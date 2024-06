3:2 gegen Niederlande: ÖFB-Team als Erster in Achtelfinale

Berlin - Österreichs Fußball-Nationalmannschaft ist sensationell als Sieger der Gruppe D ins EM-Achtelfinale eingezogen. Die ÖFB-Auswahl gewann am Dienstag im Berliner Olympiastadion gegen die Niederlande eine spektakuläre Partie mit 3:2 (1:0) beendete den Pool dadurch mit sechs Punkten vor Frankreich (5) und der ebenfalls aufgestiegenen "Elftal" (4). Weiter geht es nun am Dienstag in Leipzig gegen den Gruppe-F-Zweiten. Infrage kommen die Türkei, Tschechien und Georgien.

Start der EU-Beitrittsgespräche mit Ukraine und Moldau

Luxemburg - Die EU hat am Dienstag offiziell die Beitrittsgespräche mit der Ukraine und mit Moldau eröffnet. Für ihr Land sei es ein "historischer Moment", sagte die ukrainische Vize-Premierministerin Olga Stefanishyna in Luxemburg. "Heute ist der Tag, auf den wir alle lange und hart hingearbeitet haben - die gesamte Mannschaft der Ukraine", sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj in einer Videobotschaft vor seinem Amtssitz in Kiew am Dienstag.

Durchsuchung bei Benko-Villa in Innsbruck und Signa in Wien

Wien/Innsbruck - In der Villa von Ren� Benko im Innsbrucker Stadtteil Igls und in der Signa-Zentrale in der Wiener Herrengasse sowie an weiteren Standorten im Umfeld des Signa-Gründers hat es am Dienstag Hausdurchsuchungen gegeben. Entsprechende Medienberichte haben Benkos Anwalt Norbert Wess und der Masseverwalter der Signa Holding der APA bestätigt. Hintergrund sei die Sicherstellung von allfälligen Unterlagen. Der Signa-Gründer habe sich "kooperativ und konstruktiv" verhalten, so Wess.

Russland sperrt Zugang zu EU-Medien - Auch ORF und "oe24.at"

Moskau/Wien - Russland hat als Reaktion auf das Ausstrahlungsverbot mehrerer russischer Medien in der Europäischen Union seinerseits 81 europäische Medienunternehmen auf eine Schwarze Liste gesetzt. Die Ausstrahlung der Programme und der Zugang zu den Internetseiten der Medien werde blockiert, teilte das russische Außenministerium am Dienstag auf seiner Homepage mit. Aus Österreich betrifft es den ORF und die Mediengruppe Österreich ("oe24.at").

Zadic will Änderungen bei Handy-Sicherstellung

Wien - Justizministerin Alma Zadic (Grüne) spricht sich nach Einwänden aus der Justiz für Änderungen bei der Neuregelung der Sicherstellung von Datenträgern wie Handys aus. "In den kommenden Wochen wird ein entsprechender Vorschlag erarbeitet", so Zadic in einer der APA übermittelten Stellungnahme. Die Begutachtungsfrist zum Entwurf wird auf sechs Wochen verlängert. Im Büro von Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) geht man dagegen weiter von einem Beschluss im Juli aus.

Erster Regierungsauftritt nach Koalitionszwist

Wien - Erstmals seit dem Koalitionszwist um das Renaturierungsgesetz tritt die Bundesregierung am Mittwoch wieder gemeinsam auf. Mitglieder von ÖVP und Grünen treten am Vormittag zum Ministerrat zusammen, in der Vorwoche hatte Türkis-Grün lediglich mittels Umlaufbeschlüssen regiert. Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) wird bei der Regierungssitzung nicht zugegen sein, reist er an diesem Tag doch erst von der Fußball-EM in Berlin zurück. Auch das Thema für das Pressefoyer ist noch nicht fix.

NATO ernennt Rutte offiziell zum neuen Generalsekretär

Brüssel - Die NATO will den scheidenden niederländischen Regierungschef Mark Rutte am Mittwoch offiziell zum neuen Generalsekretär ernennen. Nach Angaben aus Brüsseler Diplomatenkreisen werden die Botschafter der 32 Mitgliedstaaten die Nominierung bei einer Sitzung des Nordatlantikrats vornehmen. Der 57-jährige Rutte wird dann voraussichtlich am 1. Oktober die Nachfolge von NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg antreten.

Monatelang vermisster Tourengeher in Tirol gefunden

St. Leonhard im Pitztal - Ein bei einem Lawinenabgang im Dezember verschütteter 46-jähriger Tourengeher ist am Dienstag im Tiroler St. Leonhard im Pitztal (Bezirk Imst) gefunden worden. Damals war intensiv nach dem Mann gesucht worden, letztlich wurde die Suche jedoch ergebnislos abgebrochen. Mit fortschreitender Schneeschmelze wurden Suchflüge in den vergangenen Wochen laut Polizei intensiviert - ein Ausrüstungsteil führte die Einsatzkräfte schließlich zur Leiche.

