Assange verließ nach Einigung mit US-Justiz Großbritannien

London - WikiLeaks-Gründer Julian Assange ist laut der Enthüllungsplattform frei. Assange habe das britische Hochsicherheitsgefängnis, in dem er seit fünf Jahren inhaftiert war, und Großbritannien verlassen, erklärte WikiLeaks in der Nacht auf Dienstag. Am Mittwoch soll auf den Nördlichen Marianen - einem US-Außengebiet im Westpazifik - ein Gerichtstermin stattfinden, bei dem eine Einigung über seine Freilassung mit den US-Justizbehörden abgesegnet werden könnte.

Moskau wegen Menschenrechtsverletzungen auf Krim verurteilt

Straßburg - Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) hat Russland wegen systematischer Menschenrechtsverletzungen auf der Krim nach der Annexion der Schwarzmeer-Halbinsel von der Ukraine im Jahr 2014 verurteilt. Dies entschieden die Richter am Dienstag in Straßburg und gaben damit einer Klage der Ukraine statt. Russland erkennt die Urteile des beim Europarat angesiedelten Gerichtshofs nicht an.

Anderl als AK-Präsidentin bestätigt

Wien - Renate Anderl ist mit einem sehr starken Ergebnis als Präsidentin der Bundesarbeitskammer wieder gewählt worden. In der AK-Hauptversammlung votierten 62 von 65 Stimmberechtigten für sie. Das sind 95,4 Prozent und damit deutlich mehr als 2019, als sie 89,1 Prozent unterstützten - und das obwohl ihre FSG bei der Wahl im heurigen Jahr Einbußen erlitten hatte.

Zehn Angehörige von Hamas-Chef Haniyeh in Gaza getötet

Gaza/Tel Aviv - Bei einem israelischen Luftangriff im Gazastreifen sind nach palästinensischen Angaben zehn Mitglieder der Familie von Hamas-Chef Ismail Haniyeh getötet worden. Bei dem Angriff sei das Haus der Familie in der Flüchtlingssiedlung Al-Shati im Norden des Gazastreifens getroffen worden, sagte der Sprecher des Zivilschutzes in dem von der radikalislamischen Hamas kontrollierten Palästinenser-Gebiet, Mahmoud Basal, am Dienstag. Unter den zehn Toten sei auch eine Schwester Haniyehs.

Israels Höchstgericht: Auch Ultraorthodoxe wehrpflichtig

Tel Aviv - Auch ultraorthodoxe, jüdische Männer müssen zum Wehrdienst in der israelischen Armee verpflichtet werden. Dies entschied Israels höchstes Gericht am Dienstag einstimmig. Das Urteil gilt als herber Rückschlag für die rechtsreligiöse Regierung des Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu. Es geht um 63.000 Männer.

Zwölf Jahre Haft für Hamburger Flughafen-Geiselnehmer

Hamburg - Im Prozess um die Geiselnahme am Hamburger Flughafen hat das Landgericht den Angeklagten zu zwölf Jahren Haft verurteilt. Die Strafkammer sprach den 35-Jährigen am Dienstag wegen Geiselnahme, Entziehung Minderjähriger, vorsätzlicher Körperverletzung und Besitz von Munition schuldig. "Zwölf Jahre Freiheitsstrafe für diese Wahnsinnstat. Das ist unsere Antwort", sagte der Vorsitzende Richter Torsten Schwarz in der Urteilsbegründung.

UVP-Frage zu Kahlenberg-Seilbahn wird Fall für Gericht

Wien - Die Streitfrage rund um eine verpflichtende Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) für eine etwaige Seilbahn auf den Wiener Kahlenberg wird nun ein Fall für das Bundesverwaltungsgericht (BVwG). Wie die Magistratsabteilung 22 (MA 22) der APA bestätigte, seien gegen den Behördenbescheid vier Beschwerden eingelangt, die demnächst an das Gericht weitergereicht würden. Zuvor hatte ein fast ein Jahr langes Verfahren durch die Stadt Wien ergeben, dass keine UVP notwendig sei.

Maßnahmen zum Schutz von Great Barrier Reef gefordert

Sydney - Das einzigartige Great Barrier Reef vor der Küste Australiens kann nach Ansicht der Vereinten Nationen nur gerettet werden, wenn "dringende und nachhaltige Maßnahmen" ergriffen werden. Das größte Korallensystem der Welt sei "weiterhin ernsthaft bedroht", heißt es in einem Beschlussentwurf der Unesco. Dieser geht aber nicht so weit zu empfehlen, das Riff auf die Liste des gefährdeten Kulturerbes zu setzen, womit die Unesco ursprünglich gedroht hatte.

