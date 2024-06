Freispruch in Wiener Missbrauchsprozess

Wien - Ein 55-Jähriger ist am Donnerstag am Wiener Landesgericht vom Vorwurf des sexuellen Missbrauchs einer wehrlosen Person (� 205 StGB) im Zweifel freigesprochen worden. Für einen Schöffensenat war am Ende der Verhandlung die Beweislage nicht ausreichend, "um mit der für ein Strafverfahren erforderlichen Sicherheit festzustellen, dass Wehrlosigkeit gegeben war", wie die vorsitzende Richterin in der Begründung wörtlich feststellte. Die Entscheidung ist nicht rechtskräftig.

EU-Gipfel soll Topjobs für von der Leyen und Co billigen

Brüssel/Straßburg - Beim EU-Gipfel am Donnerstag und Freitag in Brüssel dürfte die Entscheidung über die Spitzenposten der künftigen Europäischen Kommission, des Rates und des Auswärtigen Dienstes fallen: Die großen europäischen Parteienfamilien haben sich zuvor darauf verständigt, Ursula von der Leyen, Ant�nio Costa und Kaja Kallas für die drei Posten zu nominieren. Zudem ist nach dem Start der Beitrittsgespräche mit der Ukraine deren Präsident Wolodymyr Selenskyj beim Gipfel dabei.

Nationalratswahl jetzt fix am 29. September

Wien - Der Termin für die Nationalratswahl ist jetzt fix: Am 29. September wählen die Österreicherinnen und Österreicher ihre Abgeordneten neu. Die entsprechende Verordnung der Bundesregierung über die Ausschreibung der Wahl wurde am Donnerstag einstimmig im Hauptausschuss genehmigt. Ein Beschluss zur Auflösung des Nationalrats war nicht nötig, weil die Legislativperiode für den Nationalrat von fünf Jahren voll ausgeschöpft wird.

Wegen Klimawandel weniger und teurere Oliven

Madrid - Der Welt-Olivenöl-Kongress (IOC) diskutiert die Folgen des Klimawandels für die Olivenbäume. Die weltweite Olivenölproduktion ist laut IOC von 3,42 Mio. Tonnen im Erntejahr 2021/22 auf 2,57 Mio. Tonnen 2022/2023 gesunken. Im laufenden Jahr 2023/24 rechnet die Vereinigung mit einem weiteren Rückgang auf nur noch 2,41 Mio. Tonnen. Der Preis ist entsprechend gestiegen, im laufenden Erntejahr bereits je nach Sorte um 50 bis 70 Prozent.

Totes Kind in Deutschland ist Arian

Bremervörde/Rotenburg an der Wümme - Der vermisste Arian aus dem niedersächsischen Bremervörde ist tot. Bei der am Montag gefundenen Leiche handelt es sich um den Sechsjährigen, wie eine rechtsmedizinische Untersuchung ergab. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Es gebe keine Hinweise, dass der seit April vermisste Bub Opfer eines Verbrechens wurde. Die Todesursache nannten die Ermittler zum Schutz der Familie nicht.

Wiener Börse schließt kaum verändert

Wien - Die Wiener Börse hat am Donnerstag einen sehr ruhigen Handel wenig verändert beendet. Der ATX schloss mit einem kleinen Plus von 0,10 Prozent auf 3.601 Einheiten. Auch an den europäischen Leitbörsen gab es keinen klaren Richtungsentscheid zu sehen. Am heimischen Aktienmarkt lag auf Unternehmensebene eine dünne Meldungslage vor. Ergebnisse für das abgelaufene Geschäftsjahr 2023/24 legte jedoch DO&CO vor und die Aktie des Caterers reagierte mit plus 4,5 Prozent.

