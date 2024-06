EU-Kommission plant Strafzölle gegen Chinas E-Autos

EU-weit/Brüssel - Die EU-Kommission plant Strafzölle gegen chinesische Elektroautos, die nach Europa importiert werden. Zunächst soll es aber noch Gespräche mit der chinesischen Seite über Europas Anti-Dumping-Untersuchung geben. Sollte es keine Einigung geben, würden die Strafzölle mit 4. Juli vorläufig eingeführt. Die EU-Kommission sieht dabei je nach Autohersteller Zölle von 17,4 bis 38,1 Prozent vor. Kritik gab es aus Peking aber auch aus der Autoindustrie.

Frau bat vor Bluttat in Wien Kollegen um Hilfe

Wien - Nach dem brutalen Tötungsdelikt mit einer Axt Dienstagabend in Wien-Floridsdorf sind einen Tag später weitere Details von der Polizei bekannt gegeben worden. So hatte die 22 Jahre alte Frau kurz vor ihrem Tod zwei ihrer Arbeitskollegen mittels Textnachrichten um Hilfe gebeten, weil sie sich vor ihrem Mitbewohner fürchtete. Die beiden Männer alarmierten die Polizei. In einem Videotelefonat mit einem der Kollegen war die Attacke sogar zu sehen, so die Exekutive.

SPÖ drängt im Parlament auf Recht auf "analoges Leben"

Wien - Die SPÖ hat am Mittwoch im Nationalrat versucht, Druck bezüglich eines Rechts auf "analoges Leben" zu machen. Mit einem "Dringlichen Antrag" sollte sicher gestellt werden, dass es ein uneingeschränktes Recht auf die Ausfertigung von kostenlosen Papierrechnungen für Konsumentinnen und Konsumenten gibt. Zudem sollen alle Förderungen und Leistungen des Bundes analog, also ohne Internet bzw. ID Austria verfügbar sein. Dies ist nach Ansicht der ÖVP schon jetzt der Fall.

Blinken: Zahlreiche Hamas-Änderungen zur Waffenruhe

Tel Aviv/Gaza - Die seit Monaten andauernden Bemühungen um eine Beendigung der Kämpfe im Gazastreifen sind erneut ins Stocken geraten. US-Außenminister Antony Blinken und die radikal-islamische Hamas warfen sich am Mittwoch gegenseitig vor, falsche Angaben zu machen oder von bereits gemachten Zusagen wieder abzurücken. In Doha sagte Blinken, die palästinensische Gruppierung habe bereits erreichte Einigungen in Frage gestellt.

Hohe Haftstrafen für Mord an de Vries in den Niederlanden

Amsterdam - Drei Jahre nach der Ermordung des niederländischen Kriminalreporters Peter R. de Vries auf offener Straße hat ein Gericht in Amsterdam am Mittwoch hohe Haftstrafen gegen die drei Hauptangeklagten verhängt. Zwei Männer, die die Schüsse auf de Vries abgaben beziehungsweise das Fluchtauto steuerten, müssen für 28 Jahre ins Gefängnis, ein dritter Angeklagter wurde wegen der Planung der Tat zu 26 Jahren Haft verurteilt.

Ukraine wehrte schweren Luftangriff auf Kiew ab

Kiew (Kyjiw) - Die Ukraine steht angesichts anhaltender russischer Angriffe und nicht ausreichender militärischer Ausrüstung weiter unter Druck. Die ukrainische Luftabwehr erklärte am Mittwoch, die russische Armee habe das Gebiet rund um die Hauptstadt Kiew und andere Landesteile mit 24 Drohnen und sechs Raketen beschossen. Die USA wollen der Ukraine zur Abwehr russischer Angriffe laut "New York Times" in Kürze ein neues Flugabwehrsystem vom Typ Patriot zur Verfügung stellen.

Sechs Festnahmen bei Razzien gegen Anlagebetrüger in Europa

Erfurt - Mutmaßliche Anlagebetrüger haben Menschen in Deutschland und mehreren anderen europäischen Ländern offenbar um 113 Millionen Euro geschädigt. Das teilten das thüringische Landeskriminalamt und die dortige Staatsanwaltschaft am Mittwoch in Erfurt mit. Am Dienstag rückten Ermittler demnach in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Tschechien zu groß angelegten Razzien aus. In deren Verlauf wurden unter anderem sechs Beschuldigte festgenommen.

Aufräumarbeiten nach Hochwasser im Burgenland laufen

Oberwart - Im Bezirk Oberwart sind am Mittwoch die Aufräumarbeiten nach dem Unwetter am Wochenende weiter gelaufen. In den am schwersten vom Hochwasser betroffenen Gebieten hat sich die Situation zumindest nicht noch verschlechtert, die Lage sei stabil, hieß es vom Landesmedienservice. Die Landesregierung erhöhte die Fördersätze aus dem Katastrophenfonds, damit die Schadenssummen möglichst zur Gänze abgedeckt werden können, hielt Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) fest.

Wiener Börse schließt sehr fest

Wien - Die Wiener Börse hat am Mittwoch nach mit Spannung erwarteten US-Inflationsdaten höher geschlossen. Der ATX gewann 1,36 Prozent. Als internationaler Impulsgeber fungierten die veröffentlichten US-Inflationszahlen, welche einen überraschend abgeflauten Preisauftrieb signalisierten. Am heimischen Aktienmarkt zog die Lenzing-Aktie mit einem Kurssprung in Höhe von 13,5 Prozent die Aufmerksamkeit auf sich. Der Zellstoffkonzern Suzano übernimmt einen 15-Prozent-Anteil an Lenzing.

