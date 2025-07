Zölle bleiben im Blick: Börsen in Asien uneins - Hongkong schwach

Anleger in Asien agieren am Donnerstag unentschlossen.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt legte am Mittwoch zu.

Der ATX gewann im frühen Verlauf bereits hinzu und baute seine Gewinne anschließend noch aus. Im Späthandel schlossen die Zuschläge jedoch wieder etwas ab. Er verließ den Handel letztlich 0,29 Prozent höher bei 4.405,74 Punkten.

Anleger verfolgen weiter die Handelsgespräche der EU und der USA aufmerksam. Impulse für die Börsen lieferte zudem der am Nachmittag veröffentlichte Arbeitsmarktbericht des Dienstleisters ADP für die US-Privatwirtschaft. Die US-Privatwirtschaft hat im Juni entgegen den Erwartungen Arbeitsplätze abgebaut. Wie der Arbeitsmarkt-Dienstleister Automatic Data Processing Inc (ADP) berichtete, fielen gegenüber dem Vormonat 33.000 Stellen weg. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten dagegen einen Zuwachs um 100.000 Jobs vorausgesagt. Im Mai waren unter dem Strich 29.000 Arbeitsplätze hinzugekommen, und damit 8.000 weniger als ursprünglich gemeldet. Die US-Notenbank Fed orientiert sich stark am Arbeitsmarkt, von den Daten werden daher auch Signale für die nächsten Schritte der Fed erwartet.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt zeigte zur Wochenmitte etwas höher.

Der DAX legte zum Start zu und verteidigte im Handelsverlauf die Gewinnzone weiter. Am Nachmittag fiel er kurzzeitig an die Nulllinie zurück, konnte sich anschließend jedoch wieder ins Plus vorarbeiten. Sein Schlussstand: 23.790,11 Zähler (+0,49 Prozent).

Der DAX hat sich am Mittwoch nach zwei Verlusttagen mit einer Erholung etwas schwer getan. Negativ aufgenommene Daten vom US-Arbeitsmarkt kosteten den deutschen Leitindex seine Tagesgewinne auf der Stelle. Er rutschte zeitweise zudem wieder unter die für den kurzfristigen Trend wichtige 21-Tage-Linie. Der DAX habe zunehmend Mühe, den Abstand zur Marke von 24.000 Punkten nicht zu groß werden zu lassen, kommentierte Analyst Jochen Stanzl vom Handelshaus CMC Markets bereits am Morgen. Die zwischenzeitliche Euphorie nach der Waffenruhe in Nahost sei den Sorgen wegen des weiter schwelenden Handelskriegs zwischen den USA und der EU gewichen. Am 9. Juli läuft eine von Donald Trump gesetzte Frist für eine Einigung ab. Der US-Präsident hatte zuletzt betont, diese Frist könne verlängert, aber auch verkürzt werden.

WALL STREET

Die Wall Street präsentierte sich am Mittwoch mit unterschiedlichen Vorzeichen.

Der Dow Jones notierte zum Start minimal Prozent tiefer und verblieb zunächst in der Verlustzone. Zeitweise konnte er dann etwas zulegen. Letztendlich ging er jedoch minimale 0,02 Prozent schwächer bei 44.484,42 Punkten aus dem Handel.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite begann die Sitzung ebenso knapp in, konnte im Anschluss jedoch Gewinne verzeichnen. Schlussendlich verabschiedete er sich 0,94 Prozent fester bei 20.393,13 Zählern aus dem Handel.

Anleger richten ihren Blick gespannt auf den US-Arbeitsmarktbericht, der bereits am Donnerstag erscheint - beflügelt von zuletzt gestiegenen Erwartungen an eine Zinssenkung der Fed. Hinweise lieferte der ADP-Report: Im Juni baute die US-Privatwirtschaft erstmals seit über zwei Jahren Stellen ab.

Im Fokus blieb zudem das nahende Ende von Donald Trumps Übergangsfristen im Zollstreit. Laut ING dominiert weiterhin ein protektionistischer Kurs: Die Experten rechnen nicht mit einem Abschluss der Verhandlungen bis zum 9. Juli - eine Verlängerung erscheint daher wahrscheinlich.

ASIEN

Die Börsen in Fernost zeigen sich am Donnerstag uneinheitlich.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 notiert gegen 07:00 MESZ marginale 0,01 Prozent tiefer bei 39.756,99 Punkten.

Ebenfalls kaum Bewegung zeigt sich auf dem chinesischen Festland, wo der Shanghai Composite 0,07 Prozent auf 3.457,36 Indexpunkte gewinnt.

In Hongkong verliert der Hang Seng derweil 0,96 Prozent auf 23.989,16 Zählern.

Die Aufmerksamkeit der Teilnehmer gilt weiter insbesondere Neuigkeiten zum Thema Zölle. Hier herrscht leichte Zuversicht, nachdem die USA laut Präsident Trump mit Vietnam eine Einigung erzielt habe, einem Land das zunächst von den USA mit einem besonders hohen Zoll von 46 Prozent belegt worden war. Im Rahmen der Einigung wird demnach auf vietnamesische Einfuhren ein Zoll von 20 Prozent erhoben, auf Waren, die aus anderen Ländern über Vietnam eingeführt werden von 40 Prozent. Umgekehrt können die USA ihre Produkte zollfrei nach Vietnam exportieren. Allerdings fehlen auch bei diesem Abkommen wie bei anderen noch Details.

Insbesondere an den chinesischen Börsen bremst unterdessen ein gesunkener Einkaufsmanagerindex für das Dienstleistungsgewerbe im Juni. Der von Caixin ermittelte Index sank auf 50,6 von 51,1. Er nähert sich damit dem Schwellenwert 50, ab dem Wachstum angezeigt wird.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX