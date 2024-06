Kogler und Gewessler führen Grüne in die Nationalratswahl

Wien - Kampfeslustig und selbstbewusst haben sich die Grünen am Samstag bei ihrem Bundeskongress in Wien präsentiert. Parteichef Werner Kogler wurde zum Spitzenkandidaten für die Nationalratswahl gewählt. Platz zwei und viel Jubel erhielt Klimaschutzministerin Leonore Gewessler, wenige Tage, nachdem sie den Konflikt mit der ÖVP um das EU-Renaturierungsgesetz eskalieren hatte lassen. Justizministerin Alma Zadić und Klubchefin Sigrid Maurer erhielten die Listenplätze drei und vier.

SPÖ präsentierte Vorstellungen zur Migrationspolitik

Wien - Die SPÖ hat ihre Vorstellungen zum Thema Asyl- und Integrationspolitik "aufgefrischt". Am Samstagvormittag beriet ein Expertenrat der Partei zum Thema. Anschließend wurde der "Masterplan" - eine aktualisierte Zusammenfassung des sogenannten "Kaiser-Doskozil-Papiers" - vorgestellt. Damit will man "für Ausgleich und Ordnung sorgen" unter "der Prämisse der Menschlichkeit", betonte Parteichef Andreas Babler bei der Pressekonferenz in Wien.

Zehntausende Israelis protestieren gegen Regierung

Tel Aviv - In Israel haben am Samstagabend Zehntausende Menschen erneut gegen die Regierung und für ein Abkommen zur Freilassung der im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln protestiert. In der Küstenmetropole Tel Aviv skandieren Demonstranten: "Lebendig, lebendig - und nicht in Leichensäcken".

Viele Tote bei Angriff nahe des IKRK-Büros im Gazastreifen

Gaza/Genf - Bei einem Granatenangriff in der Nähe des Büros des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) im Gazastreifen sind laut Angaben der Organisation mehr als 20 Menschen getötet worden. Am Freitagnachmittag seien "schwerkalibrige" Geschoße "in unmittelbarer Nähe des Büros und der Wohnhäuser des IKRK" eingeschlagen, teilte das IKRK auf X mit. Israel flog indes weitere Luftangriffe im Gazastreifen, die Terrororganisation Hamas berichtete von weiteren 42 Toten in Gaza-Stadt.

Tote und Verletzte bei Angriff auf Charkiw

Charkiw (Charkow)/Donezk - Bei einem Bombenangriff auf die ostukrainische Stadt Charkiw sind nach Angaben ukrainischer Behörden am Samstag mehrere Menschen getötet und Dutzende verletzt worden. Nach Behördenangaben stieg die Zahl der Verletzten bis zum Abend auf 56, darunter drei Kinder. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj teilte auf X mit, dass drei Menschen getötet worden seien, als eine russische Gleitbombe in einem Wohnhaus eingeschlagen sei.

Gewessler für weisungsfreien Rechtsdienst

Wien/Brüssel/EU-weit - Klimaministerin Leonore Gewessler (Grüne) hat sich für einen weisungsfreien Rechtsdienst ausgesprochen. Nachdem sie am Montag für das EU-Renaturierungsgesetz gestimmt hatte, handelte sie sich eine Anzeige des Koalitionspartners ein. Die ÖVP stützte sich dabei auf die Rechtsmeinung des Verfassungsdienstes. Nur: "Wir haben einen Verfassungsdienst, der dem Kanzleramt weisungsunterworfen ist", so Gewessler. Laut dem Experten Walter Obwexer ist ihre Forderung aber bereits erfüllt.

Leiche im Bodensee gefunden

Bregenz/Lindau - Im Bodensee ist am Samstag ein toter Mann gefunden worden. Wie die Polizei in Bregenz mitteilte, entdeckte eine Bootsfahrerin den Leichnam am Vormittag zwei Kilometer vor der Mündung des Neuen Rheins an der Wasseroberfläche treibend. Zu Identität, Todeszeitpunkt und Todesursache konnte ein Polizeisprecher nichts sagen.

Capri ohne Wasserversorgung: Touristen-Stopp verordnet

Capri - Touristen dürfen seit Samstag früh nicht mehr auf der bei Urlaubern beliebten italienischen Mittelmeerinsel Capri an Land gehen. Der Grund: Nach einem Defekt an der Wasserleitung, die Capri vom Festland aus mit Wasser versorgt, ist die Versorgung der Insel zusammengebrochen. Ausgenommen von dem Einreiseverbot für Nicht-Einwohner Capris sind einer Verordnung des Bürgermeisters zufolge Touristen mit Reservierungen für Unterkünfte, die über ausreichende Wasservorräte verfügen.

