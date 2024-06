Ausnahmezustand über russisches besetztes Sewastopol verfügt

Sewastopol/Moskau - Einen Tag nach dem ukrainischen Raketenangriff mit vier Toten und rund 150 Verletzten haben die Behörden der Hafenstadt Sewastopol auf der von Russland annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim den Ausnahmezustand verhängt. "Ich verfüge (...) auf dem Gebiet der Stadt Sewastopol bis auf weitere Verfügung den Ausnahmezustand zu erklären", heißt es in dem von Gouverneur Michail Raswosschajew herausgegebenen Dekret, das russische Nachrichtenagenturen am Montag veröffentlichten.

EU-Staaten beschlossen 14. Sanktionspaket gegen Russland

Luxemburg - Die EU-Mitgliedsstaaten haben am Montag in Luxemburg ein weiteres Sanktionspaket gegen Russland beschlossen, das seit zweieinhalb Jahren einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen das EU-Beitrittswerberland Ukraine führt. Wie es in einer Erklärung des Rates der EU heißt, werden gegen weitere 116 Personen und Institutionen Strafmaßnahmen verhängt. Auch wird es in der Europäischen Union künftig verboten sein, russisches Flüssiggas für den Transport in Drittländer umzuladen.

Wiederaufflammen der Unruhen in Neukaledonien

Noumea - Im französischen Überseegebiet Neukaledonien sind die Proteste von Unabhängigkeitsbefürwortern neu entflammt. Nachdem sich die Situation in dem Inselstaat im Südpazifik zuletzt etwas beruhigt hatte, sei es in der Nacht zum Montag (Ortszeit) auf der Hauptinsel Grande Terre sowie auf den kleineren Inseln �le des Pins sowie Mar� wieder zu Krawallen gekommen, teilte das Hochkommissariat mit, das den französischen Staat in Neukaledonien vertritt.

Finale in Prozess um wilde Schießerei in Wien-Floridsdorf

Wien - Am Wiener Landesgericht ist am Montag der Mordversuch-Prozess gegen einen 54-Jährigen Unternehmer und seine drei Söhne im Alter von 22, 25 und 29 Jahren abgeschlossen worden, die sich seit Mitte Juni vor einem Schwurgericht zu verantworten hatten. Verfahrensgegenständlich war eine Schießerei, die sich am 7. Oktober 2023 in Floridsdorf ereignet hatte. Die Polizei ging dabei zunächst sogar von einem Terror-Anschlag aus, weil mehrere Männer in Blutlachen auf der Fahrbahn lagen.

Hohe Haftstrafen für räuberische Prostituierte in Wien

Wien - Mit hohen Haftstrafen ist am Montag am Wiener Landesgericht der Prozess gegen zwei Prostituierte und ihrem Hintermann zu Ende gegangen, die von Ende September bis Ende November 2023 zehn ältere und allein stehende Männer über Dating-Plattformen angeschrieben, Treffen ausgemacht und bei so genannten Hausbesuchen ausgeraubt hatten. Eine 43-jährige Frau erhielt acht Jahre, eine 28-Jährige neun Jahre Haft. Ein 53-Jähriger, der im Hintergrund die Strippen zog, bekam 13 Jahre.

Rauch lässt Kindersicherungsmodell erarbeiten

Wien - Sozialminister Johannes Rauch (Grüne) treibt das Thema Kindergrundsicherung voran. Am Montag hielt er dazu einen Runden Tisch mit diversen Sozialorganisationen und NGOs ab. In den kommenden Wochen will er einen Plan für deren Umsetzung vorlegen, die - wenn überhaupt - wohl bei der kommenden Regierung liegen dürfte. Die ÖVP zieht bei Rauchs Plänen nämlich nicht mit.

Rund hundert Personen werden derzeit im Bodensee vermisst

Bregenz - Im Bodensee sind am Wochenende zwei Leichen gefunden worden. Insgesamt gibt es aber weit mehr Tote im See, ihre Zahl wird derzeit mit über hundert angegeben. Die zuständigen Polizeistellen der Anrainerländer Österreich, Deutschland und Schweiz führen seit 1947 eine gemeinsame Übersichtsliste, um allfällige Vermisstenfälle rasch abgleichen zu können. Auch bei der Suche nach Abgängigen setzt man auf grenzüberschreitende Kooperation.

OeNB: Gewerbeimmobiliensektor treibt Kreditrisiko an

Wien - Die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) sieht für den heimischen Bankensektor wieder zunehmende Kreditrisiken. Nach jahrelangen Rückgängen bei den Quoten für notleidende Kredite (non-performing loans/NPL) gibt es seit dem Vorjahr eine Trendwende zu beobachten, die Quote steigt wieder. Vor allem der Gewerbeimmobilienbereich schlägt sich negativ nieder, sagte OeNB-Hauptabteilungsdirektor Markus Schwaiger am Montag.

Wiener Börse weitet Gewinne am Nachmittag aus, Bankaktien legen zu

Wien - Die Wiener Börse hat am Montag im Verlauf ihre Gewinne Stück für Stück ausgebaut. Gegen 14.30 Uhr stand der heimische Leitindex ATX 0,74 Prozent im Plus bei 3.618,17 Punkten. Der ATX Prime legte ebenfalls 0,74 Prozent bei 1.813,98 Einheiten zu. Bankaktien legten nach den Abgaben am Freitag zu. Raiffeisen Bank International, BAWAG und Erste Group stiegen zwischen 1,4 Prozent und 2,0 Prozent.

