Atlanta/Washington - Gut vier Monate vor der US-Präsidentschaftswahl haben sich Amtsinhaber Joe Biden und sein Herausforderer Donald Trump in einem ersten TV-Duell einen hitzigen Schlagabtausch geliefert. In der auf 90 Minuten angelegten Debatte stritten sie am Donnerstag (Ortszeit) in Atlanta unter anderem über den Zustand der Wirtschaft, Abtreibung, die Kriege in der Ukraine und im Gazastreifen. Es war das erste direkte Aufeinandertreffen der beiden Kontrahenten seit Oktober 2020.

Brüssel/Straßburg - Die EU-Staats- und Regierungschefs haben Ursula von der Leyen für eine zweite Amtszeit als EU-Kommissionspräsidentin nominiert. Der portugiesische Sozialdemokrat und Ex-Premier Ant�nio Costa wurde als künftiger Ratspräsident designiert, die liberale estnische Ministerpräsidentin Kaja Kallas als nächste EU-Außenbeauftragte. Das teilte EU-Ratspräsident Charles Michel bei einer Pressekonferenz in der Nacht auf Freitag nach dem EU-Gipfel mit.

Teheran - Der Iran wählt an diesem Freitag einen neuen Präsidenten. Rund 61 Millionen Wählerinnen und Wähler sind aufgerufen, einen Nachfolger des bei einem Hubschrauberunglück ums Leben gekommenen Ebrahim Raisi zu wählen. Anders als in vielen Ländern der Welt ist Irans Präsident nicht das Staatsoberhaupt. Die eigentliche Macht liegt bei Religionsführer Ayatollah Ali Khamenei.

Wien - Im Mai sind die Preise für Haushaltsenergie bereits zum achten Mal in Folge zurückgegangen. Der Energiepreisindex (EPI) fiel gegenüber dem Vormonat April um 1,9 Prozent. Zum Vorjahresmonat betrug der Rückgang 5,9 Prozent. "Wir beobachten aktuell, dass die Entwicklungen der letzten Monate an den Großhandelsmärkten nun auch sukzessive bei den Haushalten ankommen", so Karina Knaus, Energiemarktexpertin bei der Österreichischen Energieagentur, laut Aussendung.

Wien/Genf - Seit der Machtübernahme durch die Taliban im Sommer 2021 rät das UNO-Flüchtlingshochkommissariat von Abschiebungen nach Afghanistan ab. Die Empfehlung sei weiterhin gültig, denn gerade in Sachen Menschenrechte habe sich die Lage deutlich verschlechtert, erinnert Leonard Zulu, UNHCR-Vertreter in Afghanistan, angesichts der aktuellen Abschiebe-Diskussion in Österreich und Deutschland. Die Zahl derer, die auf Hilfe angewiesen sind, sei in den letzten drei Jahren stark gestiegen.

Brüssel - Wegen der Politik der Regierung wird das EU-Beitrittsverfahren Georgiens nach Angaben der EU-Staats- und Regierungschefs bis auf weiteres nicht fortgesetzt. In ihrer am Donnerstagabend verabschiedeten Gipfelerklärung zeigten sie sich "ernsthaft besorgt" über den Kurs der Regierung in Tiflis. Besonders mit ihrem Gesetz gegen "ausländische Einflussnahme" gefährde die Regierung in Tiflis "Georgiens Weg in die EU und bringt die Beitrittsverhandlungen de facto zum Stillstand".

Wien - In Wien-Döbling ist seit dem frühen Donnerstagabend eine große Suchaktion nach einem kleinen vermissten Buben gelaufen: Ein Zweijähriger war von einem Kinderspielplatz Am Himmel, einem beliebten Ausflugsziel im Bereich von Höhenstraße und Himmelstraße, verschwunden, sagte Polizeisprecher Mattias Schuster der APA. Gegen Mitternacht kam die erlösende Nachricht: Das Kind wurde mit Unterstützung von privaten Helfern aufgespürt und ist wohlauf.

Bratislava - Beim Zusammenstoß eines Schnellzuges mit einem Bus sind in der Slowakei sechs Menschen gestorben. Mehrere weitere wurden verletzt. Das gab der staatliche Rettungsdienst am Donnerstagabend bekannt. Wie die Agentur TASR unter Berufung auf Angaben von Polizei und staatlicher Bahngesellschaft ZSSK berichtete, befanden sich mehr als 100 Reisende in dem von Prag in Richtung Budapest fahrenden Eurocity-Zug, der nahe der Stadt Nove Zamky mit einem regionalen Linienbus zusammenstieß.

