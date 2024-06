Fünfjähriger Bub durch Murenabgang nahe Graz getötet

St. Marein bei Graz - Eine Mure hat in St. Marein bei Graz östlich der Landeshauptstadt am späten Mittwochnachmittag ein Todesopfer gefordert, wie ein Polizeisprecher der APA auf Anfrage sagte. Nach Angaben der Polizei sind zwei von vier Kindern aus einer Gruppe verschüttet worden. Ein fünfjähriger Bub konnte nur noch tot geborgen werden. Ein weiteres Kind wurde teils verschüttet, konnte aber rasch geborgen werden, es wurde verletzt ins Spital geflogen. Die anderen Kinder blieben unverletzt.

Nova Rock beginnt - 200.000 Fans in Nickelsdorf erwartet

Nickelsdorf - Österreichs größtes Rockfestival, das Nova Rock in Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl am See), startet: Ab Donnerstag werden über vier Tage verteilt 200.000 Besucher auf den Pannonia Fields erwartet. Die Wetteraussichten sind recht gut, das Programm hat mit Acts wie Avenged Sevenfold, M�neskin, Alice Cooper und Bring Me The Horizon einiges zu bieten. Zum Auftakt rocken Green Day und Sisters of Mercy als Headliner, Keanu Reeves kommt mit seiner Band Dogstar.

UNHCR: Weltweit 120 Millionen Menschen auf der Flucht

Genf - Die Zahl der Vertriebenen weltweit ist 2023 und auch bisher im Jahr 2024 erneut gestiegen und hat ein historisches Hoch erreicht. Laut dem "Global Trends Report" des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR waren mit Stand Mai 2024 rund 120 Millionen Menschen weltweit von Vertreibung betroffen. Somit gab es zum 12. Mal in Folge einen Anstieg der Vertreibungszahlen. Das UNHCR führte "das auf neue und sich verändernde Konflikte" sowie "das Unvermögen, bestehende Krisen zu lösen" zurück.

Ai Weiwei tritt in Bad Ischl in Dialog mit Hallstattkultur

Bad Ischl - 42 Arbeiten des chinesischen Künstlers Ai Weiwei treten in Bad Ischl mit der Hallstattkultur in Kontakt. Es entsteht ein Dialog aus Farben, Form und den unterschiedlichen Kulturen. Die Schau "Transencending Borders", ein assoziiertes Projekt der OÖ Landes-Kultur GmbH für die Europäische Kulturhauptstadt Bad Ischl - Salzkammergut 2024 ist Mittwochabend im Beisein des Künstlers im Marmorschlössl eröffnet worden.

Frankreichs R�publicains werfen Chef �ric Ciotti aus Partei

Paris - In Frankreich haben die konservativen R�publicains ihren Chef �ric Ciotti kurzerhand aus der Partei ausgeschlossen, nachdem dieser eine Kooperation mit dem rechtsnationalen Rassemblement National (RN) angekündigt hatte. Nach einer Sitzung des Parteivorstands am Mittwoch in Paris teilte die Generalsekretärin der R�publicains (LR), Annie Genevard, den Ausschluss Ciottis mit.

G7-Staaten einigen sich auf 50 Mrd. Dollar für Ukraine

Paris - Die G7-Staaten haben sich vor ihrem am Donnerstag in Italien beginnenden Gipfel nach Angaben aus Paris auf die Auszahlung von 50 Milliarden US-Dollar (rund 46,5 Milliarden Euro) an die Ukraine bis Ende des Jahres geeinigt. "Es gibt eine Einigung", erklärte die französische Präsidentschaft am Mittwoch. Das Darlehen an die Ukraine solle mit "den Zinsgewinnen aus eingefrorenen russischen Vermögenswerten" zurückgezahlt werden.

