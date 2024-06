Grüne küren Kogler zum Spitzenkandidaten

Wien - Werner Kogler wird die Grünen als Spitzenkandidat in die Nationalratswahl am 29. September führen. Das beschließt die Partei am Samstag auf einem Bundeskongress in Wien. Insgesamt stimmen die Delegierten über zwölf Plätze auf der Bundesliste ab. Ganz vorne einreihen wollen sich auch Klimaschutzministerin Leonore Gewessler, Justizministerin Alma Zadić, Klubchefin Sigrid Maurer und Generalsekretärin Olga Voglauer.

ÖFB-Team vor Achtelfinal-Einzug - 3:1 gegen Polen

Berlin - Österreichs Fußball-Nationalmannschaft hat die Tür zum EM-Achtelfinale weit aufgestoßen. Die ÖFB-Auswahl feierte am Freitag vor 71.000 Zuschauern im Berliner Olympiastadion einen 3:1-Sieg über Polen und hält damit vor dem letzten Gruppenmatch am Dienstag gegen die Niederlande bei drei Zählern. Diese Punkteausbeute könnte schon reichen, um als einer der besten Dritten den Sprung in die K.o.-Phase zu schaffen. Polen ist als Gruppenletzter als erstes EM-Team fix ausgeschieden.

SPÖ findet Asyl-Linie

Wien - Die SPÖ präsentiert am Samstag ihre Vorstellungen zur Asyl- und Integrationspolitik. Laut dem der APA zugespielten Papier wird auf einige wenige Punkte fokussiert. Man will schnelle Verfahren an den EU-Außengrenzen, eine faire Verteilung der Flüchtlinge in der EU, das Verhandeln von Rückführungsabkommen, ein erweitertes verpflichtendes Integrationsjahr mit Deutsch- und Wertekursen sowie Abschiebung bzw. hohe Strafen bei Gewalt- oder terroristischen Delikten.

IKRK-Büro im Gazastreifen getroffen: Mehr als 20 Tote

Gaza/Genf - Bei einem Granatenangriff in der Nähe des Büros des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) im Gazastreifen sind laut Angaben der Organisation mehr als 20 Menschen getötet worden. Am Freitagnachmittags seien "schwerkalibrige" Geschoße "in unmittelbarer Nähe des Büros und der Wohnhäuser des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz" eingeschlagen, teilte das IKRK im Online-Dienst X mit. Nähere Angaben, woher die Angriffe kamen, wurden vorerst nicht gemacht.

Schütze tötete drei Menschen in US-Bundesstaat Arkansas

Little Rock (Arkansas) - In den USA ist es erneut zu tödlicher Waffengewalt gekommen. Im Ort Fordyce im Bundesstaat Arkansas wurden am Freitag mindestens drei Menschen erschossen und zehn weitere verletzt, meldeten US-Medien unter Berufung auf die lokalen Behörden. Der Schütze wurde von der Polizei angeschossen und festgenommen. Der Tatort war demnach ein Lebensmittelgeschäft. Ob die Schüsse darin oder auf dem Parkplatz davor abgefeuert wurden, war zunächst ebenso unklar wie das Motiv hinter der Tat.

Russland setzt neue tonnenschwere Bombe im Krieg ein

Charkiw (Charkow) - Das russische Militär setzt bei seiner Offensive im Gebiet Charkiw im Nordosten der Ukraine offenbar auf eine neue superschwere Bombe. "Angesichts des bedeutenden Zerstörungseffekts dieses Sprengsatzes kann man den Einsatz als erfolgreich bezeichnen", zitierte die staatliche Nachrichtenagentur Tass am Freitag den kremlnahen Militäranalysten Igor Korotschenko. Mit dem Einsatz gegen die wichtigsten Infrastrukturobjekte der ukrainischen Streitkräfte könne der Vormarsch gelingen.

