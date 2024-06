Mehr als tausend Tote durch extreme Hitze bei Hadsch

Mekka - Wegen der extremen Hitze während der muslimischen Pilgerfahrt Hadsch in Saudi-Arabien sind mehr als tausend Menschen gestorben. Nicht offiziell registrierte Pilger machten in einer Zählung der Nachrichtenagentur AFP vom Donnerstag mehr als die Hälfte der Todesfälle aus. Nach Angaben eines arabischen Diplomaten kamen 658 der Toten aus Ägypten, 630 von ihnen waren nicht offiziell registriert.

Doppelmordverdächtiger Bursch offenbar zurechnungsfähig

Wien - Der unter Doppelmordverdacht stehende 17-Jährige, der im Sommer 2023 in Wien zwei Wohnungslose erstochen haben soll, war zum Zeitpunkt der Tötungsdelikte zurechnungsfähig. Zu diesem Schluss kommt ein von der Staatsanwaltschaft Wien eingeholtes Gutachten einer Kinder- und Jugendpsychiaterin, das sich auf den Zeitpunkt der letalen Messerattacken bezieht. Das teilte Behördensprecherin Nina Bussek Donnerstagmittag auf APA-Anfrage mit.

Erfolgsquoten bei Zentralmatura weiter sehr hoch

Wien - Wer zur schriftlichen Matura antreten darf, hat dabei fast immer auch Erfolg. Je nach Fach gab es für mindestens rund 98 Prozent eine positive Note, zeigen vom Bildungsministerium veröffentlichte vorläufige Zahlen des Jahrgangs 2024. Das Fach mit den meisten Fünfern war nach Einrechnung der Jahresnote und einer etwaigen Kompensationsprüfungen an AHS wie BHS auch heuer wieder die Mathematik, bei den "Sehr gut" gab es fast durchgängig ein leichtes Minus.

"Austrian World Summit": Schwarzenegger ruft zu Taten auf

Wien - "Be Useful: Tools for a healthy planet" lautet das Motto des achten "Austrian World Summits" (AWS) - so wie das gleichnamige Buch von Gastgeber Arnold Schwarzenegger. Dieser stellte sich heute als "Kick in the Ass"-Arnold vor, denn es brauche einen Tritt in den Hintern, um die Visionen im Kampf gegen die Klimakrise in Taten umzusetzen. "Wir sägen auf dem Ast, auf dem wir sitzen", warnte indes Bundespräsident Alexander Van der Bellen in der Wiener Hofburg.

Putin betont Bedeutung Vietnams für Moskau

Ho-Chi-Minh-Stadt (Saigon)/Moskau - Nach Nordkorea sucht der russische Präsident Wladimir Putin auch den engeren Schulterschluss mit der kommunistischen Führung in Vietnam. Bei einem Treffen mit seinem Gastgeber Präsident To Lam in Hanoi betonte er am Donnerstag, dass der Ausbau einer umfassenden strategischen Partnerschaft mit dem südostasiatischen Land eine der Prioritäten Russlands sei. Wie Vietnam sei auch Moskau am Aufbau einer verlässlichen Sicherheitsarchitektur in der Asien-Pazifik-Region interessiert.

Prozess gegen Mutter nach tödlichem Fenstersturz in Linz

Linz - Die Mutter eines Fünfjährigen, der einen Fenstersturz nicht überlebt hat, und ihr Lebensgefährte müssen sich am 23. Juli in Linz wegen grob fahrlässiger Tötung vor Gericht verantworten. Der Bub war im März aus dem vierten Stock eines Mehrparteienhauses in Linz auf den Gehsteig gefallen. Er sei allein in der Wohnung und in seinem Zimmer eingesperrt gewesen, geht laut einer Staatsanwaltschaftssprecherin aus dem Strafantrag hervor.

Tiroler Forscher beleben Herzmuskelzellen mit Stoßwellen

Innsbruck - Eine an der Medizinischen Universität Innsbruck entwickelte Behandlungsmethode dürfte für Menschen mit Herzmuskelschwäche eine deutliche Verbesserung bringen. Einem Forscherteam gelang es, Herzmuskelzellen mit einer Stoßwellentherapie in Kombination mit einer Bypass-Operation wieder aufzuwecken. Dadurch soll die Pumpleistung des Herzens nachhaltig verbessert werden, sprachen die Wissenschafter von einer "bahnbrechenden Behandlung" für Betroffene.

Rekordtief bei Zahl der Verkehrstoten in Österreich

Wien - Seit Beginn der Aufzeichnungen hat es in einem ersten Halbjahr mit 115 tödlich verunglückten Personen noch nie so wenige Verkehrstote in Österreich gegeben wie 2024. Besonders die Unfälle aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit sind demnach um 57 Prozent gesunken, wie das Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) am Donnerstag berichtete. Einen Grund dafür ortete das KFV in dem im März beschlossenen Raser-Paket, das bis zur Beschlagnahmung des Autos führen kann.

