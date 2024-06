Ukraine-Friedenskonferenz in die Schweiz startet

Bürgenstock - Am Samstag und Sonntag treffen hochrangige Politikerinnen und Politiker am Schweizer Bürgenstock zusammen, um über Friedensperspektiven für die Ukraine zu beraten. Zu Gast ist etwa der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj, der schon am Freitag am Veranstaltungsort eintraf. Angekündigt sind auch US-Vizepräsidentin Kamala Harris und der französische Präsident Emmanuel Macron. Russland ist nicht eingeladen. Russische Verbündete wie China sagten die Teilnahme ab.

IGGÖ soll Islam-Lehrerin ohne Kopftuch diskriminiert haben

Wien - Die Islamische Glaubensgemeinschaft (IGGÖ) hat eine Islam-Lehrerin diskriminiert, weil sie das Kopftuch abgelegt hat. Das besagt ein erstinstanzliches Urteil des Arbeits- und Sozialgerichts, über das "profil" und der "Standard" berichten und das der APA vorliegt. Die Frau soll keinen Vertrag als Landeslehrerin erhalten haben, weil sie kein Kopftuch trug. Das Gericht sah eine unmittelbare Diskriminierung wegen der Religion, die IGGÖ will das Urteil anfechten.

Trooping the Colour: Geburtstagsparade von King Charles III.

London - Mit Tausenden Soldaten in Paradeuniform und Bärenfellmützen feiert Großbritannien am Samstag (11.00 Uhr MESZ) den Geburtstag von König Charles III. Wegen seiner Krebserkrankung wird der Monarch anders als im Vorjahr die prunkvolle Parade "Trooping the Colour" aber nicht auf dem Pferd abnehmen. Der 75-Jährige legt die kurze Strecke vom Buckingham-Palast zum Paradeplatz in einer Kutsche zurück.

Tanner lobt große Bundesheer-Übung "Schutzschild 24"

Wien - Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) hat am Samstag die Bundesheer-Übung "Schutzschild 24", die größte Übung seit zehn Jahren, gelobt. Von 10. bis 21. Juni üben dabei 7.500 Soldatinnen, Soldaten und Zivilbedienstete aus Österreich, Deutschland, Bosnien-Herzegowina, Schweden, Kroatien und Montenegro in vier Bundesländern die Vorbereitung auf militärische Schutzoperationen und die Einsatzbereitschaft im Rahmen des internationalen Krisenmanagements.

Kran in Tirol verlor Baumaterial - Auto getroffen

Fritzens - Ein in Schräglage geratener Kran hat am Freitagnachmittag in Fritzens (Bez. Innsbruck-Land) Bahnschwellenteile verloren. Diese stürzten auf die Austraße (L223), ein Pkw wurde im Bereich der Motorhaube getroffen. Nach Angaben der Polizei blieb der Lenker aber unverletzt, ebenso der 47-jährige Kranführer.

Südafrikas Präsident Ramaphosa für zweite Amtszeit bestätigt

Kapstadt - Der südafrikanische Präsident Cyril Ramaphosa ist von dem neu gewählten Parlament des Landes für eine zweite Amtszeit bestätigt worden. Der 71-Jährige erhielt 283 von 339 Stimmen, wie der Oberste Richter Raymond Zondo am späten Freitagabend mitteilte. Ramaphosa, der Parteichef des Afrikanischen Nationalkongresses (ANC), wird nun eine neue Regierung bilden.

