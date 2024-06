Ex-Kanzlerin Bierlein wird am Freitag beigesetzt

Wien - Die vor wenigen Tagen verstorbene ehemalige Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein wird am Freitag in Wien offiziell verabschiedet. Der Sarg wird in der Früh in den Stephansdom gebracht, wo Kardinal Christoph Schönborn das Requiem leiten wird. Danach wird Bierlein am Zentralfriedhof beigesetzt. An den Trauerfeierlichkeiten wird die gesamte Staatsspitze teilnehmen, Reden sind unter anderem von Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) geplant.

Tesla-Aktionäre segneten Milliarden-Gehaltspaket für Musk ab

Palo Alto (Kalifornien) - Tesla-Aktionäre haben erneut einem Riesen-Aktienpaket im Wert von mehreren Dutzend Milliarden Dollar für Firmenchef Elon Musk zugestimmt. Der ursprünglich bereits 2018 genehmigte Vergütungsplan war im Jänner von einem US-Gericht gekippt worden. Das neue Votum bedeutet nicht, dass Musk das Aktienpaket nun automatisch bekommt. Aber es verbessert seine Chancen darauf.

Konkurrenz aus China stellt Handel auf den Kopf

Wien - Mit Sorge verfolgt der Handel die neue Konkurrenz durch riesige und vor allem billige Onlinehändler wie Temu und Shein aus China. "Diese chinesischen Anbieter bedeuten für den Handel die größte Veränderung in seiner Geschichte", sagte Otto-Österreich-Chef und Handelsverband-Vizepräsident Harald Gutschi im APA-Gespräch. Viele Händler hätten diese Entwicklung noch nicht auf dem Radar, sie werde den Handel aber "in den nächsten zwei Jahren auf den Kopf stellen", warnte Gutschi.

Muslimische Pilgerfahrt Hadsch beginnt in Mekka

Mekka - In Saudi-Arabien hat die muslimische Wallfahrt Hadsch (Hajj) begonnen. Bei glühender Hitze strömten zum Auftakt am Freitag Menschenmassen durch die Räume und den Hof der Großen Moschee von Mekka, wie Bilder des Hadsch-Ministeriums zeigten. Angesichts der extremen Temperaturen riefen die Behörden Gläubige dazu auf, Sonnenschirme zu tragen. Erwartet werden rund zwei Millionen Teilnehmer.

G7-Gipfel erstmals mit dem Papst

Vatikanstadt - Der G7-Gipfel in Italien wird am Freitag um ein Dutzend Staats- und Regierungschefs aus anderen Ländern erweitert. Auf Einladung von Gastgeberin Giorgia Meloni nimmt erstmals in fast 50 Jahren ein Papst an einem Treffen der sieben großen Industrienationen (G7) teil. Papst Franziskus, das Oberhaupt von mehr als 1,3 Milliarden Katholiken, ist bei einer Gesprächsrunde zum Thema Künstliche Intelligenz dabei. Der Gipfel in einem Luxushotel an der Adria dauert noch bis Samstag.

Vater und drei Söhne wegen Mordversuchs in Wien vor Gericht

Wien - Nach einer wilden Schießerei, die sich am 7. Oktober 2023 in Wien-Floridsdorf ereignet hat, müssen sich ab Freitag ein Vater und seine drei Söhne wegen versuchtem Mordes und unbefugten Waffenbesitzes am Landesgericht verantworten. Sie sollen im Zug einer so genannten Aussprache auf eine gegnerische Familie losgegangen sein, nachdem einer der Söhne am Rand einer Kampfsportveranstaltung in der Wiener Stadthalle einen Schlag ins Gesicht erhalten hatte.

Kritik an kurzer Begutachtung bei Handy-Sicherstellung

Wien - Kritik an der Vorgehensweise der Regierungsparteien bei der Neuregelung der Handy-Sicherstellung sowie anderer Bestimmungen der Strafprozessordnung übt der Vorsitzende der Richtervereinigung, Gernot Kanduth, gegenüber der APA. "Es ist sehr befremdlich, dass man bei so einem wichtigen Gesetz keine ausreichende Frist zur Begutachtung einräumt." Die Bestimmungen sollen noch vor dem Sommer im Nationalrat beschlossen werden.

