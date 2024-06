Putin und Kim starteten Treffen mit Zeremonie in Pjöngjang

Moskau/Pjöngjang/Seoul - Der russische Präsident Wladimir Putin und der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un haben zum Start ihres Treffens an einer Zeremonie am Kim-Il-Sung-Platz teilgenommen. Putins Wagenkolonne sei auf den häufig für Militärparaden genutzten Platz gefahren und Putin dort von Kim begrüßt worden, berichteten russische Nachrichtenagenturen am Mittwoch. Bei der Visite geht es Beobachtern zufolge auch um Waffenlieferungen von Pjöngjang, die Moskau im Ukraine-Krieg einsetzen will.

US-Soldat muss mehrere Jahre in russische Strafkolonie

Moskau - Der US-Soldat Gordon Black, der in der russischen Stadt Wladiwostok wegen des Verdachts des Diebstahls und der Androhung des Mordes an seiner Freundin festgehalten wurde, ist zu drei Jahren und neun Monaten in einer russischen Strafkolonie verurteilt worden. Das berichtete die staatliche russische Nachrichtenagentur RIA am Mittwoch. Sein Verteidiger will gegen das Urteil Berufung einlegen.

EU-Kommission präsentiert wirtschaftspolitische Empfehlungen

Brüssel/Wien - Die EU-Kommission wird am Mittwoch in Brüssel ihre wirtschaftspolitischen Empfehlungen ("Europäisches Semester") für die Mitgliedsländer in Brüssel präsentieren. Zuletzt war noch unklar, wie detailliert die sogenannten länderspezifischen Empfehlungen ausfallen werden, die immer vor dem Sommer erfolgen. Im Vorjahr hatte die EU-Kommission für Österreich vor allem die hohe Abhängigkeit von russischem Gas kritisiert und einen rascheren Ausbau der erneuerbaren Energien gefordert.

Handy-Sicherstellung passierte den Justizausschuss

Wien - Trotz des Koalitionskrachs um den Alleingang von Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) auf EU-Ebene haben ÖVP und Grüne im Justizausschuss am Dienstag gemeinsam für eine Neuregelung der Handy-Sicherstellung, die Ausweitung des Verteidigerkostenersatzes und eine Reform der Verbandsklagen gestimmt. Der Verteidigerkostenersatz passierte den Ausschuss einstimmig, die Handy-Sicherstellung mit den Stimmen der Regierungsparteien, bei den Verbandsklagen stimmte auch die FPÖ zu.

USA genehmigen Waffenverkauf an Taiwan

Washington/Taipeh - Das US-Außenministerium hat den möglichen Verkauf von Drohnen und Raketen im Wert von 360 Millionen Dollar (ca. 335 Mio. Euro) an Taiwan genehmigt. Dies werde "die Sicherheit des Empfängers verbessern und zur Aufrechterhaltung der politischen Stabilität, des militärischen Gleichgewichts und des wirtschaftlichen Fortschritts in der Region beitragen", teilte das Pentagon am Dienstag mit.

Selenskyj lobt Effizienz neuer Regeln für Waffeneinsatz

Kiew (Kyjiw) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat den Einsatz westlicher Waffen gegen russisches Territorium als effizient gelobt. Die Zerstörung russischer Stellungen und Abschussrampen nahe der Grenze sei enorm wichtig, sagte Selenskyj am Dienstag in seiner täglichen Videoansprache. "Das klappt. Genauso wie wir es erwartet haben." Der ukrainische Staatschef lobte dabei mehrere Einheiten für nicht näher benannte Erfolge.

