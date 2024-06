Estes TV-Duell zwischen Biden und Trump

Atlanta/Washington - Showdown im US-Wahlkampf: In der Nacht auf Freitag (03.00 Uhr MESZ) treten US-Präsident Joe Biden und Amtsvorgänger Donald Trump zum TV-Duell an. Es ist das erste direkte Aufeinandertreffen der beiden Präsidentschaftsbewerber seit Oktober 2020, als sie sich im damaligen Wahlkampf gegenüber standen. Damals war Trump noch Amtsinhaber und Biden Herausforderer. Diesmal sind die Rollen vertauscht: Biden bewirbt sich um eine zweite Amtszeit. Trump will wieder ins Weiße Haus.

Iran wählt neuen Präsidenten

Teheran - Der Iran wählt an diesem Freitag einen neuen Präsidenten. Rund 61 Millionen Wählerinnen und Wähler sind aufgerufen, einen Nachfolger des bei einem Hubschrauberunglück ums Leben gekommenen Ebrahim Raisi zu wählen. Anders als in vielen Ländern der Welt ist Irans Präsident nicht das Staatsoberhaupt. Die eigentliche Macht liegt bei Religionsführer Ajatollah Ali Khamenei.

Gericht berät über Rückholung von Salzburger IS-Anhängerin

Wien/Salzburg - Am Bundesverwaltungsgericht in Wien wird am Freitag über die Rückkehr der seit zehn Jahren in Syrien lebenden Salzburgerin Maria G. nach Österreich verhandelt. Die Frau verschwand Ende Juni 2014 als 17-Jährige aus ihrem Elternhaus, um sich laut Ansicht der Behörden dem Islamischen Staat (IS) anzuschließen. Sie bekam zwei Söhne und lebt seit der Zerschlagung der Terrormiliz in kurdischen Internierungslagern. Das Außenministerium weigerte sich bisher aber, sie zurückzuholen.

Zugsunglück in der Slowakei forderte fünf Todesopfer

Bratislava - Beim Zusammenstoß eines Schnellzugs mit einem Autobus sind in der Slowakei mindestens fünf Menschen gestorben, mindestens fünf weitere wurden verletzt. Das gab der staatliche Rettungsdienst am Donnerstagabend bekannt. Wie die Nachrichtenagentur TASR unter Berufung auf Polizei und staatliche Bahngesellschaft ZSSK berichtete, befanden sich mehr als 100 Fahrgäste in dem von Prag nach Budapest fahrenden Eurocity, der nahe der Stadt Nove Zamky auf den regionalen Linienbus krachte.

Zwei Alpinisten bei Unfällen in Tirol tödlich verletzt

Finkenberg/Sölden - Ein 65-jähriger deutscher und ein 68-jähriger österreichischer Alpinist sind am Donnerstag in Tirol bei zwei Alpinunfällen ums Leben gekommen. Beide stürzten unabhängig voneinander rund 200 Meter ab und zogen sich dabei tödliche Verletzungen zu, teilte die Polizei in einer Aussendung mit. Der 65-Jährige rutschte in Sölden (Bezirk Imst) über ein Schneefeld ab und kollidierte mit mehreren Felsblöcken. Der 68-Jährige stürzte in den Zillertaler Alpen (Bezirk Schwaz) in den Tod.

Start der Sommerferien in Ostösterreich

Wien - Mehr als eine halbe Million Kinder und Jugendliche in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland starten am Freitag nach der Zeugnisverteilung in die neunwöchigen Sommerferien. Für die rund 660.000 Schüler in den anderen Bundesländern beginnt der Urlaub erst eine Woche später. Schulbeginn ist im Osten wieder am 2., im Westen am 9. September.

Nationalratswahl jetzt fix am 29. September

Wien - Der Termin für die Nationalratswahl ist jetzt fix: Am 29. September wählen die Österreicherinnen und Österreicher ihre Abgeordneten neu. Die entsprechende Verordnung der Bundesregierung über die Ausschreibung der Wahl wurde am Donnerstag einstimmig im Hauptausschuss genehmigt. Ein Beschluss zur Auflösung des Nationalrats war nicht nötig, weil die Legislativperiode für den Nationalrat von fünf Jahren voll ausgeschöpft wird.

