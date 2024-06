Ukraine-Konferenz: 83 Teilnehmer stützen Abschlusserklärung

Bürgenstock - Bei der Ukraine-Friedenskonferenz in der Schweiz haben 83 Länder und Organisationen am Sonntag die gemeinsame Abschlusserklärung unterstützt. Österreich ist unter den zustimmenden Staaten, auch Deutschland und die USA. Auch EU-Kommission, EU-Parlament, Europäischer Rat und Europarat stimmten zu. Nicht dabei sind laut einer beim Gipfel veröffentlichten Liste Bahrain, Brasilien, Kolumbien, der Vatikan, Indien, Indonesien, Mexiko, Saudi-Arabien, Südafrika, Thailand und die VAE.

Gewessler will für Renaturierungsgesetz stimmen

EU-weit/Wien/Luxemburg - Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) will am Montag beim Treffen der EU-Umweltministerinnen und -minister in Luxemburg für das EU-Renaturierungsgesetz stimmen. "Jetzt zu zögern, geht sich mit meinem Gewissen nicht aus", sagte Gewessler am Sonntag bei einer Pressekonferenz in Wien. Der Koalitionspartner ÖVP reagierte empört und warf Gewessler "Verfassungs- und Gesetzesbruch" vor. Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) sprach von "Koalitionsbruch".

EU-Umweltminister beraten zum Renaturierungsgesetz

EU-weit/Brüssel - Das EU-Renaturierungsgesetz steht im Fokus eines Treffens der EU-Umweltminister am Montag in Luxemburg. Zuletzt zeichnete sich noch keine qualifizierte Mehrheit für die EU-Verordnung ab. Am Montag soll es eine öffentliche Aussprache unter den Ministern geben. Ob es danach zu einem Votum kommt, ist unklar. Österreich wird für das Renaturierungsgesetz stimmen, hat Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) am Sonntag angekündigt und damit einen Koalitionskrach forciert.

Früherer VfGH-Präsident Adamovich 91-jährig verstorben

Wien - Der frühere Präsident des Verfassungsgerichtshofes (VfGH), Ludwig Adamovich, ist am Sonntag im Alter von 91 Jahren verstorben. Dies gab das Höchstgericht am Nachmittag bekannt. Adamovich war 19 Jahre lang - von 1984 bis 2002 - Präsident des Verfassungsgerichtshofes. Nach dem Ende seiner Amtszeit war Adamovich ehrenamtlicher Berater in verfassungsrechtlichen Fragen des damaligen Bundespräsidenten Heinz Fischer und des aktuellen Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen.

Englischer Polizist nach Rammen von Kuh mit Auto suspendiert

London - Weil er auf der Jagd nach einer entlaufenen Kuh das Tier mit seinem Dienstwagen rammte, ist ein Polizist in England vom Dienst suspendiert worden. Nachdem das Handeln des Beamten in Staines-upon-Thames durch Internetvideos bekannt geworden war und für Entrüstung gesorgt hatte, erklärte am Sonntag Vize-Polizeichef Nev Kemp: "Ich habe volles Verständnis für den Ärger, den unser Vorgehen verursacht hat." Der Polizist sei vorerst suspendiert.

14 Pilger bei Hadsch an Hitze gestorben

Mekka - Bei der muslimischen Wallfahrt Hadsch in Saudi-Arabien sind bei extremer Hitze mindestens 14 Menschen ums Leben gekommen. Weitere 17 würden vermisst, teilte das Außenministerium in Jordanien der Staatsagentur Petra zufolge am Sonntag mit. Bei den Todesopfern handle es sich um Jordanier. Das Ministerium hatte zunächst den Tod von sechs jordanischen Pilgern bestätigt, die einen Hitzeschlag erlitten hätten. Nach den 17 Vermissten werden gesucht.

