Julian Assange hat Großbritannien verlassen

London - Wikileaks-Gründer Julian Assange ist nach Angaben der Enthüllungsplattform WikiLeaks frei. Assange habe das Hochsicherheitsgefängnis bei London, in dem er seit fünf Jahren inhaftiert war, und Großbritannien verlassen, erklärte die Enthüllungsplattform in der Nacht auf Dienstag. Kurz zuvor war bekannt geworden, dass sich Assange laut Gerichtsdokumenten mit der US-Justiz auf ein Schuldbekenntnis geeinigt hat.

EU startet Beitrittsgespräche mit Ukraine und Moldau

Brüssel/Chisinau - Die EU startet am Dienstag offiziell die Beitrittsgespräche mit der Ukraine und Moldau. Bei der jeweils ersten sogenannten Beitrittskonferenz beider Länder in Luxemburg wird es wohl noch keine Verhandlungen im eigentlichen Sinne geben. Vielmehr soll den beiden Beitrittskandidaten der Verhandlungsrahmen, über den sich die EU-Staaten vergangene Woche geeinigt hatten, vorgestellt werden. Die Gespräche finden am Rande eines Treffens der EU-Europaminister in Luxemburg statt.

EGMR urteilt zu Klage der Ukraine gegen Russland

Straßburg - Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) entscheidet an diesem Dienstag in Straßburg über eine Klage der Ukraine gegen Russland. Die Ukraine macht geltend, dass Russland seit Februar 2014 auf der Halbinsel Krim mehrfach gegen Menschenrechte verstoßen hat. Russland hatte die ukrainische Krim im Jahr 2014 völkerrechtswidrig annektiert und hält die Halbinsel seither besetzt. Seit mehr als zwei Jahren führt Moskau einen Angriffskrieg gegen sein Nachbarland Ukraine.

Florida Panthers holen den Stanley Cup

Sunrise (Florida) - Die Florida Panthers sind Stanley-Cup-Sieger 2024. Im entscheidenden siebenten Spiel der NHL-Finalserie besiegten die US-Amerikaner in ihrer Halle nördlich von Miami die Edmonton Oilers mit 2:1 und gewannen mit einem Gesamtscore von 4:3. Während die Panthers die erste Meisterschaft ihrer Geschichte mit den eigenen Fans feierten, schlitterten die Oilers nach einem verpassten Kapitel Eishockey-Geschichte in eine schmerzhafte Sommerpause.

Macron warnt vor "Bürgerkrieg" in Frankreich

Paris - Weniger als eine Woche vor der Parlamentswahl hat Frankreichs Präsident Emmanuel Macron erneut vor den Parteien am rechten und linken Rand gewarnt. Die politischen Programme des rechtsnationalen Rassemblement National (RN) und der Linkspartei La France Insoumise (LFI) könnten zu einem "Bürgerkrieg" führen, sagte er Medienberichten zufolge im Podcast "Generation Do It Yourself", der Montagabend veröffentlicht wurde.

ÖFB-Team peilt gegen Niederlande Achtelfinal-Einzug an

Berlin - Österreichs Nationalmannschaft kämpft am Dienstag (18.00 Uhr/live ServusTV, RTL) bei der Fußball-EM um den Einzug ins Achtelfinale. Mit einem Sieg im Berliner Olympiastadion gegen die Niederlande wäre die ÖFB-Auswahl zumindest als Gruppenzweiter aufgestiegen, bei einem Remis würde man fix als einer der vier besten Gruppendritten weiterkommen. Selbst eine Niederlage gegen die "Elftal" mit vier Toren Unterschied würde zum Sprung in die K.o.-Phase reichen.

Sieben Tote bei Luftangriff in Khan Younis im Gazastreifen

Gaza/Tel Aviv - Bei einem israelischen Luftangriff in Khan Younis im Süden des Gazastreifens sind nach Krankenhausangaben mindestens sieben Palästinenser getötet worden. 22 weitere seien verletzt worden, teilte ein Mitarbeiter des Europäischen Krankenhauses in Khan Younis am Montag mit. Ein israelischer Armeesprecher sagte, man prüfe die Berichte. Erstmals seit mehreren Wochen gab es am Montag außerdem in der israelischen Küstenstadt Ashkelon wieder Raketenalarm.

Treffen der Innenminister des Forum Salzburg in Laxenburg

Laxenburg/Wien - Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) empfängt am Dienstag seine Amtskollegen und Regierungsmitglieder aus 15 europäischen Ländern zu einer Ministerkonferenz in Laxenburg. Das sogenannte Forum Salzburg, eine regionale Partnerschaft zu Themen der inneren Sicherheit, war auf österreichische Initiative im Jahr 2000 in Salzburg gegründet worden. Derzeit hat es neun Mitglieder (Bulgarien, Österreich, Kroatien, Polen, Rumänien, Slowakei, Slowenien, Tschechien, Ungarn).

