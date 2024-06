Kremlchef Putin zu Staatsbesuch in Nordkorea eingetroffen

Moskau/Pjöngjang/Seoul - Russlands Präsident Wladimir Putin ist vor dem Hintergrund seines Angriffskriegs gegen die Ukraine zu einem zweitägigen Staatsbesuch in Nordkorea eingetroffen. Der Kremlchef sei am Flughafen von Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un empfangen worden, berichtete die russische Nachrichtenagentur Interfax. Bei der zweitägigen Visite geht es Beobachtern zufolge auch um weitere Waffenlieferungen von Pjöngjang, die Moskau in seinem Krieg gegen die Ukraine einsetzen will.

Laut Diplomaten mehr als 300 Ägypter bei Hadsch gestorben

Mekka - Bei der muslimischen Pilgerfahrt Hadsch in Saudi-Arabien sind wegen der extremen Hitze mehr als 300 Ägypter ums Leben gekommen. Dies sagten zwei arabische Diplomaten am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP. Nach einer AFP-Zählung stieg die Zahl der Toten beim Hadsch damit auf insgesamt mehr als 570. Nach Angaben der Diplomaten starben auch mindestens 60 Jordanier. Zuvor hatten bereits der Iran, Tunesien, Indonesien und der Senegal Tote gemeldet.

EU-Kommission präsentiert wirtschaftspolitische Empfehlungen

Brüssel/Wien - Die EU-Kommission wird am Mittwoch in Brüssel ihre wirtschaftspolitischen Empfehlungen ("Europäisches Semester") für die Mitgliedsländer in Brüssel präsentieren. Zuletzt war noch unklar, wie detailliert die sogenannten länderspezifischen Empfehlungen ausfallen werden, die immer vor dem Sommer erfolgen. Im Vorjahr hatte die EU-Kommission für Österreich vor allem die hohe Abhängigkeit von russischem Gas kritisiert und einen rascheren Ausbau der erneuerbaren Energien gefordert.

US-Soldat muss mehrere Jahre in russische Strafkolonie

Moskau - Der US-Soldat Gordon Black, der in der russischen Stadt Wladiwostok wegen des Verdachts des Diebstahls und der Androhung des Mordes an seiner Freundin festgehalten wurde, ist zu drei Jahren und neun Monaten in einer russischen Strafkolonie verurteilt worden. Das berichtete die staatliche russische Nachrichtenagentur RIA am Mittwoch. Sein Verteidiger will gegen das Urteil Berufung einlegen.

Handy-Sicherstellung passierte den Justizausschuss

Wien - Trotz des Koalitionskrachs um den Alleingang von Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) auf EU-Ebene haben ÖVP und Grüne im Justizausschuss am Dienstag gemeinsam für eine Neuregelung der Handy-Sicherstellung, die Ausweitung des Verteidigerkostenersatzes und eine Reform der Verbandsklagen gestimmt. Der Verteidigerkostenersatz passierte den Ausschuss einstimmig, die Handy-Sicherstellung mit den Stimmen der Regierungsparteien, bei den Verbandsklagen stimmte auch die FPÖ zu.

USA genehmigen Waffenverkauf an Taiwan

Washington/Taipeh - Das US-Außenministerium hat den möglichen Verkauf von Drohnen und Raketen im Wert von 360 Millionen Dollar (ca. 335 Mio. Euro) an Taiwan genehmigt. Dies werde "die Sicherheit des Empfängers verbessern und zur Aufrechterhaltung der politischen Stabilität, des militärischen Gleichgewichts und des wirtschaftlichen Fortschritts in der Region beitragen", teilte das Pentagon am Dienstag mit.

