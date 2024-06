Staatsschulden kletterten auf 383,23 Mrd. Euro

Wien - Die Staatsschulden sind im ersten Quartal 2024 auf 383,2 Mrd. Euro geklettert. Sie sind damit um 12,1 Mrd. Euro höher als Ende 2023. Das teilte die Statistik Austria am Donnerstag mit. Die Schuldenquote (Verhältnis der Staatsschulden zum nominellen Bruttoinlandsprodukt, Anm.) stieg auf 79,7 Prozent. Damit hat sich diese weiter von der Maastricht-Vorgabe von höchstens 60 Prozent entfernt, betonte der Generaldirektor der Statistik Austria, Tobias Thomas.

Neue Regeln für CO2-Speicherung beschlossen

Wien - Die Bundesregierung hat sich auf Regeln zur Speicherung von CO2 in Österreich geeinigt. Am Mittwoch wurde ein Leitfaden zum Umgang mit unvermeidbarem CO2-Ausstoß, die sogenannte "Carbon Management Strategie" (CMS) beschlossen. "Als letzte Alternative für die nicht-vermeidbaren Emissionen brauchen wir Möglichkeiten, CO2 unter strengen Sicherheits- und Umweltauflagen zu speichern", so Klimaministerin Leonore Gewessler (Grüne) in einer Mitteilung dazu.

Finanzkompetenz österreichischer Schüler über dem Schnitt

Wien - Die Finanzkompetenz österreichischer Jugendlicher ist im Vergleich zu 15-Jährigen in anderen OECD-Ländern überdurchschnittlich. Das zeigen die am Donnerstag veröffentlichten Ergebnisse des Testteils zu "Financial Literacy" aus der PISA-Studie 2022. Österreich hat zum ersten Mal an diesem Teil der internationalen Vergleichsstudie teilgenommen, insgesamt haben sich diesmal 20 OECD-Länder bzw. OECD-Partnerländer und -Regionen daran beteiligt, darunter 11 EU-Länder.

Millionenförderung für Energie-Sanierung von Sportstätten

Wien - Schlecht gedämmte und mit Öl oder Gas geheizte Sportstätten sollen mithilfe eines Förderprogramms modernisiert werden, so Vizekanzler sowie Sportminister Werner Kogler und Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (beide Grüne) Donnerstag vor Journalisten. Ihr neues Förderprogramm für "klimafitte und energieeffiziente Sportstätten" startet Anfang Juli und stellt dafür 56 Millionen Euro bereit.

SPÖ will neue Sicherheitsstrategie

Wien - Drei Monate vor der Nationalratswahl liegt noch immer keine neue Sicherheitsstrategie vor. Das gab der SPÖ am Donnerstag in einer Pressekonferenz Anlass, Tempo einzufordern und eigene Vorschläge vorzulegen. Vize-Klubchefin Eva Maria Holzleitner wies darauf hin, dass in der geltenden Strategie aus dem Jahr 2013 Russland noch immer als strategischer Partner definiert sei. Der frühere Spitzendiplomat Wolfgang Petritsch sieht das als "Peinlichkeit".

"Nichts geliefert": NEOS mit negativem Zeugnis für Regierung

Wien - Die Bilanz der schwarz-grünen Koalition lässt für die NEOS zu wünschen übrig. "Die Bundesregierung hat viel versprochen, geliefert hat sie nichts", kritisierte Generalsekretär Douglas Hoyos am Donnerstag bei einer Pressekonferenz. Sie hinterlasse Reformstau und Schaden für Österreich, bemängelte er vor der Nationalratswahl im Herbst etwa das fehlende Klimaschutzgesetz und die Schuldenquote, die laut aktuellen Zahlen der Statistik Austria auf rund 80 Prozent geklettert ist.

Auswirkungen des Klimawandels laut Studie ungerecht verteilt

Wien - Für fast drei Vierteln der österreichischen Bevölkerung ist die Bekämpfung der Klimakrise ein wichtiges Anliegen. Ebenso ist ein Großteil besorgt über die Auswirkungen des Klimawandels und findet, dass Belastungen der Erwärmung vor allem ökonomisch schwächer Gestellte sowie Ältere und Frauen treffen. So lauten die am Donnerstag präsentierten Ergebnisse einer Foresight-Studie für das gewerkschaftsnahe Momentum Institut.

Zwei Tote und drei Verletzte bei Schießerei in Brüssel

Brüssel - Bei einem Schusswaffenangriff in einem als Drogenhandelsplatz bekannten Viertel in Brüssel sind zwei Menschen getötet und drei weitere verletzt worden. Zwei der Verletzten schwebten in Lebensgefahr, teilte am Donnerstag die Polizei in der belgischen Hauptstadt mit. Der Angriff habe sich mitten in der Nacht vor einem Caf� nahe des Bahnhofs Brüssel-Midi ereignet.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red