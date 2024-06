EU-Kommission plant Strafzölle gegen Chinas E-Autos

EU-weit/Brüssel - Die EU-Kommission plant Strafzölle gegen chinesische Elektroautos, die nach Europa importiert werden. Zunächst soll es aber noch Gespräche mit der chinesischen Seite über Europas Anti-Dumping-Untersuchung geben. Sollte es keine Einigung geben, würden die Strafzölle mit 4. Juli vorläufig eingeführt. Die EU-Kommission sieht dabei je nach Autohersteller Zölle von 17,4 bis 38,1 Prozent vor. Kritik gab es aus Peking aber auch aus der Autoindustrie.

Frau bat vor Bluttat in Wien Kollegen um Hilfe

Wien - Nach dem brutalen Tötungsdelikt mit einer Axt Dienstagabend in Wien-Floridsdorf sind einen Tag später weitere Details von der Polizei bekannt gegeben worden. So hatte die 22 Jahre alte Frau kurz vor ihrem Tod zwei ihrer Arbeitskollegen mittels Textnachrichten um Hilfe gebeten, weil sie sich vor ihrem Mitbewohner fürchtete. Die beiden Männer alarmierten die Polizei. In einem Videotelefonat mit einem der Kollegen war die Attacke sogar zu sehen, so die Exekutive.

Sechs Festnahmen bei Razzien gegen Anlagebetrüger

Erfurt - Mutmaßliche Anlagebetrüger haben Menschen in Deutschland und mehreren anderen europäischen Ländern offenbar um 113 Millionen Euro geschädigt. Das teilten das thüringische Landeskriminalamt und die dortige Staatsanwaltschaft am Mittwoch in Erfurt mit. Am Dienstag rückten Ermittler demnach in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Tschechien zu groß angelegten Razzien aus. In deren Verlauf wurden unter anderem sechs Beschuldigte festgenommen.

Laut Blinken Zahlreiche Hamas-Änderungen zur Waffenruhe

Tel Aviv/Gaza - Die islamistische Hamas hat US-Außenminister Antony Blinken zufolge "zahlreiche" Änderungen zum US-Entwurf für eine Waffenruhe im Gazakrieg vorgeschlagen. "Einige der Änderungen sind umsetzbar, einige nicht", sagte Blinken am Mittwoch in Doha nach einem Treffen mit seinem katarischen Kollegen Mohammed bin Abdulrahman Al Thani. Katar sei entschlossen, die "Kluft zu überbrücken" und Israel und die Hamas näher zu einem Kriegsstopp zu bringen, ergänzte Al Thani.

Vermisste Valeriia wurde Opfer eines Verbrechens

Döbeln - Die seit vergangener Woche vermisste Valeriia aus dem sächsischen Döbeln ist tot. Bei der am Dienstag in einem Waldstück gefundenen Leiche handelt es sich um die Neunjährige, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Den Angaben zufolge wurde das Mädchen Opfer eines Verbrechens. Ermittelt werde wegen eines Tötungsdeliktes.

SPÖ drängt im Parlament auf Recht auf "analoges Leben"

Wien - Die SPÖ hat am Mittwoch im Nationalrat versucht, Druck bezüglich eines Rechts auf "analoges Leben" zu machen. Mit einem "Dringlichen Antrag" sollte sicher gestellt werden, dass es ein uneingeschränktes Recht auf die Ausfertigung von kostenlosen Papierrechnungen für Konsumentinnen und Konsumenten gibt. Zudem sollen alle Förderungen und Leistungen des Bundes analog, also ohne Internet bzw. ID Austria verfügbar sein. Dies ist nach Ansicht der ÖVP schon jetzt der Fall.

Hohe Haftstrafen für Mord an de Vries in den Niederlanden

Amsterdam - Drei Jahre nach der Ermordung des niederländischen Kriminalreporters Peter R. de Vries auf offener Straße hat ein Gericht in Amsterdam am Mittwoch hohe Haftstrafen gegen die drei Hauptangeklagten verhängt. Zwei Männer, die die Schüsse auf de Vries abgaben beziehungsweise das Fluchtauto steuerten, müssen für 28 Jahre ins Gefängnis, ein dritter Angeklagter wurde wegen der Planung der Tat zu 26 Jahren Haft verurteilt.

Zweijähriger fiel in Wien aus Fenster im zweiten Stock

Wien - Ein Zweijähriger hat sich Dienstag früh in Wien-Favoriten bei einem Sturz aus dem Fenster im zweiten Stock Verletzungen zugezogen. Das Kind fiel in ein Gebüsch neben dem Gehsteig. Ein Passant entdeckte den Buben weinend auf dem Gehsteig liegend. Die Mutter (32) war gar nicht zu Hause. Ein Angehöriger passte auf den Buben und ein weiteres Kind auf. Die 32-Jährige wurde angezeigt und die Kinder- und Jugendhilfe über den Vorfall informiert, sagte die Polizei am Mittwoch.

