Niederländer starten mit 2:1 gegen Polen in ÖFB-Gruppe

Hamburg - Die niederländische Fußball-Nationalmannschaft steht in der Österreich-Gruppe D bei der Fußball-EM in Deutschland erwartungsgemäß als erster Tabellenführer da. "Oranje" setzte sich am Sonntag im Hamburger Volksparkstadion gegen die ohne ihren angeschlagenen Stürmerstar Robert Lewandowski angetretenen Polen nicht unverdient mit 2:1 durch. Zum Matchwinner avancierte Wout Weghorst, der nur etwas mehr als zwei Minuten nach seiner Einwechslung den Siegestreffer (83.) erzielte.

Ukraine-Konferenz: 83 Teilnehmer stützen Abschlusserklärung

Bürgenstock - Bei der Ukraine-Friedenskonferenz in der Schweiz haben 83 Länder und Organisationen am Sonntag die gemeinsame Abschlusserklärung unterstützt. Österreich ist unter den zustimmenden Staaten, auch Deutschland und die USA. Auch EU-Kommission, EU-Parlament, Europäischer Rat und Europarat stimmten zu. Nicht dabei sind laut einer beim Gipfel veröffentlichten Liste Bahrain, Brasilien, Kolumbien, der Vatikan, Indien, Indonesien, Mexiko, Saudi-Arabien, Südafrika, Thailand und die VAE.

Früherer VfGH-Präsident Adamovich 91-jährig verstorben

Wien - Der frühere Präsident des Verfassungsgerichtshofes (VfGH), Ludwig Adamovich, ist am Sonntag im Alter von 91 Jahren verstorben. Dies gab das Höchstgericht am Nachmittag bekannt. Adamovich war 19 Jahre lang - von 1984 bis 2002 - Präsident des Verfassungsgerichtshofes. Nach dem Ende seiner Amtszeit war Adamovich ehrenamtlicher Berater in verfassungsrechtlichen Fragen des damaligen Bundespräsidenten Heinz Fischer und des aktuellen Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen.

Tierschutzhunde suchen Zuhause beim "Bark Date" in Wien

Wien - Im Wiener Prater ist am Sonntag das erste österreichische "Bark Date" (bark, englisch für Bellen, Anm.) über die Bühne gegangen, wo Hunde aus dem Tierschutz bei einer Art Speed-Dating ein Zuhause finden sollen. Mit dabei war auch die Gründerin der Martin Rütter Hundeschule Wien, die TV-Bekanntheit, Autorin und Podcasterin Conny Sporrer. Unter dem Motto "adoptieren statt produzieren" sollen die vielen Hunde in den Tierheimen eine Chance bekommen.

Hamas im Grundsatz für US-Friedensplan in Nahost

Gaza - Die radikal-islamische Hamas widerspricht Darstellungen, sie habe grundsätzliche Vorbehalte gegen den von US-Präsident Joe Biden befürworteten Nahost-Friedensplan. "Die Hamas und die (palästinensischen) Gruppen sind zu einem umfassenden Abkommen bereit, das einen Waffenstillstand, den Rückzug aus dem Gazastreifen, den Wiederaufbau dessen, was zerstört wurde, und einen umfassenden Austausch von Häftlingen beinhaltet", so Hamas-Chef Ismail Haniyeh in einer Fernsehansprache.

In der kommenden Woche Badewetter in Österreich

Wien - Das Wetter zeigt sich in der kommenden Woche von seiner besten Seite. Ab Montag steigen die Temperaturen deutlich an und erreichen über 30 Grad, wie die Meteorologen von Geosphere Austria am Sonntag prognostizierten. Am Freitag wird mit 35 Grad der Höhepunkt erreicht. Allerdings kommt es da bereits vermehrt zu Gewittern.

