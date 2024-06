Staatsschulden kletterten auf 383,23 Mrd. Euro

Wien - Die Staatsschulden sind im ersten Quartal 2024 auf 383,2 Mrd. Euro geklettert. Sie sind damit um 12,1 Mrd. Euro höher als Ende 2023. Das teilte die Statistik Austria am Donnerstag mit. Die Schuldenquote (Verhältnis der Staatsschulden zum nominellen Bruttoinlandsprodukt, Anm.) stieg auf 79,7 Prozent. Damit hat sich diese weiter von der Maastricht-Vorgabe von höchstens 60 Prozent entfernt, betonte der Generaldirektor der Statistik Austria, Tobias Thomas.

Missbrauchsprozess nach Drogen-Tod einer 16-Jährigen in Wien

Wien - Ein 55-Jähriger hat sich am Donnerstag wegen sexuellen Missbrauchs einer wehrlosen Person (� 205 StGB) am Landesgericht Wien verantworten müssen. Er soll im Dezember 2023 eine von Suchtmitteln beeinträchtigte 16-Jährige in seine Unterkunft mitgenommen und dort ihren Zustand ausgenutzt haben, um mit ihr mehrfach den Beischlaf zu vollziehen. Das Mädchen wurde am 10. Dezember tot in der Wohnung aufgefunden. Er sei "unschuldig", sagte der Angeklagte.

EU-Gipfel soll Topjobs für von der Leyen und Co billigen

Brüssel/Straßburg - Beim EU-Gipfel am Donnerstag und Freitag in Brüssel dürfte die Entscheidung über die Spitzenposten der künftigen Europäischen Kommission, des Rates und des Auswärtigen Dienstes fallen: Die großen europäischen Parteienfamilien haben sich zuvor darauf verständigt, Ursula von der Leyen, Ant�nio Costa und Kaja Kallas für die drei Posten zu nominieren. Zudem wird nach dem Start der Beitrittsgespräche mit der Ukraine deren Präsident Wolodymyr Selenskyj erwartet.

Finanzkompetenz österreichischer Schüler über dem Schnitt

Wien - Die Finanzkompetenz österreichischer Jugendlicher ist im Vergleich zu 15-Jährigen in anderen OECD-Ländern überdurchschnittlich. Das zeigen die am Donnerstag veröffentlichten Ergebnisse des Testteils zu "Financial Literacy" aus der PISA-Studie 2022. Österreich hat zum ersten Mal an diesem Teil der internationalen Vergleichsstudie teilgenommen, insgesamt haben sich diesmal 20 OECD-Länder bzw. OECD-Partnerländer und -Regionen daran beteiligt, darunter 11 EU-Länder.

Kuh-Herde tötet im Salzburger Gasteinertal 40-Jährige

Wien/Gastein - In Bad Hofgastein (Pongau) ist am Mittwoch eine Frau von einer Kuh-Herde getötet worden. Die 40-jährige Einheimische war am Nachmittag an ihrem Geburtstag mit ihren beiden Töchtern (20 bzw. 23 Jahre) und zwei kleinen Hunden im Schlossalm-Gebiet wandern, als sie von den Tieren attackiert wurden. Den beiden Töchtern gelang es, sich trotz Verletzungen aus der Herde in Sicherheit zu bringen. Sie erlitten einen Schock.

Millionenförderung für Energie-Sanierung von Sportstätten

Wien - Schlecht gedämmte und mit Öl oder Gas geheizte Sportstätten sollen mithilfe eines Förderprogramms modernisiert werden, so Vizekanzler sowie Sportminister Werner Kogler und Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (beide Grüne) Donnerstag vor Journalisten. Ihr neues Förderprogramm für "klimafitte und energieeffiziente Sportstätten" startet Anfang Juli und stellt dafür 56 Millionen Euro bereit.

SPÖ will neue Sicherheitsstrategie

Wien - Drei Monate vor der Nationalratswahl liegt noch immer keine neue Sicherheitsstrategie vor. Das gab der SPÖ am Donnerstag in einer Pressekonferenz Anlass, Tempo einzufordern und eigene Vorschläge vorzulegen. Vize-Klubchefin Eva Maria Holzleitner wies darauf hin, dass in der geltenden Strategie aus dem Jahr 2013 Russland noch immer als strategischer Partner definiert sei. Der frühere Spitzendiplomat Wolfgang Petritsch sieht das als "Peinlichkeit".

"Nichts geliefert": NEOS mit negativem Zeugnis für Regierung

Wien - Die Bilanz der schwarz-grünen Koalition lässt für die NEOS zu wünschen übrig. "Die Bundesregierung hat viel versprochen, geliefert hat sie nichts", kritisierte Generalsekretär Douglas Hoyos am Donnerstag bei einer Pressekonferenz. Sie hinterlasse Reformstau und Schaden für Österreich, bemängelte er vor der Nationalratswahl im Herbst etwa das fehlende Klimaschutzgesetz und die Schuldenquote, die laut aktuellen Zahlen der Statistik Austria auf rund 80 Prozent geklettert ist.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red