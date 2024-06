Ex-BVT-Beamter Egisto Ott enthaftet

Wien - Der am 29. März unter Spionage-Verdacht fest- und in weiterer Folge in U-Haft genommene frühere Verfassungsschützer Egisto Ott befindet sich wieder auf freiem Fuß. Das Oberlandesgericht (OLG) Wien gab am Mittwoch einer Haftbeschwerde des ehemaligen Beamten des Bundesamts für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) Folge und ordnete die Enthaftung Otts an.

WikiLeaks-Gründer Julian Assange in Australien gelandet

London/Saipan (Nördliche Marianen) - Wikileaks-Gründer Julian Assange ist nach 14 Jahren juristischer Odyssee in seine australische Heimat zurückgekehrt. Die Chartermaschine vom Typ Bombardier mit dem 52-Jährigen an Bord landete am Mittwochabend (Ortszeit) in der Hauptstadt Canberra, wie Daten der Plattform "Flightradar24" zeigten. Ein US-Gericht auf der Marianen-Insel Saipan - einem US-Außengebiet im Westpazifik - hatte zuvor einen Deal zwischen dem Australier und der US-amerikanischen Justiz abgesegnet.

Wifo und IHS senken Wachstums- und Inflationserwartung

Wien - Der Ausblick der Wirtschaftsforschungsinstitute Wifo und IHS wird immer düsterer. Sie erwarten heuer für die Wirtschaftsleistung kaum mehr ein Plus. Immerhin bringt die Wirtschaftsflaute auch etwas weniger stark steigende Preise mit sich, zeigt die am Mittwoch veröffentlichte Sommerprognose. Konkret rechnet das Wifo jetzt für 2024 mit einer Stagnation (0,0 Prozent Wachstum), das IHS mit einem minimalen Plus von 0,3 Prozent. Die Inflation bleibt heuer über drei Prozent.

NATO ernannte Mark Rutte zum künftigen Generalsekretär

Brüssel - Der scheidende niederländische Regierungschef Mark Rutte ist offiziell zum nächsten Generalsekretär der NATO ernannt worden. Der 57-Jährige soll Anfang Oktober die Nachfolge des Norwegers Jens Stoltenberg antreten, wie das Verteidigungsbündnis am Mittwoch nach einer Sitzung der ständigen Vertreter der 32 NATO-Staaten mitteilte.

Durchsuchung bei Benko und Signa bis in den späten Abend

Wien/Innsbruck - Die Hausdurchsuchungen der SoKo Signa des Bundeskriminalamts und der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) an mehreren Firmenstandorten und Privatadressen von Ren� Benko und Ex-Signa-Managern in Wien und Tirol dauerten bis zum späteren Dienstagabend. Bei den Ermittlungen geht es unter anderem um den Verdacht auf Untreue und Betrug. Ermittelt wird auch gegen Ren� Benko persönlich, wie die WKStA am Abend mitteilte.

AHS-Maturanten können statt VWA auch andere Arbeit erstellen

Wien - Die bisher an den Gymnasien verpflichtende Vorwissenschaftliche Arbeit (VWA) wird durch eine "Abschließende Arbeit" ersetzt - und das bereits ab kommendem Schuljahr. Das hat Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) am Mittwoch angekündigt. Die Teilleistung der Matura kann künftig etwa auch in Form eines Multimediaprodukts, einer Videoreportage oder eines Podcasts erfolgen. Bis 2028/29 ist alternativ auch eine zusätzliche mündliche oder schriftliche Matura möglich.

Kinder als Opfer von weltweitem Menschenhandel

Wien - Unter der Leitung von Österreich ist Anfang Juni eine weltweite Polizei-Schwerpunktaktion zur Bekämpfung des Menschenhandels zum Zwecke der sexuellen Ausbeutung, der Bettelei und der Begehung von Straftaten über die Bühne gegangen. In 40 Ländern sind bei der Operation "Global Chain" 219 Verdächtige festgenommen und 1.374 Opfer identifiziert worden, gab das österreichische Bundeskriminalamt am Mittwoch bekannt. Unter den Opfern waren auch 153 Kinder.

Tourismus startete mit Schwung in die Sommersaison

Wien - Der heimische Tourismus hat heuer einen fulminanten Start in den Sommer hingelegt. Die Zahl der Nächtigungsbuchungen in den Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen sprang im Mai gegenüber dem Vorjahresmonat um 14,6 Prozent auf 9,5 Millionen nach oben, wie aus den vorläufigen Zahlen der Statistik Austria von heute, Mittwoch, hervorgeht. Vor allem deutsche Urlauber haben fleißig gebucht.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red