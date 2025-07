Zollstreit und Powell bleiben Thema: ATX und DAX mit Gewinnen erwartet -- Asiens Börsen knapp im Plus

Am heimischen und am deutschen Aktienmarkt dürfte es am Donnerstag aufwärts gehen. Die wichtigsten asiatischen Indizes bewegen sich am Donnerstag nur knapp über der Nulllinie. An der Wall Street ging es am Mittwoch ruhig zu.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt wird am Donnerstag klar im Plus erwartet.

Der ATX gewinnt vorbörslich zeitweise 0,96 Prozent auf 4.484 Punkte. Am Vortag ging der heimische Leitindex 0,41 Prozent schwächer bei 4.441,09 Punkten aus dem Handel.

Mit einem Erholungsschub an den Aktienmärkten rechnen Händler am Donnerstag. Beruhigt hat die Märkte vor allem ein Dementi von US-Präsident Donald Trump. Er bestritt, dass er sich zu Plänen zur Entlassung von US-Notenbankchef Jerome Powell geäußert habe. Damit kann sich das mit den US-Erzeugerpreisen verbesserte Zinsumfeld nun doch durchsetzen. Zudem hatte Trump von Fortschritten bei den Zollverhandlungen mit der EU gesprochen. An den asiatischen Märkten geht es wie bereits in den USA überwiegend leicht nach oben. Im Blick steht weiterhin die Berichtssaison. Und in den USA werden Daten zu den Einzelhandelsumsätzen veröffentlicht.

DEUTSCHLAND

Der DAX dürfte am Donnerstag klar zulegen.

Der DAX steigt in vorbörslichen Indikationen zeitweise um 1,06 Prozent auf 24.264 Punkte. Am Mittwoch war er 0,21 Prozent leichter bei 24.009,38 Punkten in den Feierabend gegangen.

Nach der kräftigen Erholung der US-Indizes nach dem europäischen Handelsende dürfte sich auch der DAX am Donnerstag deutlich stabilisieren. Tags zuvor musste er erneut um die runde Marke von 24.000 Punkten kämpfen und hielt sie am Ende nur knapp. Nach Medienberichte wieder hochgekochte Spekulationen, wonach US-Präsident Donald Trump den Chef der US-Notenbank Jerome Powell bald entlassen könnte, hatten die Märkte zunächst deutlich belastet. Letztlich sorgte Trump jedoch für etwas Beruhigung, und die US-Indizes schlossen im Plus. "Nein, wir haben nichts vor", sagte Trump auf die Spekulationen angesprochen. Marktexperte Stephen Innes von SPI Asset Management sprach von regelrechtem Theater, wobei die Aktienmärkte während der Aufführung des Stücks "Powell raus, Zinssenkungen rein" mit Panik geflirtet hätten. Letztlich habe einmal mehr nicht die Wahrheit, sondern die reine Möglichkeit kurzzeitig die Regie übernommen.

WALL STREET

Am Mittwoch bewegten sich die US-Börsen aufwärts.

Der Dow Jones schloss mit einem Plus von 0,53 Prozent bei 44.254,78 Punkten.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite verabschiedete sich 0,25 Prozent höher und schloss bei 20.730,49 Zählern.

Die New Yorker Börsen haben sich am Mittwoch mit einer klaren Richtung schwergetan. Weitere Geschäftszahlen primär aus dem Bankensektor sowie neue Inflations- und Konjunkturdaten gaben den Aktienkursen unter dem Strich keine Impulse. Neuerliche Spekulationen über eine vorzeitige Entlassung von US-Notenbankchefs Jerome Powell bewahrheiteten sich nicht und belasteten deshalb nur kurzzeitig.

In den USA hat sich der Preisauftrieb auf Erzeugerebene im Juni stärker als erwartet abgeschwächt. Die Kernrate, bei der die schwankungsanfälligen Preise für Energie und Lebensmittel herausgerechnet werden, sank ebenfalls überraschend deutlich. Die Börsen liess das aber ähnlich kalt wie tags zuvor der stärker als erwartet ausgefallene Anstieg der Verbraucherpreise. Dass die US-Industrieproduktion im vergangenen Monat überraschend deutlich zugelegt hat, interessierte zur Wochenmitte ebenfalls nur am Rande.

ASIEN

Am Donnerstag bewegen sich die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte knapp im Plus.

In Japan zeigt sich der Leitindex Nikkei 225 gegen 7:45 Uhr unserer Zeit um 0,29 Prozent fester bei 39.780 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland steht der Shanghai Composite zur gleichen Zeit 0,15 Prozent höher bei 3.509 Stellen.

Der Hang Seng in Hongkong notiert derweil mit 0,21 Prozent im Plus bei 24.570 Zählern.

Die Aktienmärkte in Asien bewegen sich am Donnerstag kaum von der Stelle. Die Unsicherheiten über die weiteren Entwicklungen im Zollstreit sorgten für Zurückhaltung, heißt es. So sind die japanischen Exporte im Juni den zweiten Monat Folge gesunken. Japans Lieferungen in die USA brachen um 11,4 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat ein, was die Auswirkungen der höheren Zölle verdeutlicht. Nach einem Rückgang von 11 Prozent im Mai war dies der dritte Monat in Folge. Japans Handelsüberschuss mit den USA schrumpfte im Juni um 22,9 Prozent.

Dazu kommen die anhaltenden Spekulationen um die Zukunft von US-Notenbankpräsident Jerome Powell. US-Präsident Donald Trump soll Kreisen zufolge bei einigen republikanischen Abgeordneten angedeutet haben, dass er wahrscheinlich versuchen werde, Powell bald zu entlassen. Trump bestritt allerdings später, eine Entlassung von Powell zu planen.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX