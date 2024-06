Biden gegen Stationierung von Langstreckenwaffen in Ukraine

Washington/Kiew (Kyjiw) - US-Präsident Joe Biden ist weiter gegen eine Stationierung von Langstreckenwaffen in der Ukraine. Die USA würden die Ukraine nicht dabei unterstützen, Waffen mit größerer Reichweite einzusetzen, um das Innere Russlands anzugreifen, sagte Biden beim G7-Gipfel in Italien. In einem Telefonat sagte Chinas Staatschef Xi Jinping dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zu, keine Waffen an Russland zu verkaufen. "Er hat mir sein Wort gegeben", erklärte Selenskyj in Bari.

Ex-Kanzlerin Bierlein wird am Freitag beigesetzt

Wien - Die vor wenigen Tagen verstorbene ehemalige Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein wird am Freitag in Wien offiziell verabschiedet. Der Sarg wird in der Früh in den Stephansdom gebracht, wo Kardinal Christoph Schönborn das Requiem leiten wird. Danach wird Bierlein am Zentralfriedhof beigesetzt. An den Trauerfeierlichkeiten wird die gesamte Staatsspitze teilnehmen, Reden sind unter anderem von Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) geplant.

Gastgeber Deutschland eröffnet Fußball-EM gegen Schottland

München - Im Eröffnungsspiel der Fußball-EM trifft Gastgeber Deutschland am Freitag (21.00 Uhr) auf Schottland. Die DFB-Elf von Trainer Julian Nagelsmann hofft in München vor etwa 66.000 Zuschauern auf einen erfolgreichen Auftakt in die Heim-Europameisterschaft. Die weiteren deutschen Gegner in der Gruppe A sind Ungarn (19. Juni) und die Schweiz (23. Juni). Das ÖFB-Team von Teamchef Ralf Rangnick startet am Montag (21.00) in Düsseldorf gegen Vizeweltmeister Frankreich in die Endrunde.

Koalitions-Einigung bei Neuregelung der Handysicherstellung

Wien - Die Regierung hat sich auf eine Neuregelung der Sicherstellung von Mobiltelefonen und Datenträgern geeinigt. Ein entsprechender Gesetzesentwurf wurde am Donnerstag im Nationalrat eingebracht. Die bisherigen Bestimmungen waren im Vorjahr vom Verfassungsgerichtshof (VfGH) mit 1.1. 2025 aufgehoben worden - unter anderem, weil sie Sicherstellungen ohne richterliche Genehmigung erlaubten. Darüber hinaus werden weitere Punkte der Strafprozessordnung neu geregelt.

G7-Gipfel erstmals mit dem Papst

Vatikanstadt - Der G7-Gipfel in Italien wird am Freitag um ein Dutzend Staats- und Regierungschefs aus anderen Ländern erweitert. Auf Einladung von Gastgeberin Giorgia Meloni nimmt erstmals in fast 50 Jahren ein Papst an einem Treffen der sieben großen Industrienationen (G7) teil. Papst Franziskus, das Oberhaupt von mehr als 1,3 Milliarden Katholiken, ist bei einer Gesprächsrunde zum Thema Künstliche Intelligenz dabei. Der Gipfel in einem Luxushotel an der Adria dauert noch bis Samstag.

Nova Rock zum Auftakt mit Nostalgie und Hollywood-Glanz

Nickelsdorf - In Sachen Starpower hatte der erste Nova-Rock-Tag einiges zu bieten: Nicht nur stattete Hollywood-Schauspieler Keanu Reeves mit seiner Band Dogstar den Pannonia Fields einen Besuch ab, auch die 90er-Helden von Jane's Addiction waren nach mehr als 30 Jahren wieder einmal in Österreich zu erleben. Insgesamt zeigte sich der Festivalauftakt von seiner wettertechnisch freundlichen und musikalisch abwechslungsreichen Seite.

Muslimische Pilgerfahrt Hadsch beginnt in Mekka

Mekka - Weit über eine Million Gläubige nehmen ab Freitag in Mekka an der muslimischen Pilgerfahrt Hadsch teil. Überschattet wird der Hadsch in diesem Jahr vom Krieg zwischen Israel und der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas im Gazastreifen. Im Vorfeld der Pilgerfahrt warnte die saudi-arabischen Regierung vergangene Woche, sie werde "keinerlei politischen Aktivitäten" am Rande des Hadsch tolerieren.

Vater und drei Söhne wegen Mordversuchs in Wien vor Gericht

Wien - Nach einer wilden Schießerei, die sich am 7. Oktober 2023 in Wien-Floridsdorf ereignet hat, müssen sich ab Freitag ein Vater und seine drei Söhne wegen versuchtem Mordes und unbefugten Waffenbesitzes am Landesgericht verantworten. Sie sollen im Zug einer so genannten Aussprache auf eine gegnerische Familie losgegangen sein, nachdem einer der Söhne am Rand einer Kampfsportveranstaltung in der Wiener Stadthalle einen Schlag ins Gesicht erhalten hatte.

