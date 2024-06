Durchsuchung bei Benko und Signa bis in den späten Abend

Wien/Innsbruck - Die Hausdurchsuchungen der SoKo Signa des Bundeskriminalamts und der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) an mehreren Firmenstandorten und Privatadressen von Ren� Benko und Ex-Signa-Managern in Wien und Tirol dauerten bis zum späteren Dienstagabend. Bei den Ermittlungen geht es unter anderem um den Verdacht auf Untreue und Betrug. Ermittelt wird auch gegen Ren� Benko persönlich, wie die WKStA am Abend mitteilte.

WikiLeaks-Gründer Julian Assange frei

London/Saipan (Nördliche Marianen) - Nach 14 Jahren juristischer Odyssee ist Wikileaks-Gründer Julian Assange ein freier Mann. Ein US-Gericht auf der Marianen-Insel Saipan - einem US-Außengebiet im Westpazifik - segnete am Mittwoch einen Deal zwischen dem Australier und der US-amerikanischen Justiz im Zusammenhang mit Spionagevorwürfen ab. Im Gegenzug für ein teilweises Schuldbekenntnis ist Assange wegen seiner bereits in Großbritannien verbüßten Haft nun auf freiem Fuß - und unterwegs in Richtung Heimat.

Wifo und IHS senken Wachstums- und Inflationserwartung

Wien - Der Ausblick der Wirtschaftsforschungsinstitute Wifo und IHS wird immer düsterer. Sie erwarten heuer für die Wirtschaftsleistung kaum mehr ein Plus. Immerhin bringt die Wirtschaftsflaute auch etwas weniger stark steigende Preise mit sich, zeigt die am Mittwoch veröffentlichte Sommerprognose. Konkret rechnet das Wifo jetzt für 2024 mit einer Stagnation (0,0 Prozent Wachstum), das IHS mit einem minimalen Plus von 0,3 Prozent. Die Inflation bleibt heuer über drei Prozent.

Bestehende Bankomaten vorerst abgesichert

Wien - Österreichs Banken und der Gemeindebund haben vereinbart, dass bestehende Bankomaten für einen Zeitraum von fünf Jahren abgesichert werden. Die Rede ist dabei von einer "Absicherung der Bargeldversorgung". "In einem nächsten Schritt wollen wir auch noch mit der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) eine Vereinbarung über unterversorgte Gebiete im ländlichen Raum abschließen", so Gemeindebund-Präsident Johannes Pressl. Erfolgversprechende Gespräche liefen bereits.

UNO warnt vor gefährlichen Opium-Alternativen

Wien - Weil die Opium-Produktion in Afghanistan eingebrochen ist, blicken UNO-Drogenfachleute besorgt auf neue, gefährliche Alternativprodukte. Das UNO-Büro für Drogen- und Verbrechensbekämpfung (UNODC) in Wien warnte am Mittwoch besonders vor dem synthetischen Heroin-Ersatz Nitazen, der bereits in mehreren europäischen Ländern zu Todesfällen geführt hat. Der Anbau von Schlafmohn, aus dem der Heroin-Rohstoff Opium gewonnen wird, wurde 2022 in Afghanistan von den Taliban verboten.

Durch Hagel beschädigte AUA-Maschine im regulären Betrieb

Schwechat - Jene AUA-Maschine, die am 9. Juni über der Steiermark in ein Unwetter geraten und durch Hagel beschädigt worden ist, nimmt am (heutigen) Mittwoch den Linienflugbetrieb wieder auf. AUA-Sprecherin Anita Kiefer bestätigte auf APA-Anfrage entsprechende Informationen des Onlineportals "Austrian Wings". Am Dienstag hatte der Airbus A320 nach einer Reparatur einen erfolgreichen Testflug absolviert. Die Maschine landete danach wieder auf dem Airport Wien in Schwechat.

Gardasee erreicht höchsten Stand seit 1977

Brescia - Nach heftigen Regenfällen in den vergangenen Tagen hat der Gardasee den höchsten Pegel seit 1977 erreicht. Im Sommer des Vorjahres noch auf ein Rekordtief abgesunken, liegt der Pegel aufgrund der ausgiebigen Niederschläge derzeit 146 Zentimeter über dem hydrometrischen Nullpunkt in Peschiera - knapp einen Meter mehr als vor einem Jahr. Der Gardasee war im Sommer seit 47 Jahren noch nie so voll.

