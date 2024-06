Kogler und Gewessler führen Grüne in die Nationalratswahl

Wien - Kampfeslustig und selbstbewusst haben sich die Grünen am Samstag bei ihrem Bundeskongress in Wien präsentiert. Parteichef Werner Kogler wurde zum Spitzenkandidaten für die Nationalratswahl gewählt. Platz zwei und viel Jubel erhielt Klimaschutzministerin Leonore Gewessler, wenige Tage, nachdem sie den Konflikt mit der ÖVP um das EU-Renaturierungsgesetz eskalieren hatte lassen. Justizministerin Alma Zadić und Klubchefin Sigrid Maurer erhielten die Listenplätze drei und vier.

SPÖ präsentierte Vorstellungen zur Migrationspolitik

Wien - Die SPÖ hat ihre Vorstellungen zum Thema Asyl- und Integrationspolitik "aufgefrischt". Am Samstagvormittag beriet ein Expertenrat der Partei zum Thema. Anschließend wurde der "Masterplan" - eine aktualisierte Zusammenfassung des sogenannten "Kaiser-Doskozil-Papiers" - vorgestellt. Damit will man "für Ausgleich und Ordnung sorgen" unter "der Prämisse der Menschlichkeit", betonte Parteichef Andreas Babler bei der Pressekonferenz in Wien.

AfD bildet dritte europaskeptische Fraktion im EU-Parlament

Brüssel - Der bisherige FPÖ-Bündnispartner AfD will kommende Woche eine eigene europaskeptische Fraktion im Europaparlament gründen. Dies berichtet das Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" am Samstag unter Berufung auf ein E-Mail an die Parlamentsverwaltung. Ein AfD-Getreuer habe nach einem Raum für 100 Personen und Catering für "das konstituierende Treffen einer neuen Fraktion" gefragt. Die AfD war vor der Wahl aus einer der beiden europakritischen Fraktionen geworfen worden.

Weniger Anträge auf Familienzusammenführungen

Wien - Die Welle an Anträgen auf Familienzusammenführung im Asylwesen hat sich im Mai weiter deutlich abgeflacht. Das geht aus aktuellen Zahlen des Innenministeriums hervor, die der APA vorliegen. Im Mai wurden 493 Einreisen nach Österreich beantragt, im Jänner waren es noch über 2.000. Die nunmehrigen Zahlen liegen auch unter dem Monatsschnitt des Vorjahres (1.169).

Nach Unwettern in der Schweiz drei Personen vermisst

Chur - Nach schweren Unwettern sind im Schweizer Kanton Graubünden im Südosten des Landes vier Menschen verschüttet worden. Eine Frau habe am Samstagmorgen aus dem Schuttkegel bei dem Ort Lostallo nördlich des Comer Sees lebend gerettet werden können, berichtete die Kantonspolizei. Der Touristenort Zermatt am Matterhorn war wegen Hochwassergefahr von der Außenwelt abgeschnitten.

Leiche im Bodensee gefunden

Bregenz/Lindau - Im Bodensee ist am Samstag ein toter Mann gefunden worden. Wie die Polizei in Bregenz mitteilte, entdeckte eine Bootsfahrerin den Leichnam am Vormittag zwei Kilometer vor der Mündung des Neuen Rheins an der Wasseroberfläche treibend. Zu Identität, Todeszeitpunkt und Todesursache konnte ein Polizeisprecher nichts sagen.

Jugendlicher in Niederösterreich mit Gürtel schwer verletzt

Horn - Ein 16-jähriger Jugendlicher ist Freitagabend in Horn mit einem Gürtel verprügelt und dabei schwer verletzt worden. Er ist nach einer Notoperation außer Lebensgefahr. Der 35-jährige Tatverdächtige wurde festgenommen, teilte die niederösterreichische Polizei am Samstagabend mit. Bei dem mutmaßlichen Täter handelt es sich um einen afghanischen Asylwerber. Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) forderte in einer ersten Reaktion am Samstag die Abschiebung des Mannes.

Ryanair macht Stimmung gegen Grüne und Fahrradfahrer

Dublin - Die Billigairline Ryanair sorgt mit einer Kampagne gegen Fahrradfahren und die irischen Grünen für Aufsehen im Netz. Unter dem Hashtag flightsnotbikes - also Flüge statt Fahrräder - schießt der Firmenaccount auf X seit einigen Tagen gegen die irischen Grünen und ihre Verkehrspolitik. Zunächst hatte das Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" darüber berichtet.

