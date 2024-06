Österreich prüft rund 1.000 Fälle bei Familiennachzug neu

Wien/Luxemburg - Im Asylbereich werden laut Innenministerium beim Familiennachzug zahlreiche Fälle neu geprüft. Betroffen sind rund 1.000 Familienmitglieder, für die bereits eine positive Prüfung durch das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (BFA) vorlag, bestätigte das Innenministerium einen Bericht des Ö1-Radios vom Donnerstag. Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) sprach beim EU-Innenminister-Rat in Luxemburg von einer "Art Planquadrat", da es Fälschungen gegeben habe. Kritik kam vom UNHCR.

Auto fährt in Wien auf Gehsteig und verletzt fünf Passanten

Wien - Drei Schwer- und zwei Leichtverletzte hat ein Verkehrsunfall mit einem Auto am Mittwochabend in Wien-Ottakring gefordert. Ein Pkw-Lenker dürfte bei einem Ausweichmanöver am Lerchenfelder Gürtel die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren haben und geriet mit dem Pkw auf den Gehsteig. Mehrere Personen, die vor einem Lokal standen, wurden von dem Wagen erfasst. Insgesamt fünf Männer erlitten Verletzungen, berichtete die Berufsrettung Wien am Donnerstag in einer Aussendung.

Vorjahr brachte starken Ausbau von Photovoltaik

Wien/Österreich-weit - Der Photovoltaik-Ausbau hat in Österreich ein Rekordniveau erreicht. 2,6 Gigawatt Leistung kamen 2023 neu dazu, mehr als doppelt so viel wie 2022. Solaranlagen gibt es inzwischen auf 420.000 Dächern in Österreich, Österreich liegt auf Kurs, schon 2025 das für 2030 angestrebte Ziel von 11 Terawattstunden (TWh) Solar-Strom zu erreichen. Klimaministerin Leonore Gewessler (Grüne) stellte zur weiteren Unterstützung des Sektors am Donnerstag eine "Photovoltaik-Strategie" vor.

Zweites Kind nach Murenabgang nur leicht verletzt

St. Marein bei Graz - Nach dem Murenabgang in St. Marein bei Graz, bei dem am Mittwoch ein Fünfjähriger gestorben ist, befindet sich noch ein Kind im Krankenhaus. Es handelt sich um einen siebenjährigen Buben, der mit dem Hubschrauber in die Kinderklinik gebracht worden war, aber nur leichte Verletzungen erlitten hat, gab das LKH auf APA-Anfrage bekannt. In der Gruppe, die mit einer Frau unterwegs war, befanden sich laut Polizei noch ein Sieben- und ein Neunjähriger, die unverletzt blieben.

Rauch will Abtreibungen aus Strafgesetz streichen

Bregenz - Gesundheits- und Sozialminister Johannes Rauch (Grüne) fordert die Streichung des Schwangerschaftsabbruchs aus dem Strafgesetzbuch sowie erneut einen freien Zugang. Wer diesen infrage stelle, "treibt Frauen in den Untergrund und in eine medizinische Notlage", so Rauch laut den "Vorarlberger Nachrichten" (Donnerstag). Die Kosten sollten durch die Sozialversicherung übernommen werden. Derzeit sind Abtreibungen gemäß der Fristenlösung zwar straffrei, aber weiter illegal.

Rosam organisiert für Nehammer Unterstützungskomitee

Wien - Der der ÖVP nahe stehende PR-Berater Wolfgang Rosam organisiert mit Blick auf die Nationalratswahl am 29. September ein Unterstützungskomitee für ÖVP-Chef Karl Nehammer. Der Bundeskanzler habe ihn "als Freund" gefragt und er habe "Ja" gesagt, erklärte Rosam bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Nehammer am Donnerstag. Freilich geschehe das unentgeltlich und "pro bono", schickte Rosam sogleich hinterher: "Das ist keine Wahlspende der immateriellen Art."

NATO-Minister beraten über Ukraine-Unterstützung

Kiew (Kyjiw)/Brüssel - NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg erwartet von den Verbündeten weitere Zusagen zur Stärkung der ukrainischen Luftabwehr gegen Russland. Konkrete Ankündigungen dürften "in den nächsten Tagen oder Wochen" erfolgen, sagte Stoltenberg am Donnerstag am Rande eines Verteidigungsministertreffens in Brüssel. Die Verbündeten arbeiteten hart an der Unterstützung für die Ukraine, betonte er. Die NATO-Verteidigungsminister beraten über einen geplanten Ausbau der Ukraine-Hilfe.

NEOS wollen 18-Jährigen Konto mit 25.000 Euro einrichten

Wien - Das von NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger zuletzt angedachte "Chancenkonto" soll als dritte Säule des Pensionssystems ausgestaltet werden. Demnach würden alle mit 18 Jahren 25.000 Euro auf dieses Konto bekommen - vorzeitig abgehoben werden darf es nur für Bildung bzw. Ausbildung, Unternehmensgründungen oder die Investition in ein Eigenheim, so Meinl-Reisinger bei einer Pressekonferenz am Donnerstag. Außerdem sollen jährlich 3.000 Euro steuerfrei eingezahlt werden können.

