Kim verspricht Putin "bedingungslose Unterstützung"

Moskau/Pjöngjang/Seoul - Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un hat seinem russischen Kollegen Wladimir Putin die "bedingungslose Unterstützung" seines Landes im Angriffskrieg Moskaus gegen die Ukraine versprochen. Er unterstütze die Militäroperation in der Ukraine vollumfänglich, sagte Kim nach Angaben der russischen Nachrichtenagentur Interfax am Mittwoch in Pjöngjang. Kim hatte Putin am Kim-Il-Sung-Platz der nordkoreanischen Hauptstadt empfangen.

Zwölfjährige in Frankreich von Burschen vergewaltigt?

Nanterre - Eine mutmaßliche Vergewaltigung einer Zwölfjährigen durch mehrere gleichaltrige Burschen sorgt in Frankreich für Entsetzen. Die Staatsanwaltschaft Nanterre hat gegen drei Kinder im Alter von zwölf und 13 Jahren ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen sexueller Gewalt, Morddrohungen und Gewalt im Zusammenhang mit der Religion des Mädchens eingeleitet. Französische Medien berichteten, die Burschen hätten das Mädchen bei dem Angriff antisemitisch beleidigt.

Von Israel eingesetzte Bomben verletzen laut UNO Kriegsrecht

Genf - Israel hat im Gaza-Krieg nach Einschätzung des UNO-Menschenrechtsbüros beim Einsatz von präzisionsgelenkten Bomben nicht genügend auf die Schonung von Zivilisten geachtet. "Das Gebot, Mittel und Methoden der Kriegsführung so zu wählen, dass zivile Schäden vermieden oder zumindest so gering wie möglich gehalten werden, wurde bei der israelischen Bombenkampagne offenbar konsequent verletzt", teilte der UNO-Hochkommissar für Menschenrechte, Volker Türk, am Mittwoch in Genf mit.

Ein Toter bei Waldbränden in den USA

Santa Fe (New Mexico) - Bei Waldbränden im Bundesstaat New Mexico im Südwesten der USA ist mindestens ein Mensch ums Leben gekommen. Etwa 7.000 Einwohner hätten ihre Häuser verlassen müssen, um sich in Sicherheit zu bringen, berichteten örtliche Medien am Dienstagabend (Ortszeit) unter Berufung auf den Katastrophenschutz und die Feuerwehr. Diese habe die Brände bisher nicht unter Kontrolle bringen können.

