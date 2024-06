Renaturierung - Kanzler: Gewessler nicht bevollmächtigt

EU-weit/Brüssel/Wien - Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) hat noch Sonntagabend den belgischen Ratsvorsitz darüber informiert, dass eine Zustimmung von Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) zur EU-Renaturierung rechtswidrig wäre. Wie das Bundeskanzleramt am Montag in einer Stellungnahme gegenüber der APA mitteilte, müsse es "bei der bereits gemäß den üblichen Verfahren eingemeldeten Stimmenthaltung Österreichs bleiben". Bei Zustimmung gebe es eine Nichtigkeitsklage beim EuGH.

Mehrere Tote bei Zugkollision im Nordosten Indiens

Neu-Delhi - Im Nordosten Indiens sind am Montag bei der Kollision eines Personenzugs mit einem Güterzug mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen. Mindestens 25 Menschen seien zudem verletzt worden, berichtete der Polizist Abhishek Gupta vom Unfallort. Drei Abteile des Personenzugs entgleisten demnach. Ärzte, Krankenwagen und Rettungsteams wurden an den Unfallort im Bezirk Darjeeling entsandt, wie die Regierungschefin des Bundesstaats Westbengalen, Mamata Banerjee, mitteilte.

Mindestens sechs Tote nach Erdrutsch in Ecuador

Quito - Bei einem Erdrutsch in Ecuador sind mindestens sechs Menschen getötet und 19 Personen verletzt worden. 30 zwischenzeitlich Vermisste wurden mittlerweile aufgefunden, teilten die ecuadorianischen Behörden am Sonntag mit. Der Erdrutsch "großen Ausmaßes" ereignete sich im Zentrum des Landes, in der Stadt Banos de Agua Santa.

Ex-"Hochrechner der Nation" Gerhart Bruckmann gestorben

Wien - Der Statistiker und ehemalige "Hochrechner der Nation" Gerhart Bruckmann ist am Wochenende im Alter von 92 Jahren gestorben. Das teilte seine Familie der APA mit. Mit einem von ihm entwickelten Modell wurde 1966 die erste Wahlhochrechnung durchgeführt - bis 1986 war er dann bei allen Wahlen im ORF als Hochrechner und Kommentator im Einsatz. Anschließend wechselte er als ÖVP-Abgeordneter in den Nationalrat, wo er etwa als Seniorensprecher der Partei fungierte.

Tote nach heftigen Regenfällen in Südchina

Peking - Bei starken Regenfällen und Überschwemmungen sind im Süden Chinas mehrere Menschen ums Leben gekommen und Schäden angerichtet worden. In der südöstlichen Provinz Fujian starben im Kreis Wuping am Montag nach Erdrutschen vier Menschen, zwei wurden vermisst, wie das chinesische Staatsfernsehen berichtete. Hunderte Häuser stürzten demnach an verschiedenen Orten ein, Straßen sowie Dämme trugen Schäden davon.

AK und ÖGB fordern besseren Arbeitnehmerschutz

Wien - Die Einführung des ArbeitnehmerInnenschutzgesetzes (ASchG) vor 30 Jahren hat viele Verbesserungen für die Gesundheit der Beschäftigten gebracht. Doch eine Studie im Auftrag der Arbeiterkammer (AK) zeige, dass es "noch viele Baustellen" gibt und einige Arbeitgeber "ihrer Schutzverpflichtung nur ungenügend nachkommen", so AK-Expertin Johanna Klösch. Die AK und der Österreichische Gewerkschaftsbund (ÖGB) fordern weitere Verbesserungen für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.

