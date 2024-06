Gespräche zwischen Kiew und Moskau bei Gefangenenaustausch

Abu Dhabi - Beim jüngsten Gefangenenaustausch zwischen Russland und der Ukraine haben sich Vertreter beider Staaten zu direkten Gesprächen getroffen. Bei dem von den Vereinigten Arabischen Emiraten vermittelten Austausch seien erstmals Vertreter des russischen Menschenrechtsbeauftragten zugegen gewesen, erklärte der ukrainische Menschenrechtsbeauftragte Dmytro Lubinez am Mittwoch im Online-Dienst Telegram.

Kommissar Hahn kritisiert Gewessler scharf

Wien/Hamburg/EU-weit - Österreichs EU-Kommissar Johannes Hahn übt deutliche Kritik an Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) wegen deren Alleingang beim EU-Renaturierungsgesetz: "Ich habe bei Frau Gewessler manchmal das Gefühl, für sie ist Recht, was ihr recht ist", meint der ÖVP-Politiker im "Standard". In Brüssel sei die Uneinigkeit der Regierung "negativ" registriert worden. Seines Wissens sei es noch nie vorgekommen, dass eine Ministerin gegen den Regierungschef auftrete.

"Plagiatsjäger" wegen übler Nachrede verurteilt

Salzburg - Der Medienwissenschaftler und "Plagiatsjäger" Stefan Weber ist am Mittwoch am Landesgericht Salzburg wegen übler Nachrede zu einer Entschädigung in der Höhe von 4.000 Euro verurteilt worden. Er soll im Jänner 2024 in seinem Blog den Rektor der Universität Klagenfurt, Oliver Vitouch, diffamiert haben. Dieser klagte den Salzburger darauf nach dem Mediengesetz und meinte zum Prozessauftakt am 23. Mai: "Es war und ist das Interesse von Weber, mir Reputationsschäden zuzufügen."

Kuh-Herde tötete in Salzburg Frau

Wien/Gastein - Im Gasteiner-Tal ist eine Frau von einer Kuh-Herde getötet wurden. Die 40-jährige Einheimische war mit ihren beiden Töchtern (20 bzw. 23 Jahre) und zwei kleinen Hunden im Schlossalm-Gebiet wandern, als sie von den Tieren attackiert wurden. Den beiden Töchtern gelang es, sich trotz Verletzungen unbestimmten Grades aus der Herde in Sicherheit zu bringen.

Rad löste sich in Italien von Lkw: Österreicherin getötet

Venedig - Eine Österreicherin ist am Mittwoch bei einem Unglück auf der norditalienischen Autobahn A4 getötet worden. Wie die Nachrichtenagentur ANSA am Abend meldete, schlug ein Rad, das sich von einem Sattelschlepper gelöst hatte, in das Auto ein, in dem sich die Frau befand. Aus San Don� (Venedig) angerückte Feuerwehrleute befreiten die im Fahrzeug eingeklemmte Fahrerin. Die alarmierten Rettungskräfte stellten in Folge den Tod der Frau fest.

Russland entzog ORF-Bürochefin Schneider die Akkreditierung

Wien/Moskau - Das russische Außenministerium hat am Mittwoch der Leiterin des ORF-Korrespondentenbüros in Moskau, Carola Schneider, die Akkreditierung entzogen. Schneider muss zeitnah das Land verlassen. Damit sind nach der Ausweisung von Maria Knips-Witting vor etwas mehr als zwei Wochen keine ORF-Journalisten permanent mehr in dem kriegsführenden Land vertreten. Der ORF sieht in einer Aussendung einen "Willkürakt gegenüber unabhängiger Berichterstattung" gegeben.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red