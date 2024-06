Russland weist ORF-Korrespondentin Knips-Witting aus

Wien/Moskau - Russland hat der ORF-Korrespondentin Maria Knips-Witting die Akkreditierung entzogen und sie zur Ausreise aufgefordert. Es handle sich um eine Reaktion auf den Entzug der Akkreditierung eines russischen Korrespondenten der Staatsagentur TASS in Österreich, teilte das Moskauer Außenministerium am Montag mit. Im Gegenzug müsse eine österreichische Korrespondentin das Land nun verlassen. Maria Knips-Witting hatte seit Jänner 2024 aus Moskau berichtet.

Heimischer "Urlaubseuro" 2024 in Bulgarien am meisten wert

Wien - Österreicherinnen und Österreicher bekommen heuer im Ausland im Schnitt für ihr Geld um ein Fünftel (20 Prozent) mehr als zu Hause. Am meisten wert ist der jährlich von der UniCredit Bank Austria berechnete "Urlaubseuro" in Bulgarien, gefolgt von Rumänien und Polen. Auch in Griechenland, Kroatien, Türkei, Spanien und Portugal erhält man für sein Geld um rund 30 Prozent mehr als in Österreich. Die Schweiz bleibt für Urlauber dagegen die teuerste Destination.

Grüner Waitz auch in Tirol bei Vorzugsstimmen vor Schilling

Innsbruck/Wien - In Tirol hat wie bereits in anderen Bundesländern der grüne Listenzweite Thomas Waitz Spitzenkandidatin Lena Schilling im Vorzugsstimmen-Duell bei der EU-Wahl am Sonntag überholt. Er konnte laut vorläufigem Ergebnis 5.254 Stimmen für sich verbuchen, Schilling dagegen nur 3.606. "Vorzugsstimmen-Kaiserin" war im Bundesland jedoch die Tiroler ÖVP-Spitzenkandidatin Sophia Kircher, der 21.726 Menschen ihre persönliche Stimme gaben.

US-Außenminister Blinken setzt Gespräche in Israel fort

Tel Aviv - US-Außenminister Antony Blinken setzt seine Gespräche über eine Waffenruhe im Gaza-Krieg in Israel fort. Er traf am Dienstag den israelischen Staatspräsidenten Yitzhak Herzog und anschließend Oppositionsführer Yair Lapid. Am Montag hatte er bei einem Treffen mit Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu in Jerusalem deutlich gemacht, dass die USA und führende Politiker weltweit hinter dem von US-Präsident Joe Biden vorgestellten Plan für eine Waffenruhe stehen.

Nun zwei Nord-Süd-Strecken in Steiermark unterbrochen

Graz/Oberwart - Die seit Tagen anhaltenden Unwetter wirken sich in der Steiermark zusehends auf die Nord-Süd-Verbindungen auf Schiene und Straße aus. Nach Murenabgängen auf die Pyhrnautobahn (A9) musste nun Montagabend die ÖBB-Strecke zwischen Graz und Bruck/Mur gesperrt werden. Die Aufräum- und Reparaturarbeiten können bis Freitag laut ÖBB nur tagsüber gemacht werden. Ein Schienenersatzverkehr mit Autobussen wurde eingerichtet. Am Dienstag hielten die Niederschläge, wenngleich moderat, an.

Selenskyj für Konferenz in Berlin eingetroffen

Berlin/Kiew (Kyjiw) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist zur Teilnahme an der internationalen Wiederaufbaukonferenz für sein Land in Berlin gelandet. Die Konferenz will er am Dienstag zusammen mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) eröffnen. Es seien auch Gespräche mit dem Kanzler geplant, teilte Selenskyj am Montagabend auf X mit. Am Nachmittag will er zudem eine Rede im Bundestag halten. Es ist sein dritter Berlin-Besuch seit Beginn der russischen Invasion vor mehr als zwei Jahren.

Treffen osteuropäischer NATO-Staaten mit Stoltenberg in Riga

Brüssel/Riga - Zur Vorbereitung auf den NATO-Gipfel im Juli in Washington treffen einander am Dienstag hochrangige Vertreter mehrerer osteuropäischer NATO-Staaten in Lettland. An den eintägigen Beratungen der "Bukarest-Neun-Gruppe" in Riga wird auch NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg teilnehmen. Zu dem Kreis gehören Polen, Rumänien, Bulgarien, Ungarn, Tschechien, die Slowakei sowie die baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen, also die Länder entlang der NATO-Ostflanke.

Kleinkind in Berlin in Katzenbox aus Haus geworfen

Berlin - Nachdem ein schwer verletztes kleines Mädchen in einer Katzenbox vor einem Haus in Berlin gefunden wurde, ist die Mutter des Kindes festgenommen worden. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Das einjährige Kleinkind soll Montagmittag aus dem dritten Stock des Hauses geworfen worden sein. Gegen die Mutter ermittelt die Polizei nun wegen des Verdachts der versuchten Tötung. Am Dienstag sollte die Frau einem Richter, der über U-Haft entscheiden muss, vorgeführt werden.

