Auto fährt in Wien auf Gehsteig und verletzt fünf Passanten

Wien - Drei Schwer- und zwei Leichtverletzte hat ein Verkehrsunfall mit einem Auto am Mittwochabend in Wien-Ottakring gefordert. Ein Pkw-Lenker dürfte bei einem Ausweichmanöver am Lerchenfelder Gürtel die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren haben und geriet mit dem Pkw auf den Gehsteig. Mehrere Personen, die vor einem Lokal standen, wurden von dem Wagen erfasst. Insgesamt fünf Männer erlitten Verletzungen, berichtete die Berufsrettung Wien am Donnerstag in einer Aussendung.

Zweites Kind nach Murenabgang nur leicht verletzt

St. Marein bei Graz - Nach dem Murenabgang in St. Marein bei Graz, bei dem am Mittwoch ein Fünfjähriger gestorben ist, befindet sich noch ein Kind im Krankenhaus. Es handelt sich um einen siebenjährigen Buben, der mit dem Hubschrauber in die Kinderklinik gebracht worden war, aber nur leichte Verletzungen erlitten hat, gab das LKH auf APA-Anfrage bekannt. In der Gruppe, die mit einer Frau unterwegs war, befanden sich laut Polizei noch ein Sieben- und ein Neunjähriger, die unverletzt blieben.

UNHCR: Weltweit 120 Millionen Menschen auf der Flucht

Genf - Die Zahl der Vertriebenen weltweit ist 2023 und auch bisher im Jahr 2024 erneut gestiegen und hat ein historisches Hoch erreicht. Laut dem "Global Trends Report" des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR waren mit Stand Mai 2024 rund 120 Millionen Menschen weltweit von Vertreibung betroffen. Somit gab es zum 12. Mal in Folge einen Anstieg der Vertreibungszahlen. Das UNHCR führte "das auf neue und sich verändernde Konflikte" sowie "das Unvermögen, bestehende Krisen zu lösen" zurück.

Rauch will Abtreibungen aus Strafgesetz streichen

Bregenz - Gesundheits- und Sozialminister Johannes Rauch (Grüne) fordert die Streichung des Schwangerschaftsabbruchs aus dem Strafgesetzbuch sowie erneut einen freien Zugang. Wer diesen infrage stelle, "treibt Frauen in den Untergrund und in eine medizinische Notlage", so Rauch laut den "Vorarlberger Nachrichten" (Donnerstag). Die Kosten sollten durch die Sozialversicherung übernommen werden. Derzeit sind Abtreibungen gemäß der Fristenlösung zwar straffrei, aber weiter illegal.

Selenskyj als Gast beim G7-Gipfel in Italien

Bari - Die Gruppe der sieben großen Industrienationen (G7) kommt am Donnerstag zu ihrem alljährlichen Gipfel zusammen. Auf Einladung von Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni treffen einander die Staats- und Regierungschefs in Apulien im Süden des Landes. Wichtigste Themen sind die Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten sowie das Verhältnis zu China. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj und Papst Franziskus sind als Gäste eingeladen.

NATO-Minister beraten über Ukraine-Unterstützung

Kiew (Kyjiw)/Brüssel - NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg erwartet von den Verbündeten weitere Zusagen zur Stärkung der ukrainischen Luftabwehr gegen Russland. Konkrete Ankündigungen dürften "in den nächsten Tagen oder Wochen" erfolgen, sagte Stoltenberg am Donnerstag am Rande eines Verteidigungsministertreffens in Brüssel. Die Verbündeten arbeiteten hart an der Unterstützung für die Ukraine, betonte er. Die Verteidigungsminister beraten über einen geplanten Ausbau der Hilfe für die Ukraine.

Hitzewelle in der Ägäis erreicht ihren Höhepunkt

Athen/Ankara - Seit drei Tagen macht eine Hitzewelle den Menschen in Griechenland und der Türkei das Leben schwer. Wie das griechische Wetteramt am Donnerstag mitteilte, werden am frühen Nachmittag in Mittelgriechenland und auf der Halbinsel Peloponnes Werte bis 45 Grad erwartet. "Es wird der schwierigste Tag dieser Hitzewelle sein", sagte ein Sprecher des Wetteramtes im Rundfunk. Bereits um 9.00 Uhr zeigten die Thermometer in Athen 33 Grad.

NEOS wollen 18-Jährigen Konto mit 25.000 Euro einrichten

Wien - Das von NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger zuletzt angedachte "Chancenkonto" soll als dritte Säule des Pensionssystems ausgestaltet werden. Demnach würden alle mit 18 Jahren 25.000 Euro auf dieses Konto bekommen - vorzeitig abgehoben werden darf es nur für Bildung bzw. Ausbildung, Unternehmensgründungen oder die Investition in ein Eigenheim, so Meinl-Reisinger bei einer Pressekonferenz am Donnerstag. Außerdem sollen jährlich 3.000 Euro steuerfrei eingezahlt werden können.

