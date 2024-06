Mehrjährige Haft für jugendliche Wiener Schutzgeld-Erpresser

Wien - Am Wiener Landesgericht ist am Freitag der Prozess gegen eine Jugendbande zu Ende gegangen, die im September 2023 im Zusammenhang mit Schutzgeld-Erpressungen drei Brandanschläge auf ein Handy-Geschäft in Meidling und zahlreiche weitere Straftaten verübt haben soll. Die Hauptangeklagten im Alter von 17 und 19 Jahren wurden nicht rechtskräftig zu unbedingten Freiheitsstrafen von vier bzw. fünf Jahren verurteilt.

ÖVP-Ländervertreter boykottieren Gewessler

Wien/Lochau/Brüssel - Die ÖVP ist weiter entrüstet ob des Alleingangs von Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) in Sachen EU-Renaturierungsgesetz. Als Protest reisten am Freitag die fünf von der Volkspartei gestellten Energielandesräte nicht zum Treffen mit ihren Amtskollegen in Vorarlberg an. Grund dafür ist die Anwesenheit Gewesslers. Die Ministerin zeigte sich betont gelassen: "Die Menschen erwarten sich, dass Politik arbeitet."

Auch Bauernbund zeigt Gewessler an

Wien/Brüssel/EU-weit - Nach ihrer Zustimmung zur EU-Renaturierungsverordnung bringt nach der Bundespartei auch der ÖVP-Bauernbund eine Anzeige wegen Amtsmissbrauchs gegen Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) ein. Wie Bauernbund-Direktor David Süß am Freitag in einer Aussendung erklärte, sei das Vorgehen Gewesslers "beispiellos und zeugt von absoluter Skrupellosigkeit".

Erhöhte Pegelstände am Inn und seinen Zubringern

Innsbruck/Bozen - Die aktuell starke Schneeschmelze sowie prognostizierte intensive Regenfälle haben die Verantwortlichen in Tirol am Freitag vor erhöhten Pegelständen des Inns samt seiner Zubringer warnen lassen. Die Landeshauptstadt Innsbruck leitete bereits am Vormittag angesichts eines Pegelstandes eines statistisch fünfjährlichen Hochwassers Schutzmaßnahmen ein. Dem Land Tirol zufolge dürfte der Pegelstand noch auf ein 30-jährliches Hochwasser (HW30) steigen.

Südkorea legt Protest bei Moskau wegen Nordkorea-Vertrag ein

Seoul/Pjöngjang - Die südkoreanische Regierung hat bei Russland offiziell Protest gegen sein neues Partnerschaftsabkommen mit Nordkorea eingelegt und zum unverzüglich Stopp der militärischen Zusammenarbeit mit dem abgeschotteten Nachbarland aufgerufen. Unterdessen verschärften sich die Spannungen an der Grenze zwischen Nord- und Südkorea weiter.

Sechs Schwerverletzte nach Explosion in Bozner Fabrik

Bozen - Sechs Personen sind in der Nacht auf Freitag in der Südtiroler Landeshauptstadt Bozen durch eine Explosion in einer Fabrik schwer verletzt worden. Vier von ihnen wurden wegen ihrer schweren Verbrennungen in Spezialkliniken eingeliefert, teilte das Land Südtirol Freitagmittag in einer Aussendung mit. Wie viele davon sich in Lebensgefahr befanden, war vorerst unklar - in Südtiroler Medienberichten war von einem bis vier Betroffenen die Rede.

ÖVP sieht in U-Ausschuss blauen Machtmissbrauch bewiesen

Wien - Als letzte der Fraktionen hat am Freitag die ÖVP ihre Abschlussberichte zu den vor Kurzem zu Ende gegangenen U-Ausschüssen präsentiert. Jener zum "rot-blauen Machtmissbrauch" habe das "System Kickl demaskiert" und den "eindeutigen blauen Machtmissbrauch" bewiesen, findet ÖVP-Fraktionsführer Andreas Hanger, wie er vor Journalisten erklärte. Für die Untersuchung des roten Machtmissbrauchs sei die Zeit leider zu kurz gewesen.

38 Tote nach schweren Regenfällen in China

Peking - Die Zahl der Todesopfer durch heftige Regenfälle und Überschwemmungen im Süden Chinas ist weiter gestiegen. Wie die chinesische Nachrichtenagentur Xinhua am Freitag berichtete, kamen im Kreis Pingyuan in der südchinesischen Provinz Guangdong mindestens 38 Menschen ums Leben. Zwei Menschen wurden noch vermisst. Bereits am Montag waren in der Region fünf Todesopfer gemeldet worden. In den vergangenen Tagen hatte es sowohl im Süden als auch im Osten des Landes heftig geregnet.

