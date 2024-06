Putin und Kim besiegeln in Nordkorea Partnerschaft

Moskau/Pjöngjang/Seoul - Russlands Präsident Wladimir Putin hat bei seinem Staatsbesuch in Nordkorea mit Machthaber Kim Jong-un einen neuen Vertrag über eine allumfassende strategische Partnerschaft unterzeichnet. Das meldeten russische Staatsmedien am Mittwoch aus der nordkoreanischen Hauptstadt Pjöngjang nach rund zweistündigen Gesprächen der beiden Staatschefs. Es handle sich um ein neues grundlegendes Dokument für die Beziehungen beider Länder, hatte Putin zum Auftakt der Gespräche gesagt.

Zahl der Keuchhustenfälle in Österreich stark gestiegen

Wien - Die Zahl an Keuchhustenfälle in Österreich ist stark angestiegen. Laut eines Berichts der Tageszeitung "Kurier" waren bis Mitte Juni bereits mehr als 6.049 Erkrankungen registriert, während es im gesamten Jahr 2023 noch 2.780 gewesen sind, bestätigte auch das Gesundheitsministerium. Gefährlich ist die Krankheit vor allem für Kinder, im März starb etwa in Graz ein Baby an Keuchhusten.

Munitionsdepot im Tschad explodiert

N'Djamena - Beim Brand und der Explosion eines Waffen- und Munitionslagers in der Hauptstadt des Tschads, N ́Djamena, gibt es nach Regierungsangaben zahlreiche Tote und Verletzte. Ministerpräsident Allamaye Halina nannte am Mittwoch in einem ersten Bericht über den Vorfall keine konkreten Opferzahlen. Präsident Mahamat Idriss D�by Itno kündigte eine Untersuchung an, die die Ursache der Explosion ermitteln und herausfinden solle, wer für den Vorfall verantwortlich sein könnte.

Ein Toter bei Waldbränden in den USA

Santa Fe (New Mexico) - Bei Waldbränden im Bundesstaat New Mexico im Südwesten der USA ist mindestens ein Mensch ums Leben gekommen. Etwa 7.000 Einwohner hätten ihre Häuser verlassen müssen, um sich in Sicherheit zu bringen, berichteten örtliche Medien am Dienstagabend (Ortszeit) unter Berufung auf den Katastrophenschutz und die Feuerwehr. Diese habe die Brände bisher nicht unter Kontrolle bringen können.

Zwölfjährige in Frankreich von Burschen vergewaltigt?

Nanterre - Eine mutmaßliche Vergewaltigung einer Zwölfjährigen durch mehrere gleichaltrige Burschen sorgt in Frankreich für Entsetzen. Die Staatsanwaltschaft Nanterre hat gegen drei Kinder im Alter von zwölf und 13 Jahren ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen sexueller Gewalt, Morddrohungen und Gewalt im Zusammenhang mit der Religion des Mädchens eingeleitet. Französische Medien berichteten, die Burschen hätten das Mädchen bei dem Angriff antisemitisch beleidigt.

Baby-News bei Justizministerin Zadic

Wien - Justizministerin Alma Zadic (Grüne) ist mit ihrem zweiten Kind schwanger. Das teilte sie am Mittwoch via Instagram mit. Nach Angaben ihrer Sprecherin wird sie die Amtsgeschäfte ganz normal weiterführen. So hatte es Zadic schon bei ihrem ersten Kind gehalten.

Von Israel eingesetzte Bomben verletzen laut UNO Kriegsrecht

Genf - Israel hat im Gaza-Krieg nach Einschätzung des UNO-Menschenrechtsbüros beim Einsatz von präzisionsgelenkten Bomben nicht genügend auf die Schonung von Zivilisten geachtet. "Das Gebot, Mittel und Methoden der Kriegsführung so zu wählen, dass zivile Schäden vermieden oder zumindest so gering wie möglich gehalten werden, wurde bei der israelischen Bombenkampagne offenbar konsequent verletzt", teilte der UNO-Hochkommissar für Menschenrechte, Volker Türk, am Mittwoch in Genf mit.

Elisabeth-Orth-Preis an Mavie Hörbiger

Wien - Mavie Hörbiger erhält den Elisabeth-Orth-Preis der Freunde des Burgtheaters. Die Auszeichnung wird heuer zum dritten Mal vergeben. "Die Schauspielerin ist in ihrer Darstellung immer klar und präzise und kann mit wenigen Mitteln eine Figur kreieren", begründete die Jury ihre Entscheidung. Derzeit läuft ein Antrag der 44-Jährigen auf österreichische Staatsbürgerschaft.

