Wien laut "Economist" wieder lebenswerteste Stadt

Wien - Die britische "Economist"-Gruppe hat Wien erneut zur lebenswertesten Stadt der Welt gekürt. Die Bundeshauptstadt konnte den Titel im "Global Liveability Ranking" zum dritten Mal in Folge erringen, hieß es in einer Rathaus-Aussendung. Auf Platz zwei der 173 Städte umfassenden Liste liegt Kopenhagen - vor Zürich und Melbourne.

Putschversuch in Bolivien gescheitert

La Paz - In Bolivien ist laut Präsident Luis Arce ein Putschversuch vereitelt worden. Der General Juan Jos� Z��iga wurde festgenommen. Am Mittwoch waren Soldaten mit Panzern vor dem Präsidentenpalast in der Hauptstadt La Paz aufgefahren. Mit einem Panzer versuchten sie, ein Metalltor des Amtssitzes aufzubrechen. Später sahen AFP-Reporter, wie sich die Soldaten zurückzogen. Zahlreiche Nachbarländer verurteilten den Putschversuch.

Modekette Esprit ist pleite - 170 Jobs verloren

Wien/Salzburg - Nach der Insolvenz der Europaniederlassung der Modekette Esprit in Deutschland im Mai ist nun auch die Österreich-Tochter zahlungsunfähig. Sie hat am Donnerstag beim Landesgericht Salzburg Konkurs angemeldet. Betroffen sind laut Stapf Neuhauser Rechtsanwälte 173 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Zu Spitzenzeiten waren es mehr als 600 gewesen. Pleitegrund seien neben einem Umsatzeinbruch gravierende Fehlplanungen der Firmenzentrale. Eine Fortführung ist nicht geplant.

Missbrauchsprozess nach Drogen-Tod einer 16-Jährigen in Wien

Wien - Ein 55-jähriger Mann muss sich am Donnerstag wegen sexuellen Missbrauchs einer wehrlosen Person (� 205 StGB) am Landesgericht Wien verantworten. Ihm wird vorgeworfen, im Dezember 2023 eine von Suchtmitteln beeinträchtigte 16-Jährige in eine Wohnung in Rudolfsheim-Fünfhaus mitgenommen zu haben. Dort soll er ihren Zustand ausgenutzt und mit der 16-Jährigen mehrfach den Beischlaf vollzogen haben. Das Mädchen wurde am 10. Dezember tot in der Wohnung aufgefunden.

Wieder EU-Zölle auf Zucker und Eier aus der Ukraine

Brüssel - Die EU erhebt einem Medienbericht zufolge ab dem morgigen Freitag wieder Zölle auf Zucker- und Eierimporte aus der Ukraine. Die Höhe werde 89 Euro pro Tonne betragen, meldet die "Financial Times" unter Berufung auf mit dem Vorgang vertraute Personen. Die EU hatte Zollerleichterungen beschlossen, um die vom russischen Angriffskrieg gebeutelte ukrainische Landwirtschaft zu unterstützen. Das jedoch führte zu Protesten von Landwirten in der EU.

EU-Gipfel soll Topjobs für von der Leyen und Co billigen

Brüssel/Straßburg - Beim EU-Gipfel am Donnerstag und Freitag in Brüssel dürfte die Entscheidung über die Spitzenposten der künftigen Europäischen Kommission, des Rates und des Auswärtigen Dienstes fallen: Die großen europäischen Parteienfamilien haben sich zuvor darauf verständigt, Ursula von der Leyen, Ant�nio Costa und Kaja Kallas für die drei Posten zu nominieren. Zudem wird nach dem Start der Beitrittsgespräche mit der Ukraine deren Präsident Wolodymyr Selenskyj erwartet.

Erzkonservativer Hashemi tritt doch nicht bei Iran-Wahl an

Teheran/Wien - Kurz vor der Präsidentschaftswahl im Iran hat der Hardliner Amir-Hossein Ghazizadeh Hashemi seine Kandidatur zurückgezogen. Damit wolle er die verbliebenen konservativen Bewerber stärken, schrieb Hashemi am späten Mittwochabend (Ortszeit) auf der Online-Plattform X. Er gehört als erzkonservativer Politiker der sogenannten Stabilitätsfront, einer systemtreuen Gruppe, an und steht der Stiftung für Märtyrer und Veteranen als Vorsitzender vor.

