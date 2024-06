Putschversuch in Bolivien gescheitert

La Paz - In Bolivien ist der Anführer eines Putschversuches gegen die Regierung, General Juan Jose Zuniga, von den bolivianischen Behörden verhaftet worden. Zuniga war erst kürzlich aus seinem Amt als Befehlshaber des Militärs enthoben worden. Militäreinheiten hatten sich unter seiner Führung Mittwochabend mit gepanzerten Fahrzeugen auf dem zentralen Platz Plaza Murillo in La Paz versammelt, auf dem sich der Präsidentenpalast und der Kongress befinden.

Ehefrau besorgt über Gesundheitszustand von Julian Assange

Canberra - Nach der Freilassung und Heimkehr von WikiLeaks-Gründer Julian Assange sind die gesundheitlichen Folgen der langen Haft nach Angaben seiner Frau noch unklar. "Wir sind besorgt", sagte Stella Assange Donnerstagfrüh im Frühstücksfernsehen des Senders 7News. Die sieben Jahre, die sich der Australier in der ecuadorianischen Botschaft in London verschanzt habe, und die fünf Jahre Haft im britischen Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh hätten Spuren hinterlassen.

Erstes TV-Duell zwischen Biden und Trump

Washington - US-Präsident Joe Biden und sein Rivale Donald Trump treten in der Nacht auf Freitag zum ersten Fernsehduell des Wahljahres gegeneinander an. Die 90-minütige Debatte findet beim Sender CNN in Atlanta im Bundesstaat Georgia statt und beginnt um 03.00 Uhr MESZ (21.00 Uhr Ortszeit). Das Duell findet mehr als vier Monate vor der Präsidentschaftswahl im November statt und somit zu einem ungewöhnlich frühen Zeitpunkt.

Missbrauchsprozess nach Drogen-Tod einer 16-Jährigen in Wien

Wien - Ein 55-jähriger Mann muss sich am Donnerstag wegen sexuellen Missbrauchs einer wehrlosen Person (� 205 StGB) am Landesgericht Wien verantworten. Ihm wird vorgeworfen, im Dezember 2023 eine von Suchtmitteln beeinträchtigte 16-Jährige in eine Wohnung in Rudolfsheim-Fünfhaus mitgenommen zu haben. Dort soll er ihren Zustand ausgenutzt und mit der 16-Jährigen mehrfach den Beischlaf vollzogen haben. Das Mädchen wurde am 10. Dezember tot in der Wohnung aufgefunden.

Schlagabtausch bei TV-Duell vor britischer Parlamentswahl

London - Der britische Premierminister Rishi Sunak und sein Herausforderer Keir Starmer von der Labour-Partei haben sich in ihrer letzten TV-Debatte vor der Wahl am 4. Juli einen erbitterten verbalen Schlagabtausch geliefert. "Wenn Sie den Leuten im Zuschauerraum und im ganzen Land öfter zuhören würden, wären Sie nicht so abgehoben", schleuderte Starmer dem Regierungschef entgegen, als es bei dem TV-Duell in der BBC Mittwochabend um geplante Kürzungen von Sozialleistungen ging.

Stronach neuerlich von Polizei einvernommen

Wien - Unternehmer Frank Stronach ist in Kanada laut einem Bericht der Nachrichtenagentur AP neuerlich festgenommen worden. Gegen ihn sind demnach Vorwürfe in acht weiteren Fällen aufgetaucht, sechs davon bezüglich sexueller Übergriffe. Stronach war schon vor rund drei Wochen von der Polizei befragt worden. Sein österreichischer Anwalt Michael Krüger bestätigte damals Ermittlungen wegen sexuellen Missbrauchs und Vergewaltigung.

Gespräche zwischen Kiew und Moskau bei Gefangenenaustausch

Abu Dhabi - Beim jüngsten Gefangenenaustausch zwischen Russland und der Ukraine haben sich Vertreter beider Staaten zu direkten Gesprächen getroffen. Bei dem von den Vereinigten Arabischen Emiraten vermittelten Austausch seien erstmals Vertreter des russischen Menschenrechtsbeauftragten zugegen gewesen, erklärte der ukrainische Menschenrechtsbeauftragte Dmytro Lubinez am Mittwoch im Online-Dienst Telegram.

Kommissar Hahn kritisiert Gewessler scharf

Wien/Hamburg/EU-weit - Österreichs EU-Kommissar Johannes Hahn übt deutliche Kritik an Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) wegen deren Alleingang beim EU-Renaturierungsgesetz: "Ich habe bei Frau Gewessler manchmal das Gefühl, für sie ist Recht, was ihr recht ist", meint der ÖVP-Politiker im "Standard". In Brüssel sei die Uneinigkeit der Regierung "negativ" registriert worden. Seines Wissens sei es noch nie vorgekommen, dass eine Ministerin gegen den Regierungschef auftrete.

