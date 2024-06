Regierung verzichtet auf Ministerrat in Präsenz

Wien - Die Koalitionskrise nach dem Ja von Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) zum EU-Renaturierungsgesetz führt dazu, dass ÖVP und Grüne aktuell offenbar nicht gerne zusammensitzen. Der morgige Ministerrat wird entgegen den Planungen nicht in Präsenz stattfinden, sondern per Umlauf. Das teilten Kanzleramt und Vizekanzleramt am Dienstag der APA mit.

Renaturierungs-Nichtigkeitsklage für EU-Experten chancenlos

Brüssel/Wien/EU-weit - Der Europarechtsexperte Peter Hilpold hat der von der ÖVP angekündigten Nichtigkeitsklage vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) aufgrund der Zustimmung von Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) zum EU-Renaturierungsgesetz im APA-Gespräch am Dienstag wenig Chancen eingeräumt. Er sah eindeutig ein "rechtsgültiges Zustandekommen" des Gesetzes, obwohl Gewessler in einer "Grauzone" agiert habe. Für ihn stand fest, dass "der Wahlkampf nach Brüssel getragen worden ist."

Inflation sinkt in Österreich und steigt im Euroraum

Wien - Die Teuerung in Österreich ist zwar rückläufig - aber nicht in dem zuvor prognostizierten Ausmaß: Die Inflationsrate ist im Mai auf 3,4 Prozent gesunken, nach 3,5 Prozent im April, geht aus einer Mitteilung der Statistik Austria hervor. Im Euroraum legten die Preise laut EU-Statistikamt Eurostat auf 2,6 Prozent zu, nach 2,4 Prozent im April.

Schauspieler Gerald Pichowetz mit 59 Jahren gestorben

Wien - Schauspieler Gerald Pichowetz ist tot. Entsprechende Informationen der "Kronen Zeitung" (online) bestätigte der APA am Dienstag die Direktion des Gloria Theaters, das Pichowetz leitete. Am 1. August wäre der Publikumsliebling, der als "Fünfer" in der ORF-TV-Serie "Kaisermühlen Blues" größere Bekanntheit erlangt hatte, 60 Jahre alt geworden.

Zahl toter Zivilisten in Konflikten um 72 Prozent gestiegen

Genf - Die Zahl der zivilen Todesopfer in bewaffneten Konflikten hat sich im vergangenen Jahr nach Angaben der UNO weltweit um 72 Prozent erhöht. Der Anteil der getöteten Frauen habe sich im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt, jener der Kinder sogar verdreifacht, sagte UNO-Menschenrechtskommissar Volker Türk am Dienstag in Genf.

Renaturierung: Dornauer kritisiert Ludwig/Kaiser-Verhalten

Innsbruck/Wien/Brüssel - Tirols SPÖ-Landesparteichef Georg Dornauer hat am Dienstag in Sachen EU-Renaturierungsgesetz mit Kritik an seinen Parteifreunden, Wiens Bürgermeister Michael Ludwig und Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser, aufhorchen lassen und sich - anders als SPÖ-Bundesvorsitzender Andreas Babler - gegen das Gesetz ausgesprochen. Er verstehe nicht, dass es "plötzlich Usance" sei, aus einem einstimmigen Beschluss der Landeshauptleutekonferenz auszutreten, so Dornauer.

Gleichgeschlechtliche Ehe wird in Thailand eingeführt

Bangkok - Das thailändische Parlament hat den Weg zur Legalisierung der gleichgeschlechtlichen Ehe in dem Land freigemacht. Nach dem Unterhaus stimmte am Dienstag auch der Senat mit großer Mehrheit für einen entsprechenden Gesetzentwurf, wie Medien berichteten. Laut der Zeitung "Khaosod" votierten 130 Senatoren dafür, 4 dagegen und 18 enthielten sich der Stimme. Thailand wäre somit das erste Land in Südostasien, das die "Ehe für alle" einführt.

Ex-Postmitarbeiter zweigte in NÖ Briefe und Pakete ab

Mödling - Hunderte Briefe und Pakete hat ein ehemaliger Postmitarbeiter in Niederösterreich nicht ordnungsgemäß zugestellt, sondern abgezweigt. Einen Großteil der Sendungen bewahrte der 26-Jährige aus dem Bezirk Mödling in seinem Kellerabteil auf. Der Gesamtschaden war laut Polizeiangaben vom Dienstag vorerst nicht bezifferbar. Der umfassend geständige österreichische Staatsbürger wird wegen Amtsmissbrauchs, Urkundenunterdrückung, dauernder Sachentziehung und Datenfälschung angezeigt.

Wiener Börse zeigt sich im Verlauf höher, ATX mit +0,24%

Wien - Die Wiener Börse hat am Dienstag im Verlauf Gewinne präsentiert. Der Leitindex ATX verzeichnete kurz nach 14.30 Uhr ein Plus von 0,24 Prozent bei 3.567,95 Einheiten. Rückenwind lieferte bis am Nachmittag starke Vorgaben aus den USA, wo der Nasdaq-100 und der S&P-500 am Montagabend neue Rekordstände erreicht hatten. Unter den Bankenwerten steigerten sich BAWAG um 1,7 Prozent.

