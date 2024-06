Putin dankt Nordkorea für Hilfe im Ukraine-Krieg

Moskau/Pjöngjang/Seoul - Im Vorfeld seines Besuchs in Nordkorea hat der russische Präsident Wladimir Putin Pjöngjang für die Unterstützung der russischen Offensive in der Ukraine gedankt. "Wir wissen es sehr zu schätzen, dass die Demokratische Volksrepublik Korea die militärische Spezialoperation in der Ukraine entschlossen unterstützt", schrieb Putin am Dienstag in einem von Nordkoreas staatlichen Medien veröffentlichten Gastbeitrag. Die USA sind über die engen Bande Moskau-Pjöngjang besorgt.

BWB beantragt Geldbuße gegen Brau Union

Wien/Linz - Die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) verlangt die Verhängung einer "angemessenen Geldbuße" gegen die Brau Union. Hintergrund sind von den Wettbewerbshütern festgestellte Verstöße gegen das Missbrauchs- und Kartellverbot, wie die BWB am Dienstag mitteilte. Aus Sicht der BWB hat die Brau Union ihre marktbeherrschende Stellung missbraucht, um den Markteintritt konkurrierender Bierhersteller zu beschränken und bestehende Getränkehändler vom Markt zu verdrängen.

Nordkoreanische Soldaten übertraten Grenze nach Südkorea

Seoul/Pjöngjang - Dutzende nordkoreanische Soldaten haben kurzzeitig die Grenze zum Süden übertreten. Wie die Nachrichtenagentur Yonhap am Dienstag unter Berufung auf den Generalstab der südkoreanischen Armee berichtete, überschritten die nordkoreanischen Soldaten die "militärische Demarkationslinie" zwischen den beiden Ländern und zogen sich erst nach Warnschüssen der südkoreanischen Armee zurück. Es handelte sich bereits um den zweiten Grenzübertritt innerhalb von zwei Wochen.

Zehnjährige in Oberösterreich mit gestohlenem Auto unterwegs

Pasching/Marchtrenk - Zwei Zehnjährige haben in der Nacht auf Montag in Pasching (Bezirk Linz-Land) ein defektes Auto von einem Firmengelände gestohlen und sind damit durch die Gegend gefahren. Dabei ruinierten sie es weiter. Der Wagen ohne Kennzeichen, mit platten Reifen und fehlendem Kofferraumdeckel, rauchendem Motor und einem Kind am Steuer fiel anderen Verkehrsteilnehmern auf. Einer verfolgte die Buben und übergab sie der Polizei, wie diese berichtete.

Thailands Ex-Premier wegen Majestätsbeleidigung angeklagt

Bangkok - Der frühere thailändische Regierungschef Thaksin Shinawatra (2001-06) ist wegen Majestätsbeleidigung angeklagt worden. Der 74-Jährige sei am Dienstagmorgen vor dem Strafgerichtshof in der Hauptstadt Bangkok erschienen, wo die Anklage offiziell zugelassen wurde, zitierte die Zeitung "Bangkok Post" einen Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft. Gegen eine Kaution von 500.000 Baht (etwa 12.600 Euro) sei er im Anschluss wieder freigelassen worden.

Heftige Kämpfe in Region Charkiw ausgebrochen

Charkiw (Charkow) - In Teilen der nordostukrainischen Region Charkiw sind nach russischen Angaben heftige Kämpfe ausgebrochen. "Der Feind schickt Reserven und versucht, einen Gegenangriff zu starten, stößt aber auf heftigen Widerstand unserer Streitkräfte", sagt der von Russland eingesetzte Gouverneur der von Moskau kontrollierten Gebiete der Region Charkiw, Vitali Gantschew. Die ukrainische Luftwaffe zerstörte indes zehn von Russland in der Nacht eingesetzte Drohnen.

56-Jähriger im Burgenland von Traktor überrollt - tot

Stoob/Großwarasdorf - Im burgenländischen Bezirk Oberpullendorf ist ein 56-jähriger Mann von seinem Traktor überrollt und getötet worden. Das Unglück ereignete sich laut Polizeiangaben am gestrigen Montag um die Mittagszeit auf einem Güterweg zwischen Stoob und Großwarasdorf. Ein Passant fand demnach das Unfallopfer bewusstlos, eingeklemmt unter dem hinteren Reifen des Traktors vor.

