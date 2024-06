ÖFB-Team vor Achtelfinal-Einzug - 3:1 gegen Polen

Berlin - Österreichs Fußball-Nationalmannschaft hat die Tür zum EM-Achtelfinale weit aufgestoßen. Die ÖFB-Auswahl feierte am Freitag vor 71.000 Zuschauern im Berliner Olympiastadion einen 3:1-Sieg über Polen und hält damit vor dem letzten Gruppenmatch am Dienstag gegen die Niederlande bei drei Zählern. Diese Punkteausbeute könnte schon reichen, um als einer der besten Dritten den Sprung in die K.o.-Phase zu schaffen. Letzter kann Österreich in Pool D nicht mehr werden.

SPÖ findet Asyl-Linie

Wien - Die SPÖ präsentiert am Samstag ihre Vorstellungen zur Asyl- und Integrationspolitik. Laut dem der APA zugespielten Papier wird auf einige wenige Punkte fokussiert. Man will schnelle Verfahren an den EU-Außengrenzen, eine faire Verteilung der Flüchtlinge in der EU, das Verhandeln von Rückführungsabkommen, ein erweitertes verpflichtendes Integrationsjahr mit Deutsch- und Wertekursen sowie Abschiebung bzw. hohe Strafen bei Gewalt- oder terroristischen Delikten.

Russland setzt neue tonnenschwere Bombe im Krieg ein

Charkiw (Charkow) - Das russische Militär setzt bei seiner Offensive im Gebiet Charkiw im Nordosten der Ukraine offenbar auf eine neue superschwere Bombe. "Angesichts des bedeutenden Zerstörungseffekts dieses Sprengsatzes kann man den Einsatz als erfolgreich bezeichnen", zitierte die staatliche Nachrichtenagentur Tass am Freitag den kremlnahen Militäranalysten Igor Korotschenko. Mit dem Einsatz gegen die wichtigsten Infrastrukturobjekte der ukrainischen Streitkräfte könne der Vormarsch gelingen.

Grüne küren Kogler zum Spitzenkandidaten

Wien - Werner Kogler wird die Grünen als Spitzenkandidat in die Nationalratswahl am 29. September führen. Das beschließt die Partei am Samstag auf einem Bundeskongress in Wien. Insgesamt stimmen die Delegierten über zwölf Plätze auf der Bundesliste ab. Ganz vorne einreihen wollen sich auch Klimaschutzministerin Leonore Gewessler, Justizministerin Alma Zadić, Klubchefin Sigrid Maurer und Generalsekretärin Olga Voglauer.

Israel soll Zelte in Rafah angegriffen haben: Viele Tote

Gaza/Tel Aviv - Bei einem Israel zugeschriebenen Angriff auf ein Zeltlager mit Kriegsvertriebenen nahe der Stadt Rafah im Süden des Gazastreifens sind nach palästinensischen Angaben mindestens 24 Menschen getötet worden. 47 weitere Palästinenser erlitten Verletzungen, teilte das von der palästinensischen Terrororganisation Hamas kontrollierte Gesundheitsministerium am Freitag mit. Das Militär teilte mit, dass erste Untersuchungen nicht auf eine israelische Urheberschaft hindeuteten.

Apples neue KI kommt vorerst nicht in die EU

Cupertino - Apple wird seine jüngst angekündigten neuen KI-Funktionen vorerst nicht in die EU bringen. Der iPhone-Konzern verweist auf Unsicherheiten wegen des EU-Digitalgesetzes DMA. Vor allem sei man besorgt, dass die DMA-Vorgaben zur Öffnung für andere Hersteller und Dienste-Anbieter den Schutz der Nutzer-Daten beeinträchtigen könnten, teilte Apple am Freitag mit.

Umfrage: Frankreichs Rechtspopulisten bei absoluter Mehrheit

Paris - Die französischen Rechtspopulisten könnten einer Umfrage zufolge bei der bevorstehenden Neuwahl des Parlaments die absolute Mehrheit erreichen. Nach der am Freitag veröffentlichten Erhebung könnten das Rassemblement National (RN) von Marine Le Pen in der Nationalversammlung auf 250 bis 300 Abgeordnete kommen - die absolute Mehrheit liegt bei 289 Sitzen. Das ergab eine Umfrage des Instituts Odoxa im Auftrag des Magazins "Le Nouvel Obs".

Flüssiggas in Gmunden aus Erdtank ausgetreten

Gmunden - Aus einem Erdtank ist Freitagnachmittag in Gmunden Flüssiggas ausgetreten, weshalb mehrere Häuser evakuiert und eine Sperre im Umkreis von 150 Metern gezogen wurde. Auch Wanderer und Badegäste des Traunsees wurden in Sicherheit gebracht, informierte die Polizei in Oberösterreich. Zu Schaden ist niemand gekommen.

