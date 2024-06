Hamas will UNO-Resolution für Waffenruhe akzeptieren

Kairo - Die Hamas ist nach eigenen Angaben bereit, die UNO-Resolution für eine Waffenruhe im Gazastreifen anzunehmen und über Einzelheiten zu verhandeln. Das sagte Hamas-Sprecher Sami Abu Zuhri am Dienstag der Nachrichtenagentur Reuters. Die Hamas akzeptiere den Plan für eine Waffenruhe, einen Abzug israelischer Truppen und den Austausch von Geiseln gegen palästinensische Häftlinge in Israel.

US-Außenminister Blinken setzt Gespräche in Israel fort

Tel Aviv - US-Außenminister Antony Blinken setzt seine Gespräche über eine Waffenruhe im Gaza-Krieg in Israel fort. Er traf am Dienstag den israelischen Staatspräsidenten Yitzhak Herzog und anschließend Oppositionsführer Yair Lapid. Am Montag hatte er bei einem Treffen mit Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu in Jerusalem deutlich gemacht, dass die USA und führende Politiker weltweit hinter dem von US-Präsident Joe Biden vorgestellten Plan für eine Waffenruhe stehen.

Wiederaufbau-Konferenz für die Ukraine in Berlin

Berlin/Wien - Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz hat auf der internationalen Wiederaufbau-Konferenz für die Ukraine eine weitere Stärkung der Luftverteidigung des Landes gegen russische Angriffe gefordert. "Denn: Der beste Wiederaufbau ist der, der gar nicht stattfinden muss", sagte Scholz am Dienstag in Berlin. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ergänzte, dass sein Land mindestens sieben Patriot-Luftabwehrsysteme brauche, um das Land gegen russische Angriffe zu verteidigen.

ÖBB-Strecke Graz-Bruck und A9 in Steiermark unterbrochen

Graz/Oberwart - Die anhaltenden Unwetter wirken sich in der Steiermark zusehends auf die Nord-Süd-Verbindungen auf Schiene und Straße aus. Nach Murenabgängen auf die Pyhrnautobahn (A9) musste am Montagabend die ÖBB-Strecke zwischen Graz und Bruck/Mur gesperrt werden. Ein Schienenersatzverkehr mit Autobussen wurde eingerichtet. Am Dienstag hielten die Niederschläge, wenngleich moderat, an. Die Wirtschaftskammer und der SVS haben eine Soforthilfe für von Unwettern betroffene Firmen gestartet.

Neue Substanzen und veränderter Konsum erhöhen Drogenrisiko

Lissabon/Wien/EU-weit - Hochwirksame synthetische Substanzen, neue Drogenmischungen und sich ändernde Konsummuster sind eine wachsende Bedrohung in Europa. Dies geht aus dem Europäischen Drogenbericht 2024 hervor, der am Dienstag von der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht (EMCDDA) in Lissabon vorgestellt wurde. Konsumenten wüssten mitunter nicht, was sie einnehmen "und setzen sich dadurch größeren Gesundheitsrisiken, einschließlich potenziell tödlicher Vergiftungen, aus".

Grüner Waitz auch in Tirol bei Vorzugsstimmen vor Schilling

Innsbruck/Wien - In Tirol hat wie bereits in anderen Bundesländern der grüne Listenzweite Thomas Waitz Spitzenkandidatin Lena Schilling im Vorzugsstimmen-Duell bei der EU-Wahl am Sonntag überholt. Er konnte laut vorläufigem Ergebnis 5.254 Stimmen für sich verbuchen, Schilling dagegen nur 3.606. "Vorzugsstimmen-Kaiserin" war im Bundesland jedoch die Tiroler ÖVP-Spitzenkandidatin Sophia Kircher, der 21.726 Menschen ihre persönliche Stimme gaben.

Bis zu 45 Grad in Griechenland und der Türkei

Athen/Ankara - Warme Luftmassen sorgen von Dienstag bis Freitag in Griechenland und der Türkei für Temperaturen von örtlich bis zu 45 Grad. Mit den höchsten Werten werde am Mittwoch und Donnerstag gerechnet, bevor die Hitze zum Wochenende abflaue, teilte der griechische Wetterdienst mit. Schon von Dienstag an werden in Teilen Griechenlands die Schulen entweder um 11.30 Uhr schließen oder gleich ganz geschlossen bleiben - das entscheiden die jeweiligen Gemeinden.

Vorarlberger Landtagswahl findet am 13. Oktober statt

Bregenz - Die Vorarlberger Landesregierung hat sich festgelegt: Die Landtagswahl wird wie schon bereits vor fünf Jahren am 13. Oktober stattfinden. Der entsprechende Beschluss sei am Dienstag einstimmig gefasst worden, informierten Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) und Landesrat Daniel Zadra (Grüne) in einer Aussendung. Als Stichtag wurde der 16. Juli 2024 fixiert.

