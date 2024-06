Blinken kämpft weiter um Gaza-Waffenruhe

Kairo/New York - In den laufenden Bemühungen um eine Waffenruhe im Gazakrieg ist US-Außenminister Antony Blinken am Montag in Jerusalem mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu zusammengetroffen. Anschließend waren auch Gespräche mit Verteidigungsminister Yoav Gallant geplant. Dienstagfrüh kommt er mit dem israelischen Staatspräsidenten Yitzhak Herzog zusammen. Blinken hält sich bis Mittwoch in Nahost auf, nach Ägypten und Israel geht es Jordanien und Katar weiter.

Selenskyj bei Ukraine-Wiederaufbaukonferenz in Berlin

Berlin/Kiew (Kyjiw) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wird am Dienstag zu einer internationalen Wiederaufbaukonferenz für sein Land in Berlin erwartet, die er zusammen mit Deutschlands Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) eröffnen will. Am Nachmittag will der Staatschef des von Russland angegriffenen Landes zudem eine Rede im Bundestag halten. Zu der Wiederaufbaukonferenz werden etwa 2.000 Vertreter aus Politik, Wirtschaft und von internationalen Organisationen erwartet.

Treffen osteuropäischer NATO-Staaten mit Stoltenberg in Riga

Brüssel/Riga - Zur Vorbereitung auf den NATO-Gipfel im Juli in Washington treffen einander am Dienstag hochrangige Vertreter mehrerer osteuropäischer NATO-Staaten in Lettland. An den eintägigen Beratungen der "Bukarest-Neun-Gruppe" in Riga wird auch NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg teilnehmen. Zu dem Kreis gehören Polen, Rumänien, Bulgarien, Ungarn, Tschechien, die Slowakei sowie die baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen, also die Länder entlang der NATO-Ostflanke.

Wanderer stirbt nach Sturz in Tiroler Achensee

Pertisau - Ein 80-jähriger Wanderer aus Portugal ist Montagmittag in den Tiroler Achensee (Bezirk Schwaz) gestürzt und gestorben. Der Mann war gemeinsam mit seiner Frau auf dem Gaisalmsteig zwischen Pertisau und der Gaisalm unterwegs. Plötzlich stürzte er rund acht Meter über felsdurchsetztes Gelände ab und fiel in den See, teilte die Polizei mit. Seine Ehefrau nahm ein "Fallgeräusch" hinter ihr wahr, konnte den Sturz aber aufgrund einer Geländekuppe nicht beobachten.

EZB-Chefin dämpft Erwartungen auf weitere Zinssenkungen

Frankfurt - EZB-Präsidentin Christine Lagarde dämpft nach der Zinswende Erwartungen, dass es rasche weitere Lockerungsschritte geben wird. Die Europäische Zentralbank (EZB) habe mit der Zinssenkung am Donnerstag zwar die richtige Entscheidung getroffen, sagte Lagarde den Zeitungen "Expansi�n", "Handelsblatt", "Il Sole 24 Ore" und "Les Echos" in einem am Montag veröffentlichten Interview.

Vorläufiges Endergebnis der EU-Wahl liegt vor

Wien - Nach Auszählung der restlichen Wahlkartenstimmen ist Montagnachmittag das vorläufige Endergebnis der EU-Wahl vorgelegen. Wesentliche Veränderungen brachte es keine mehr. Wahlsieger bleibt die FPÖ mit 25,36 Prozent der Stimmen (6 Mandate), der Abstand auf die zweitplatzierte ÖVP (24,52 Prozent, 5 Mandate) wurde jedoch nach Auszählung der restlichen Wahlkarten mit 0,84 Prozentpunkten etwas geringer. Die SPÖ bleibt auf dem dritten Platz mit 23,22 Prozent der Stimmen (5 Mandate).

