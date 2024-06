Russland weist ORF-Korrespondentin Knips-Witting aus

Wien/Moskau - Russland hat der ORF-Korrespondentin Maria Knips-Witting die Akkreditierung entzogen und sie zur Ausreise aufgefordert. Es handle sich um eine Reaktion auf den Entzug der Akkreditierung eines russischen Korrespondenten der Staatsagentur TASS in Österreich, teilte das Moskauer Außenministerium am Montag mit. Im Gegenzug müsse eine österreichische Korrespondentin das Land nun verlassen. Maria Knips-Witting hatte seit Jänner 2024 aus Moskau berichtet.

77-Jähriger im Südburgenland weiterhin abgängig

Mischendorf/Oberwart - Die Suche nach dem seit Sonntag vermissten 77-Jährigen aus Mischendorf (Bezirk Oberwart) wird auch am Dienstag fortgesetzt. Gesucht werde unter anderem per Drohne: "Das ist das beste Mittel, um dieses Gebiet flächendeckend abzusuchen", erklärte ein Sprecher der Landespolizeidirektion Burgenland auf APA-Anfrage. Laut Landesmedienservice wurde in der Früh die Südautobahn A2 ab Loipersdorf für Fahrzeuge über 7,5 Tonnen gesperrt - nähere Infos dazu waren noch nicht bekannt.

Kleinkind in Deutschland in Katzenbox gefunden

Berlin - Ein schwer verletztes kleines Mädchen ist in einer Katzenbox im Berliner Bezirk Treptow-Köpenick vor einem Mietshaus gefunden worden. Das einjährige Kleinkind soll Montagmittag aus dem dritten Stock des Hauses geworfen worden sein. Es schwebte nicht in Lebensgefahr, wie die Polizei mitteilte. Eine Mordkommission ermittelt wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes.

Selenskyj für Konferenz in Berlin eingetroffen

Berlin/Kiew (Kyjiw) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist zur Teilnahme an der internationalen Wiederaufbaukonferenz für sein Land in Berlin gelandet. Die Konferenz will er am Dienstag zusammen mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) eröffnen. Es seien auch Gespräche mit dem Kanzler geplant, teilte Selenskyj am Montagabend auf X mit. Am Nachmittag will er zudem eine Rede im Bundestag halten. Es ist sein dritter Berlin-Besuch seit Beginn der russischen Invasion vor mehr als zwei Jahren.

Treffen osteuropäischer NATO-Staaten mit Stoltenberg in Riga

Brüssel/Riga - Zur Vorbereitung auf den NATO-Gipfel im Juli in Washington treffen einander am Dienstag hochrangige Vertreter mehrerer osteuropäischer NATO-Staaten in Lettland. An den eintägigen Beratungen der "Bukarest-Neun-Gruppe" in Riga wird auch NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg teilnehmen. Zu dem Kreis gehören Polen, Rumänien, Bulgarien, Ungarn, Tschechien, die Slowakei sowie die baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen, also die Länder entlang der NATO-Ostflanke.

Armee bringt Leichen und tonnenweise Müll vom Mount Everest

Kathmandu - Bei einer Aufräumaktion haben nepalesische Soldaten vier Leichen und ein Skelett vom Mount Everest und von den benachbarten Gipfeln Lhotse und Nuptse geholt. Außerdem sammelten die Helfer seit April elf Tonnen Müll ein, wie die Armee mitteilte. Der Mount Everest ist mit seinen 8.849 Metern der größte Berg der Welt und hat gleichzeitig traurige Berühmtheit dafür erlangt, die höchstgelegene Müllhalde der Welt zu sein.

Schifffahrtsroute in Baltimore nach Brückeneinsturz geöffnet

Washington - Mehr als zwei Monate nach dem Einsturz einer Autobahnbrücke in der US-Hafenstadt Baltimore ist die vom Vorfall blockierte Schifffahrtsstraße nach Behördenangaben wieder vollständig für den Verkehr eröffnet worden. Einsatzkräfte hätten die ursprüngliche Größe des Kanals wiederhergestellt, indem sie rund 50.000 Tonnen Trümmer aus dem Patapsco-Fluss holten, erklärte die zuständige Stelle Key Bridge Response Unified Command am Montag.

Apple verspricht hilfreiche KI

Cupertino - Apple geht beim Einsatz von Künstlicher Intelligenz in die Offensive. Das iPhone und andere Geräte sollen das Leben der Nutzer ab Herbst mit neuen Funktionen vereinfachen: Verpasste E-Mails und Kurznachrichten zusammenfassen, individuelle Emoji-Symbole erstellen, Informationen auf Zuruf rausfischen.

