Tote Frau in Wien - Verdächtiger von Polizei erschossen

Wien - Ein Mann ist am Dienstagabend in Wien-Floridsdorf nach einer Attacke auf Polizisten mit einer Axt beim Versuch einer Festnahme erschossen worden. Zuvor war eine 22 Jahre alte Chilenin mit schweren Kopfverletzungen tot in einer nahe gelegenen Wohnung gefunden worden. Laut Angaben von Polizeisprecher Markus Dittrich habe es vor der Tat lauten Streit zwischen den beiden Personen gegeben.

Hunter Biden in Waffen-Prozess schuldig gesprochen

Washington/Wilmington (Delaware) - US-Präsidentensohn Hunter Biden ist in einem historischen Strafprozess wegen illegalen Waffenbesitzes für schuldig befunden worden. Eine Geschworenenjury gab das Urteil am Dienstag im Gericht der Stadt Wilmington im US-Staat Delaware bekannt. Mitten im ohnehin politisch aufgeheizten Wahljahr dürfte der Schuldspruch für Präsident Joe Biden zur weiteren Belastung werden und neue Angriffsfläche bieten. Klar ist, dass Präsident Joe Biden nicht begnadigen wird.

Vermisster im Südburgenland tot geborgen

Mischendorf/Oberwart - Der abgängige 77-Jährigen aus Mischendorf (Bezirk Oberwart) ist am Dienstagnachmittag tot aus der Pinka geborgen worden. Die Landespolizeidirektion Burgenland bestätigte gegenüber der APA einen Bericht des ORF Burgenland. Das Auto des Vermissten wurde in der Nähe von Kotezicken entdeckt. Der Fluss sei dort großflächig über die Ufer getreten.

Hamas fordert "vollständigen Stopp der Aggression"

Doha/Jerusalem - Die Hamas und der Islamische Jihad haben eigenen Angaben zufolge eine Antwort auf den israelischen Vorschlag für eine Waffenruhe und eine Geiselfreilassung im Gazastreifen gegeben, in der sie "einen vollständigen Stopp der Aggression" im Gazastreifen fordern. Die Antwort stelle "die Interessen unseres palästinensischen Volkes in den Vordergrund und betont die Notwendigkeit eines vollständigen Stopps der anhaltenden Aggression gegen den Gazastreifen", hieß es.

Masseverwalter hat Benko-Stiftungen im Visier

Wien - Beim Landesgericht Innsbruck soll am Dienstag ein weiteres Kapital in der Causa des Signa-Gründers Ren� Benko eröffnet worden sein. Demnach habe der Innsbrucker Masseverwalter von Ren� Benko seine Gangart verschärft, wie die "Kronen Zeitung" und "News" am Dienstag online berichtet haben. Dem Vernehmen nach soll gegen Ren� Benkos Mutter Ingeborg eine Klage sowie ein Antrag auf eine einstweilige Verfügung beim Landesgericht eingebracht worden sein.

Viele Beschlüsse beschäftigen Nationalrat

Wien - Eine bunte Themenmischung bietet die erste Sitzung des Nationalrats in dieser Plenarwoche. Nach einer "Aktuellen Stunde", in der auf Antrag der FPÖ über eine Herabsetzung des Strafmündigkeitsalters debattiert wird, vereinbaren die Parteien etwa einen Rechtsanspruch auf Hebammen-Betreuung nach einer Totgeburt, eine Reparatur des "Medienprivilegs", das das Redaktionsgeheimnis schützt, sowie eine hunderte Millionen schwere Förderung der Erzeugung von erneuerbarem Wasserstoff.

Nehammer will ÖVP-Vorschlag für EU-Kommission

Linz - Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) pocht darauf, dass seine ÖVP das Vorschlagsrecht für den EU-Kommissar behält, wie das in einem Sideletter zum Koalitionsabkommen festgelegt wurde. "Selbstverständlich" werde er auf die Vereinbarung bestehen, erklärte der VP-Obmann in der "Kleinen Zeitung". Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) hatte sich zuletzt ja nicht mehr an den Sideletter gebunden gefühlt. Nehammer sieht allerdings bereits ein "Zurückrudern" des Koalitionspartners.

Immer mehr Länder an Konflikten beteiligt

London - 92 Länder sind derzeit in Konflikte verwickelt, so viele wie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr. Dies zeigt der Global Peace Index der Denkfabrik Institut für Economics and Peace (IEP), der am Dienstag in London veröffentlicht wurde. Österreich rückte in der 18. Ausgabe des Index unter die drei friedlichsten Länder der Welt vor und liegt hinter dem NATO-Mitglied Island und dem neutralen EU-Staat Irland. Der Jemen löste Afghanistan als das am wenigsten friedlichste Land ab.

