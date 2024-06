Große Bedrohung durch islamistischen Terror in Deutschland

Berlin - Die Bedrohung durch islamistische Terroranschläge ist in Deutschland nach Einschätzung des Verfassungsschutzes aktuell deutlich höher als in den vergangenen Jahren - auch wegen des Gaza-Kriegs. "Das Risiko dschihadistischer Anschläge ist so hoch wie seit langem nicht mehr", sagte der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Thomas Haldenwang, in Berlin. Die Sicherheitsbehörden bearbeiten nach seinen Worten vermehrt entsprechende Hinweise.

Selenskyj für Konferenz in Berlin eingetroffen

Berlin/Kiew (Kyjiw) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist zur Teilnahme an der internationalen Wiederaufbaukonferenz für sein Land in Berlin gelandet. Die Konferenz will er am Dienstag zusammen mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) eröffnen. Es seien auch Gespräche mit dem Kanzler geplant, teilte Selenskyj am Montagabend auf X mit. Am Nachmittag will er zudem eine Rede im Bundestag halten. Es ist sein dritter Berlin-Besuch seit Beginn der russischen Invasion vor mehr als zwei Jahren.

Treffen osteuropäischer NATO-Staaten mit Stoltenberg in Riga

Brüssel/Riga - Zur Vorbereitung auf den NATO-Gipfel im Juli in Washington treffen einander am Dienstag hochrangige Vertreter mehrerer osteuropäischer NATO-Staaten in Lettland. An den eintägigen Beratungen der "Bukarest-Neun-Gruppe" in Riga wird auch NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg teilnehmen. Zu dem Kreis gehören Polen, Rumänien, Bulgarien, Ungarn, Tschechien, die Slowakei sowie die baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen, also die Länder entlang der NATO-Ostflanke.

Nasenspray bewahrt Drogenfahnder vor Opioid-Atemstillstand

Wien - Die Exekutive in den neun Landespolizeidirektionen wird bedarfsmäßig mit Naloxon-Nasensprays ausgestattet. Der Arzneistoff wird als Gegenmittel bei Vergiftungen mit Opioiden wie Fentanyl eingesetzt und gehört zum fixen Ausrüstungsbestandteil von US-amerikanischen Polizeieinheiten. In Österreich bekommen nun die auf Drogenbekämpfung spezialisierten Dienststellen ebenfalls die Spray-Fläschchen, bestätigte das Innenministerium entsprechende APA-Recherchen.

Apple verspricht hilfreiche KI

Cupertino - Apple geht beim Einsatz von Künstlicher Intelligenz in die Offensive. Das iPhone und andere Geräte sollen das Leben der Nutzer ab Herbst mit neuen Funktionen vereinfachen: Verpasste E-Mails und Kurznachrichten zusammenfassen, individuelle Emoji-Symbole erstellen, Informationen auf Zuruf rausfischen.

Mopedlenker (15) starb bei Verkehrsunfall bei Feldkirchen

Feldkirchen - Ein 15-Jähriger ist am Montagnachmittag im Bezirk Feldkirchen mit seinem Moped tödlich verunglückt. Der Bursch war laut Polizei gegen 16.50 Uhr mit seinem Zweirad auf der Steuerberger Landesstraße unterwegs gewesen, als er in einer Linkskurve auf die Gegenfahrbahn geriet und frontal gegen einen Pkw prallte. Die Bemühungen des Notarztes waren vergeblich, der junge Mann starb noch an der Unfallstelle.

Photovoltaik-Ausbau bis 2030 laut E-Control auf Kurs

Wien - Im ersten Quartal 2024 sind hierzulande 497 Megawatt (MW) Photovoltaikanlagen zugebaut worden. Das war zwar nicht mehr ganz so viel wie im Vergleichszeitraum des Vorjahres (Q1 2023: 646 MW), doch "der Boom geht weiter", sagte E-Control-Vorstand Alfons Haber im Gespräch mit der APA. Der im Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz vorgesehene Photovoltaik-Zubau von 11 Terawattstunden (TWh) bis 2030 sei damit jedenfalls auf Kurs.

