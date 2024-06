Ein Kind durch Murenabgang nahe Graz getötet

St. Marein bei Graz - Eine Mure hat in St. Marein bei Graz östlich der Landeshauptstadt am späten Mittwochnachmittag ein Todesopfer gefordert, wie ein Polizeisprecher der APA auf Anfrage sagte. Nach Angaben der Polizei sind zwei von vier Kindern aus einer Gruppe verschüttet worden. Ein fünfjähriger Bub konnte nur noch tot geborgen werden. Ein weiteres Kind wurde teils verschüttet, konnte aber rasch geborgen werden, es wurde verletzt ins Spital geflogen. Die anderen Kinder blieben unverletzt.

EU-Vorzugsstimmen brachten Umreihungen bei ÖVP und Grünen

Wien - Das am Mittwochabend veröffentlichte Vorzugsstimmenergebnis der Europawahl vom Sonntag brachte für zwei Kandidaten Umreihungen. Wie schon anhand der Bundesländerergebnisse erwartet, überholte bei den Grünen Thomas Waitz die Listenerste Lena Schilling. Die für eine Vorrückung notwendige Grenze von fünf Prozent der auf eine Partei entfallenden Stimmen schaffte aber auch Alexander Bernhuber bei der ÖVP. Vorzugsstimmenkaiser der EU-Wahl wurde FPÖ-Spitzenkandidat Harald Vilimsky.

Frankreichs R�publicains werfen Chef �ric Ciotti aus Partei

Paris - In Frankreich haben die konservativen R�publicains ihren Chef �ric Ciotti kurzerhand aus der Partei ausgeschlossen, nachdem dieser eine Kooperation mit dem rechtsnationalen Rassemblement National (RN) angekündigt hatte. Nach einer Sitzung des Parteivorstands am Mittwoch in Paris teilte die Generalsekretärin der R�publicains (LR), Annie Genevard, den Ausschluss Ciottis mit.

G7-Staaten einigen sich auf 50 Mrd. Dollar für Ukraine

Paris - Die G7-Staaten haben sich vor ihrem am Donnerstag in Italien beginnenden Gipfel nach Angaben aus Paris auf die Auszahlung von 50 Milliarden US-Dollar (rund 46,5 Milliarden Euro) an die Ukraine bis Ende des Jahres geeinigt. "Es gibt eine Einigung", erklärte die französische Präsidentschaft am Mittwoch. Das Darlehen an die Ukraine solle mit "den Zinsgewinnen aus eingefrorenen russischen Vermögenswerten" zurückgezahlt werden.

Blinken: Zahlreiche Hamas-Änderungen zur Waffenruhe

Tel Aviv/Gaza - Die seit Monaten andauernden Bemühungen um eine Beendigung der Kämpfe im Gazastreifen sind erneut ins Stocken geraten. US-Außenminister Antony Blinken und die radikal-islamische Hamas warfen sich am Mittwoch gegenseitig vor, falsche Angaben zu machen oder von bereits gemachten Zusagen wieder abzurücken. In Doha sagte Blinken, die palästinensische Gruppierung habe bereits erreichte Einigungen in Frage gestellt.

Niederlande: Hohe Haftstrafen für Mord an Kriminalreporter

Amsterdam - Drei Jahre nach der Ermordung des niederländischen Kriminalreporters Peter R. de Vries auf offener Straße hat ein Gericht in Amsterdam am Mittwoch hohe Haftstrafen gegen die drei Hauptangeklagten verhängt. Zwei Männer, die die Schüsse auf de Vries abgaben beziehungsweise das Fluchtauto steuerten, müssen für 28 Jahre ins Gefängnis, ein dritter Angeklagter wurde wegen der Planung der Tat zu 26 Jahren Haft verurteilt.

Mindestens 86 Tote nach Bootsunglück im Kongo

Kinshasa - Bei einem Bootsunglück in der Demokratischen Republik Kongo sind mindestens 86 Menschen ums Leben gekommen. Das teilten lokale Behörden sowie das Präsidialamt am Mittwoch auf der Plattform X mit. Das Boot sei demnach in der Nacht zu Dienstag auf dem Fluss Kwa in der Provinz Mai-Ndombe gesunken.

Le Pen traf Vilimsky, Salvini und Wilders in Brüssel

Brüssel - Die rechtspopulistischen Parteien im EU-Parlament suchen nach deutlichen Gewinnen bei den Europawahlen engere und neue Allianzen: Die französische Rechtspopulistin Marine Le Pen, Italiens Lega-Chef Matteo Salvini, der niederländische Geert Wilders, FPÖ-Delegationsleiter Harald Vilimsky und andere Politiker der Fraktion Identität und Demokratie (ID) trafen einander am Mittwochabend in Brüssel, um die weitere Zusammenarbeit auszuloten.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red