Nehammer: Kein Ende der türkis-grünen Koalition

Wien/Brüssel/EU-weit - Das Zerwürfnis zwischen den Regierungsparteien ÖVP und Grüne um das EU-Renaturierungsgesetz führt nicht zu einem Ende der türkis-grünen Koalition. Das hat Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) am Montagnachmittag in Brüssel klargemacht. "Die Emotion wäre da" für ein Koalitionsende, aber er habe "die Verantwortung als Bundeskanzler für einen geordneten Weg" bis zur Nationalratswahl zu sorgen, sagte Nehammer vor Journalisten.

Russlands Präsident Putin reist nach Nordkorea

Seoul/Pjöngjang - Der russische Präsident Wladimir Putin reist am Dienstag zu einem zweitägigen Besuch nach Nordkorea. Er folgt damit nach Angaben des Kremls einer Einladung von Machthaber Kim Jong-un. Es handle sich um einen "freundschaftlichen Staatsbesuch". Es wird erwartet, dass es bei den Gesprächen in Pjöngjang unter anderem um den Ausbau der militärischen Zusammenarbeit gehen wird.

Selenskyj sieht ersten Schritt zum Frieden

Kiew (Kyjiw) - Nach der internationalen Ukraine-Friedenskonferenz vom Wochenende in der Schweiz hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Montag eine positive Bilanz gezogen. "Wir haben den ersten greifbaren Schritt in Richtung Frieden getan - in einer noch nie da gewesenen Einigkeit der Länder der Welt.", sagte er in seiner allabendlichen Videoansprache. Aber es sei ein Weg, und "neue Schritte" notwendig.

EVP will halbes Ratspräsidentschaftsmandat

Brüssel/Straßburg - Der EU-Sondergipfel in Brüssel, der die Weichen für die EU-Topjobs der kommenden Legislaturperiode stellen soll, startete Montagabend mit zwei Stunden Verspätung. Mehrere Staats- und Regierungschefs diskutierten zuerst in kleineren Gruppen über Postenvergaben. Laut EU-Diplomaten fordert die Europäische Volkspartei (EVP) aufgrund ihres Wahlgewinnes ein halbes Ratspräsidentschaftsmandat. Die EVP unterstützt eine zweite Amtszeit von Ursula von der Leyen an der Kommissionsspitze.

Chemie-Löhne und -Gehälter steigen um 6,33 Prozent

Wien - Die Löhne und Gehälter in der Chemieindustrie steigen um 6,33 Prozent, maximal jedoch um 316,50 Euro - darauf haben sich die Arbeitgeber- und Gewerkschaftsvertreter am Montagabend in der siebenten Verhandlungsrunde geeinigt. Die Ist- und die Mindestlöhne werden im gleichen Ausmaß angehoben. Der neue Kollektivvertrag gilt ab 1. Mai 2024 mit einer Laufzeit von 12 Monaten.

Essenszusteller streiken während Österreich-Match

Wien - Weil bei den Verhandlungen über einen neuen Fahrradboten-Kollektivvertrag seit Monaten nichts weitergeht, streiken die Essenszusteller in Wien, Graz, Salzburg und Klagenfurt heute Abend von 17.30 bis 22 Uhr, also in der Zeit des EM-Fußballspiels Österreich-Frankreich. Bis 18 Uhr hätten sich knapp 200 Teilnehmer zur Streikversammlung eingefunden, sagte der Landesvorsitzende der Gewerkschaft vida Wien, Helmut Gruber, zur APA. "Die Streikstimmung ist ausgesprochen gut."

Dutzende Vermisste nach Bootsunglück im Mittelmeer

Rom - Nach einem Bootsunglück im Mittelmeer sucht die italienische Küstenwache nach Dutzenden Vermissten. Das Segelboot mit Migranten an Bord habe im Ionischen Meer Schiffbruch erlitten, wie die Behörde am Montag mitteilte. Zwölf Menschen konnten vorerst gerettet werden, einer davon verstarb später. Das Boot soll von der Türkei abgefahren sein.

