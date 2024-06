EU startet Beitrittsgespräche mit der Ukraine und Moldau

Brüssel/Chisinau - Die EU beginnt am Dienstag Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine und Moldau. Die Gespräche werden am Rande eines EU-Ministertreffens in Luxemburg organisiert. Mit ihnen werden die Leitlinien und Grundsätze für die Verhandlungen festgelegt. Der Beginn von Beitrittsgesprächen mit der von Russland angegriffenen Ukraine und deren kleinem Nachbarstaat Moldau war bereits bei einem EU-Gipfel im Dezember grundsätzlich beschlossen worden.

EGMR urteilt zu Klage der Ukraine gegen Russland

Straßburg - Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) entscheidet an diesem Dienstag in Straßburg über eine Klage der Ukraine gegen Russland. Die Ukraine macht geltend, dass Russland seit Februar 2014 auf der Halbinsel Krim mehrfach gegen Menschenrechte verstoßen hat. Russland hatte die ukrainische Krim im Jahr 2014 völkerrechtswidrig annektiert und hält die Halbinsel seither besetzt. Seit mehr als zwei Jahren führt Moskau einen Angriffskrieg gegen sein Nachbarland Ukraine.

Treffen der Innenminister des Forum Salzburg in Laxenburg

Laxenburg/Wien - Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) empfängt am Dienstag seine Amtskollegen und Regierungsmitglieder aus 15 europäischen Ländern zu einer Ministerkonferenz in Laxenburg. Das sogenannte Forum Salzburg, eine regionale Partnerschaft zu Themen der inneren Sicherheit, war auf österreichische Initiative im Jahr 2000 in Salzburg gegründet worden. Derzeit hat es neun Mitglieder (Bulgarien, Österreich, Kroatien, Polen, Rumänien, Slowakei, Slowenien, Tschechien, Ungarn).

Wilde Schießerei in Wien-Floridsdorf war kein Mordversuch

Wien - Die wilde Schießerei vom 7. Oktober 2023 in Wien-Floridsdorf, bei der drei Männer teilweise lebensgefährlich verletzt wurden, war kein mehrfacher versuchter Mord. Das haben Geschworene am Montagabend am Landesgericht entschiede. Ein 54-Jähriger Unternehmer und zwei seiner Söhne im Alter von 22 und 25 Jahren wurden jeweils wegen absichtlicher schwerer Körperverletzung verurteilt. Der 22-Jährige erhielt sieben Jahre, der Vater fünf Jahre, der 25-Jährige drei Jahre teilbedingt.

Sieben Tote bei Luftangriff in Khan Younis im Gazastreifen

Gaza/Tel Aviv - Bei einem israelischen Luftangriff in Khan Younis im Süden des Gazastreifens sind nach Krankenhausangaben mindestens sieben Palästinenser getötet worden. 22 weitere seien verletzt worden, teilte ein Mitarbeiter des Europäischen Krankenhauses in Khan Younis am Montag mit. Ein israelischer Armeesprecher sagte, man prüfe die Berichte. Erstmals seit mehreren Wochen gab es am Montag außerdem in der israelischen Küstenstadt Ashkelon wieder Raketenalarm.

ÖFB-Team peilt gegen Niederlande Achtelfinal-Einzug an

Berlin - Österreichs Nationalmannschaft kämpft am Dienstag (18.00 Uhr/live ServusTV, RTL) bei der Fußball-EM um den Einzug ins Achtelfinale. Mit einem Sieg im Berliner Olympiastadion gegen die Niederlande wäre die ÖFB-Auswahl zumindest als Gruppenzweiter fix weiter, bei einem Remis würde man mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit als einer der vier besten Gruppendritten weiterkommen. Selbst eine knappe Niederlage gegen die "Elftal" sollte zum Sprung in die K.o.-Phase reichen.

Waldbrände: Häufigkeit und Intensität seit 2003 verdoppelt

Paris - Die Häufigkeit und die Intensität extremer Waldbrände haben sich einer Studie zufolge in den vergangenen 20 Jahren weltweit mehr als verdoppelt. Diese Entwicklung sei auf die vom Menschen verursachte globale Erwärmung zurückzuführen, hieß es in der am Montag in der Fachzeitschrift "Nature Ecology & Evolution" veröffentlichten Untersuchung. Mithilfe von Satellitendaten untersuchten die Forscher zwischen 2003 und 2023 fast 3000 besonders große Waldbrände.

Höhlenforscher in Spanien wohlauf

Madrid - Zwei seit Sonntag in einem riesigen unterirdischen Höhlenlabyrinth im Norden Spaniens vermisste Höhlenforscher sind wohlauf gefunden worden. Das teilte die Regionalregierungschefin von Kantabrien, Mar�a Jos� S�enz de Buruaga, am Montag auf X mit. Nach Angaben des Sprechers der Rettungsaktion, Polizei-Leutnant Pablo Villabrille, würden die beiden - ein Mann und eine Frau - von Helfern zum Ausgang der Höhle geführt.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red