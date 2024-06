Netanyahu: Schwere Kämpfe in Rafah "kurz vor dem Ende"

Jerusalem - Die intensive Phase des israelischen Militäreinsatzes gegen die radikalislamische Hamas in der Stadt Rafah im Süden des Gazastreifens wird Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu zufolge bald enden. "Die intensive Phase der Kämpfe gegen die Hamas steht kurz vor dem Ende", sagte Netanyahu am Sonntag dem israelischen Sender Channel 14. Dies bedeute aber nicht, "dass der Krieg bald zu Ende ist". Netanyahu äußerte sich auch zu einer möglichen Nachkriegsordnung im Gazastreifen.

Wiederaufflammen der Unruhen in Neukaledonien

Noumea - Nach der zuletzt etwas ruhigeren Lage im französischen Überseegebiet Neukaledonien ist es erneut zu Auseinandersetzungen zwischen Aufständischen und der Polizei gekommen. Auf der Hauptinsel und der nahe gelegenen kleineren Pinieninsel war die Nacht auf Montag von Unruhen geprägt, wie das Hochkommissariat, die Vertretung des französischen Zentralstaates, mitteilte. Zahlreiche Einsatzkräfte seien mobilisiert worden, es habe Angriffe auf die Polizei und Brandstiftung gegeben.

Orban setzt bei Ukraine-Waffenstillstand auf Trump

Sewastopol/EU-weit - Kurz vor dem Beginn der ungarischen EU-Ratspräsidentschaft hat sich der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban für Verhandlungen im Ukraine-Krieg ausgesprochen. Er hoffe dabei vor allem auf den möglicherweise neuen US-Präsidenten Donald Trump, von dem er zu "101 Prozent" überzeugt sei, sagte Orban den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. "Der US-Präsident ist der einzige Mensch des Universums, der die entscheidenden beiden Anrufe in Kiew und Moskau machen könnte", so Orban.

Zahlreiche Tote bei Anschlägen in Dagestan

Machatschkala - Bei Schüssen bei einer Synagoge, einer orthodoxen Kirche und einer Polizeistation in der russischen Teilrepublik Dagestan sind am Sonntag nach Behördenangaben zahlreiche Menschen getötet worden. Bei Attacken mehrerer Bewaffneter in zwei Städten der muslimisch geprägten Kaukasusrepublik habe es zudem viele Verletzte gegeben. Unter den Toten seien mindestens 15 Polizisten und ein Priester, sagte Gouverneur Sergei Melikow. Sechs der Bewaffneten seien dabei erschossen worden.

EU-Außenminister diskutieren Lage in Nahost und Ukraine

Brüssel - Die EU-Außenministerinnen und -minister werden am Montag in Luxemburg erneut über die Lage in der Ukraine und Nahost diskutieren. Der ukrainische Amtskollege Dmytro Kuleba wird wieder per Video zugeschaltet. Persönlich zum Mittagessen werden die Ministerinnen und Minister der Westbalkan-Staaten erwartet. Thema wird hier primär die Zusammenarbeit bei Außen- und Sicherheitspolitik sein. Für Österreich nimmt Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) teil.

SPÖ drängt auf Asylklage gegen Ungarn

Wien - Die SPÖ will, dass die Regierung auf EU-Ebene eine Klage gegen Ungarn erwirkt. Anlass ist die restriktive Asylpolitik des Nachbarlands, die nach Ansicht der Sozialdemokraten gegen Unionsrecht verstößt und andere Staaten wie Österreich überproportional fordert. Zur Untermauerung dieser Forderung hat man ein Rechtsgutachten des Völkerrechtlers Ralph Janik in Auftrag gegeben, das sich der Meinung der SPÖ anschließt.

Großbrand in Batteriefabrik in Südkorea

Seoul - Nach dem Ausbruch eines Feuers in einer Fabrik für Lithiumbatterien in Südkorea wird mindestens ein Todesfall befürchtet. Mindestens 19 Menschen seien eingeschlossen, berichtet die Nachrichtenagentur Yonhap am Montag. "Es werden noch viele Menschen vermisst, so dass die Zahl der Opfer wahrscheinlich steigen wird", hieß es demnach von Seiten der Feuerwehr. Eine Person habe einen Herzstillstand erlitten, eine weitere sei schwer verletzt worden, berichtete Yonhap.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red