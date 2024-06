Nordkoreanische Soldaten übertraten wieder Grenze

Seoul/Pjöngjang - Das südkoreanische Militär hat eigenen Angaben zufolge auf einen erneuten Grenzübertritt von nordkoreanischen Soldaten mit Warnschüssen reagiert. "Mehrere nordkoreanische Soldaten, die innerhalb der entmilitarisierten Zone an der zentralen Frontlinie arbeiteten, haben die militärische Demarkationslinie überschritten", teilte der südkoreanische Generalstab am Freitag mit. "Nach Warnmeldungen und Warnschüssen haben sich die nordkoreanischen Soldaten nach Norden zurückgezogen."

Drohnenangriff auf russische Öl-Raffinerie

Krasnodar - Nach einem nächtlichen mutmaßlich ukrainischen Drohnenangriff ist nach offiziellen Angaben auf dem Gelände einer Ölraffinerie im südrussischem Gebiet Krasnodar ein Brand ausgebrochen. Zwei Menschen seien dabei verletzt worden, der Brand aber bereits wieder gelöscht, teilte das Krisenreaktionszentrum der Region am Freitagfrüh laut staatlicher Nachrichtenagentur Tass mit. Ein Nebengebäude sei beschädigt worden.

USA verbieten russische Antiviren-Software Kaspersky

Washington - Die US-Regierung verbietet die russische Virenschutzsoftware Kaspersky. Eine ausführliche Untersuchung habe ergeben, dass dies der einzige Weg sei, Bedenken in Bezug auf die nationale Sicherheit auszuräumen, teilte eine Unterbehörde des US-Handelsministeriums am Donnerstag mit.

Österreich trifft im EM-Schlüsselspiel auf Polen

Berlin - Das österreichische Nationalteam trifft am Freitag (18.00 Uhr/live ServusTV und ARD) im zweiten Gruppenspiel der Fußball-EM in Deutschland auf Polen. Nach der 0:1-Auftaktniederlage gegen Vizeweltmeister Frankreich steht das ÖFB-Team von Teamchef Ralf Rangnick im Berliner Olympiastadion unter Druck, ein Sieg im Schlüsselspiel der schweren Gruppe D gegen das polnische Team um Superstar Robert Lewandowski würde die Chancen auf den Achtelfinal-Aufstieg erheblich steigern.

Europa-Forum mit Nehammer und Borrell

Göttweig - Das diesjährige Europa-Forum Wachau steht bis Samstag unter dem Motto "Rebooting Europe". Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell erhält am Freitag in Göttweig den "Alois-Mock-Europa-Preis". Auch Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) und der Liechtensteiner Regierungschef Daniel Risch nehmen am Forum teil. Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) hat zum einjährigen Jubiläum der "Göttweig Declaration" Amtskollegen der Westbalkanstaaten zu Gast.

Österreichs Senioren werden immer gebrechlicher

Wien - Österreichs Senioren ab 65 werden immer gebrechlicher. Das hat eine Analyse der Daten der Gesundheitsumfrage der Statistik Austria (ATHIS 2014 und 2019) im Auftrag des Gesundheitsministeriums durch österreichische Wissenschafter ergeben. So stieg die Häufigkeit von Einschränkungen bei alltäglichen Aktivitäten binnen fünf Jahren bei Männern von 12,8 auf 17,9 Prozent, bei Frauen von 19,2 auf 25,7 Prozent.

Trump lockert harte Migrationspolitik auf

Washington - Ex-US-Präsident Donald Trump hat sich dafür ausgesprochen, ausländischen Absolventen von US-Hochschulen eine dauerhafte Aufenthaltserlaubnis in den Vereinigten Staaten zu gewähren. Diese sollten "automatisch eine Greencard erhalten, um in diesem Land bleiben zu können", sagte Trump in einem am Donnerstag veröffentlichten Podcast.

Frankreich: Zusammenstöße mit Polizei bei Demo gegen Rechts

Rennes - Bei einer Kundgebung gegen die rechtsextreme Partei Rassemblement National (RN) in Rennes haben sich Demonstranten gewaltsame Auseinandersetzungen mit der französischen Polizei geliefert. Rund 1.500 Menschen beteiligten sich nach Behördenangaben am Donnerstagabend an dem von Gewerkschaften organisierten Protest. Die Demo wurde vorzeitig abgebrochen, als junge Protestierende die Einsatzkräfte mit Flaschen und anderen Gegenstände angriffen. Die Polizisten setzten Tränengas ein.

